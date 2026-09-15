Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Mónica Adaro sufrió un accidente en Estados Unidos y no podrá caminar por varios meses.

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La artista peruana Mónica Adaro sufrió un accidente automovilístico en Estados Unidos que le provocó fracturas en ambos tobillos y la obligará a permanecer en silla de ruedas durante su recuperación. Según su testimonio, otro conductor impactó de frente contra su vehículo mientras manejaba bajo los efectos del alcohol.

Adaro afirmó que el accidente ocurrió la noche del domingo 6 de septiembre en Stockton, California, ciudad ubicada a unas dos horas y media de donde reside. Tras el choque, quedó atrapada dentro de su camioneta porque las puertas se bloquearon debido al impacto.

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“Un hombre, ebrio, me chocó de frente y yo quedé atrapada en mi auto”, contó la exvedette en declaraciones recogidas por Trome. La artista permanece hospitalizada luego de que los médicos la operaran por las lesiones que sufrió en la parte inferior de las piernas.

La peruana relató que sus tobillos requirieron una intervención de reconstrucción y que aún no puede caminar. De acuerdo con lo que señaló, la próxima semana será trasladada a otro centro médico para continuar con su tratamiento y recibir atención especializada.

El choque dejó el vehículo destruido

El accidente dejó daños graves en la camioneta de Mónica Adaro, que fue declarada pérdida total. La artista explicó que el impacto no solo afectó la estructura del vehículo, sino que también impidió que pudiera abrir las puertas por sus propios medios.

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Según relató, varias personas tuvieron que intervenir para sacarla del auto. Dentro de la unidad había humo, una situación que complicó su estado mientras esperaba ayuda. “Las puertas estaban atoradas y el auto estaba lleno de humo; no podía respirar”, recordó.

Adaro indicó que perdió el conocimiento luego de ser rescatada. El episodio, según describió, fue traumático por la imposibilidad de salir y la dificultad para respirar tras el choque.

“Después que me sacaron del auto, me desmayé”, afirmó. La artista sostuvo que el conductor del otro vehículo manejaba un Dodge Challenger, se desplazaba a velocidad y ya fue detenido por las autoridades. Esa versión corresponde a su testimonio y no se conocieron, por ahora, detalles oficiales de la investigación ni la identidad del hombre arrestado.

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Mónica Adaro tuvo una carrera exitosa como vedette.

La exvedette manifestó que estuvo consciente de la gravedad de la situación. “Pasé por el túnel y sí, vi la luz”, dijo al recordar los minutos posteriores al impacto. También agradeció el respaldo de su familia durante su permanencia en el hospital.

La recuperación podría extenderse por seis meses o más

Las lesiones obligarán a la artista a modificar su rutina durante los próximos meses. Mónica Adaro señaló que deberá usar una silla de ruedas porque no puede apoyar los pies y que más adelante comenzará un proceso de rehabilitación física con muletas.

Los médicos le indicaron que podría volver a caminar en aproximadamente seis meses, aunque ese plazo dependerá de la respuesta de su cuerpo a la terapia y de la evolución de las fracturas. “Posiblemente empiece a caminar en seis meses, depende de la terapia y cómo evolucione”, explicó.

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Mientras continúa internada, recibe medicamentos para controlar el dolor y ayuda de enfermeras para sus cuidados diarios. Adaro comentó que le administran morfina para descansar y afrontar las molestias derivadas de las lesiones.

Mónica Adaro vive actualmente en Estos Unidos.

La artista también habló de las consecuencias que el accidente tendrá en su vida laboral y familiar. Calcula que permanecerá alejada de sus actividades por cerca de un año, un período que, según dijo, alteró los planes que tenía antes del choque.

“Truncó mis planes laborales, familiares y mi estilo de vida se ha convertido en descanso físico permanente”, señaló. Además, confirmó que un abogado asumió su representación para analizar las acciones legales que correspondan y una posible indemnización.

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En medio de su recuperación, Mónica Adaro destacó la ayuda de sus personas cercanas. La exvedette indicó que cuenta con el acompañamiento de su hijo, de su madre y de amistades que se mantienen pendientes de su estado de salud.

“Doy gracias a Dios por protegerme y continuar viva”, expresó. La artista evitó brindar precisiones sobre su alta médica, aunque adelantó que afrontará una etapa prolongada de cuidados, rehabilitación y limitaciones físicas.

Mónica Adaro era una de las vedettes más populares en los años 2000.