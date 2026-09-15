Perú

Organismo de la PCM recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) fue creado para apoyar a municipios y regiones, pero el único documento visado corresponde a un colegio en Víctor Fajardo, Ayacucho, cuya obra aún no inicia

PCM
PCM
Guardar

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), administró más de 34 millones de soles desde su creación y solo aprobó un expediente técnico, el del colegio Basilio Auqui, en Víctor Fajardo, Ayacucho, una obra que todavía no se ejecuta.

Según el diario El Comercio, la entidad fue creada para asistir a municipios y gobiernos regionales en la formulación de proyectos de infraestructura. Sin embargo, aunque tiene asignados más de 14 millones de soles para el año 2026 y administra una cartera de 44 obras en el país; hasta junio, sus reportes oficiales registran un único proyecto concluido al 100%.

PUBLICIDAD

El OEDI fue creado mediante el Decreto Legislativo 1615, durante el gobierno de Dina Boluarte. La dirección ejecutiva está a cargo de la exministra de Desarrollo Agrario y Riego Jenny Patricia Ocampo Escalante, designada durante la gestión transitoria de José Balcázar.

Casi un millón de soles devueltos

Las autoridades locales transfirieron más de 2,7 millones de soles al organismo para financiar asistencias técnicas y la elaboración de expedientes. De ese total, la entidad ejecutó 575.000 soles y devolvió más de 932.000 soles a las municipalidades que habían aportado los recursos.

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: Andina/Difusión)
El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: Andina/Difusión)

La provincia de Tayacaja, en Huancavelica, entregó más de 901.000 soles para obras vinculadas al abastecimiento de agua potable. El OEDI utilizó 222.000 soles, devolvió 678.000 soles y el convenio derivó en un proceso arbitral tras la interrupción de las asistencias técnicas previstas.

PUBLICIDAD

La titular del organismo atribuyó las cancelaciones de convenios a deficiencias heredadas en los perfiles técnicos de los proyectos. También sostuvo que las municipalidades contratantes no contaban con presupuesto suficiente para incorporar personal especializado.

Los convenios rescindidos obligaron a devolver recursos que los gobiernos locales habían transferido para la formulación de obras. Las dificultades se produjeron, indicó El Comercio, pese a que la entidad dispone de un presupuesto destinado precisamente a brindar apoyo técnico a municipios.

Más de medio millón de soles en gastos operativos en julio

Durante julio de 2026, el OEDI desembolsó más de medio millón de soles para su funcionamiento. Entre esas erogaciones figuraron 7.876 soles para indumentaria de la Alta Dirección y 2.896 soles para la compra de 16 mochilas viajeras de tela Oxford.

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: OEDI)
El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: OEDI)

La adquisición de vestimenta incluyó casacas impermeables, cortavientos, chalecos de dril y camisas bordadas, contratadas a la empresa JEDATEX S.A.C. El organismo también aprobó el 22 de julio un gasto de 8.359 soles para festejos institucionales por Fiestas Patrias, pagado a la firma Fruvermass bajo el concepto de “fortalecimiento de capacidades”.

Ocampo explicó que esa contratación correspondió a actividades internas programadas por la oficina de recursos humanos. Sin embargo, ante consultas sobre la ejecución presupuestal y las contrataciones bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, la entidad no emitió declaraciones, de acuerdo con El Comercio.

La planilla del organismo supera los 100 trabajadores y contempla remuneraciones homologadas con la PCM. Profesionales con grado de bachiller pueden recibir hasta 13 mil soles mensuales.

Entre los funcionarios figura Pedro Julca Martínez, profesional en zootecnia designado como coordinador general de presupuesto y modernización. También se encuentra Rafael Gatica Vega, director de Estudios de Preinversión, con una remuneración superior a 15 mil soles.

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: OEDI)
El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos. (Foto: OEDI)

Gatica Vega es hermano de Francisco Gatica, diputado de Fuerza Popular. La jefa institucional sostuvo que ese vínculo no supone un impedimento legal ni ético para que el funcionario desempeñe su cargo dentro del OEDI.

En respuesta a la investigación, el OEDI emitió un comunicado en el que se indicó que “atiende una cartera de 47 proyectos de inversión en distintas fases de desarrollo, seis de los cuales cuentan con hitos programados para octubre de 2026″.

Temas Relacionados

PCMConsejo de Ministrosperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junín: Gobierno extiende estado de emergencia en siete distritos afectados por los sismos

La extensión permitirá continuar con las labores de respuesta, rehabilitación y atención de los daños ocasionados por los movimientos telúricos

Junín: Gobierno extiende estado de emergencia en siete distritos afectados por los sismos

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

La costa peruana afrontará una primavera con temperaturas muy superiores a los registros habituales y posibles nuevos récords. En el norte, las lluvias podrían superar los promedios históricos y alcanzar una intensidad moderada a fuerte desde noviembre

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

La Comisión de Defensa del Consumidor sumó un nuevo rechazo al pedido de delegación presentado por el gobierno de Keiko Fujimori, mientras la votación en Economía quedó postergada para este miércoles 16 de setiembre

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

La familia del delantero volvió a quedar bajo atención luego de que un programa difundiera imágenes de Ana Paula Consorte y planteara la posibilidad de una gestación

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El entrenador argentino también se refirió al duelo deciviso ante el club uruguayo por el pase a las semifinales del torneo Conmebol

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

¿Podría Rafael López Aliaga recibir la credencial de alcalde de Lima? Esto dice experto

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

ENTRETENIMIENTO

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

DEPORTES

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Programación del Brasil Cup 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular internacional con Alianza Lima

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

Alianza Lima vs ADT: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026