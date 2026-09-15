Aixa Vigil reveló qué pasó con Antonio Rizola tras viralizarse video de discusión en Sudamericano de vóley: “Perú es un ambiente muy tóxico”

La jugadora contó detalles de su discusión con el entrenador de la selección peruana. Créditos: La Cátedra Deportes.

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Aixa Vigil habló a su regreso a Perú sobre la participación de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano 2026. El combinado nacional no logró la clasificación al Mundial y terminó en el penúltimo lugar del certamen.

En diálogo con La Cátedra Deportes, la atacante de Universitario de Deportes expresó su frustración por el resultado, aunque consideró que forma parte del proceso del equipo. “Tristeza y molestia. Es complicado porque el equipo iba con mucha ilusión. Todas buscábamos el cupo al Mundial. Las cosas no se dieron como queríamos, pero es parte del crecimiento del grupo”, sostuvo.

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Vigil también se refirió a las dificultades que afrontó el plantel durante el torneo clasificatorio, a raíz de los constantes cambios en la formación y la falta de continuidad entre las jugadoras.

“Es muy difícil mantener tres jugadoras en el equipo titular y cambiar siempre. Veremos si el próximo año tenemos suerte y cuatro de las que jugamos ahora nos mantenemos en el equipo titular. La gente tiene que darse cuenta de que no es que las cosas nos salgan mal, sino que no tenemos tiempo jugando juntas. Para jugar vóley de alto nivel en selección, tienes que tener muchos años”, agregó.

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Aixa Vigil habló sobre lo que fue la participación de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

¿Discutió con Rizola?

Por otro lado, Aixa Vigil fue consultada por los videos que circulan en redes sociales, donde se observa un intercambio con el técnico Antonio Rizola durante el último partido de Perú ante Chile en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

La atacante descartó que se tratara de una pelea con el entrenador brasileño y explicó que hubo una confusión por el idioma. “La gente que no tiene nada que hacer y se dedica a hablar tonterías trata de romper un grupo que realmente es muy bonito. El profesor habla portugués. Yo le entendí algo que, incluso, le confirmé que había entendido, pero no fue así. Él me estaba llamando la atención, algo normal entre una jugadora y su entrenador. No vi nada diferente”, expresó.

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Vigil remarcó que mantiene una buena relación con Rizola y destacó el respaldo que recibió de su parte durante la temporada. “Al profesor Rizola lo aprecio bastante. Me ayudó muchísimo con mi lesión esta temporada. Que la gente haga tanto escándalo por algo que no tiene nada que ver sí me molesta”, sostuvo.

Además, la jugadora recordó una conversación que tuvo el plantel con el entrenador tras la eliminación. “Hasta ayer, cuando hablamos por última vez con el grupo, el profesor mencionaba que podíamos lograr muchas cosas más. Se me caían las lágrimas porque aspirábamos a más, el equipo aspiraba a mucho más, y que los resultados no se den sí duele”, afirmó.

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Jugadora y entrenador de la selección peruana de vóley protagonizaron tenso momento en la victoria ante Chile. Créditos: Tik Tok.

Su opinión sobre las críticas hacia las voleibolistas

Asimismo, Vigil se refirió a las críticas que recibieron las integrantes de la selección peruana tras no lograr la clasificación al Mundial. La atacante señaló que el actual plantel está conformado por las jugadoras que aceptaron la convocatoria de Antonio Rizola.

“Realmente, las que estamos esta temporada somos las que hemos querido vestir los colores de la selección, porque es lo único que nos da: vestir los colores y representar a tu país. Lo hacemos por orgullo, por nuestro trabajo. Las cosas no se dieron por decisión nuestra. Creo que aflojamos donde no teníamos que aflojar y muchas veces dejamos jugar al rival como se le dio la gana. Eso trae consecuencias”, manifestó.

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La voleibolista de Universitario de Deportes restó importancia a los cuestionamientos y pidió valorar el esfuerzo de las 14 jugadoras que integraron la delegación. “Honestamente, no me interesa lo que digan las críticas. Las 14 que estamos acá representamos al país y las críticas siempre van a estar. Siempre he dicho que Perú es un ambiente muy tóxico, más con su gente. Hay un mensaje que siempre se me ha quedado: el propio peruano es el enemigo del peruano”, sostuvo.

La selección peruana de vóley afrontó una temporada complicada, marcada por muchas bajas en el plantel. Crédito: FPV

Lo que viene con Universitario

Por último, Aixa Vigil habló sobre sus próximos objetivos para lo que resta de 2026. La voleibolista nacional destacó que terminó el Campeonato Sudamericano sin lesiones y expresó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa con Universitario, club del que es hincha.

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“Estoy feliz porque es la primera vez, después de 13 años, que termino sin ningún dolor de lesión. Voy a descansar esta semana porque estoy cansada física y mentalmente. Después volveré a plantearme todo lo que tengo con la ‘U’, lo que quiero lograr este año con ese equipo y disfrutarlo, porque es el club en el que siempre quise jugar”, cerró.