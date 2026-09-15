Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

Joao Grimaldo disputó 71' minutos de la goleada a Bohemians B. - Crédito: Sparta Praga

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El presente de Joao Grimaldo es demasiado preocupante. A su alrededor hay pocas luces y muchas sombras. Al parecer, existe un interés muy limitado en Sparta Praga por emplearlo o recuperarlo, pero para que no pierda condición, se ha decidido que aparezca en un escenario insólito.

Por primera vez desde que forma parte de la institución checa, Grimaldo ha aparecido en el plantel de reserva que disputa la 3. Liga (Tercera División). Fue titular en la goleada sobre Bohemians 1905 B, por la sexta fecha del Grupo A y apenas trascendió.

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Grimaldo da un paso atrás al unirse a la filial del club de Letná. - Crédito: Sparta Praga

La medida, a todas luces, afea la imagen del seleccionado peruano, dado que hace no mucho había llegado como un refuerzo de calidad para afrontar la Chance Liga y ahora hace sus primeras presentaciones en el Sparta Praga II, compuesto en su mayoría por jóvenes que buscan dar el salto al plantel principal.

Lo ocurrido, que no se descarta que vuelva a repetirse en el transcurso de las semanas, deberá motivar a Joao Grimaldo para recuperar aquellas buenas sensaciones que lo llevaron a fichar por el club más ganador del fútbol checo, luego de sobresalir en el Riga FC.

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Se desconoce cuánto tiempo se mantendrá el peruano en el bloque alternativo, pero sí se sabe que no presenta problemas ni dolencias que hayan mermado su estado de momento. Así las cosas, su alejamiento en el Sparta Praga pasa más por disposiciones técnicas.

De Grimaldo dependerá que este paso alarmante de pie a una versión revitalizada que no solo le permita retornar a los planes del técnico Brian Priske, también a los de la selección peruana, que actualmente se ha centrado en una reforma integral del plantel, priorizando a jóvenes con proyección.

Joao Grimaldo jugó once partidos de la Chance Liga en el periodo anterior. - Crédito: Difusión

Alarmante declive

Nadie duda del talento de Joao Grimaldo, pero si existen ciertas dudas con respecto a su actual nivel. De ahí que no se haya asomado a los campos de juego con el Sparta Praga en la nueva temporada de la Chance Liga.

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Ni siquiera puede calificarse que su papel actual es residual; muy por el contrario, su rol se ha reducido a la mínima expresión. De la banca de suplentes no ha pasado y, recientemente, ha sido desmarcado hacia las graderías a la espera de que recupere sensaciones en favor del equipo del Letná.

Desde finales de agosto, Grimaldo no ha dejado rastro alguno y ha visto como su consideración ha bajado considerablemente. La última vez que hubo una imagen cercana suya fue en la Fase Previa de la Champions League contra Lyon al ubicarse como alternativa en el banquillo.

No le queda más remedio a Joao que dar un paso atrás en búsqueda del avance. Para ello se ha unido a la reserva, en cuyas filas espera recuperar confianza, condiciones y físico para retornar a los planes de Brian Priske.

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Joao Grimaldo participando en la UEFA Conference League. - Crédito: Sparta Praga

Grimaldo fichó por Sparta Praga a inicios de año luego de un sobresaliente rendimiento en Riga. Aunque le costó asentarse en un nuevo escenario, sumó minutos de calidad (404) en 11 partidos, totalizando un gol y una asistencia.