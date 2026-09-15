El mapa de la violencia escolar en Perú: las regiones que concentran más reportes en 2026

Lima Metropolitana concentró 4.058 reportes de violencia escolar entre enero y agosto de 2026, el 34,4% de los 11.791 casos registrados por SíseVe a nivel nacional. (Andina)

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Lima Metropolitana concentra 4.058 reportes de presuntos hechos de violencia escolar entre enero y agosto de 2026, según las cifras preliminares del portal SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu). El registro equivale al 34,4% de los 11.791 casos que la plataforma consigna a nivel nacional durante ese período.

La cifra de Lima Metropolitana supera con amplitud a la de cualquier otra región incluida en la relación. Arequipa ocupa el segundo lugar, con 730 reportes, seguida por Piura, con 692; Junín, con 552; Áncash, con 540; y La Libertad, con 530.

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El portal SíseVe es una plataforma abierta a la ciudadanía para informar presuntos casos de violencia escolar. La página precisa que una misma persona puede presentar más de un reporte sobre un solo caso, siempre que siga el procedimiento de atención establecido por la institución educativa. Por esa razón, los registros corresponden a reportes y no permiten establecer, con esta información, el número de víctimas o de hechos distintos.

Arequipa ocupó el segundo lugar con 730 reportes de violencia escolar y Piura quedó tercera con 692 notificaciones en el portal SíseVe.

Más de un tercio de los registros

Los 4.058 reportes de Lima Metropolitana representan más de uno de cada tres casos notificados en el sistema a escala nacional. La distancia frente a Arequipa, la segunda jurisdicción con más registros, alcanza los 3.328 reportes.

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Arequipa registró 730 notificaciones, mientras que Piura sumó 692. Entre ambas regiones acumularon 1.422 reportes. Junín, con 552, y Áncash, con 540, se ubicaron a continuación. La Libertad reportó 530 casos y Lambayeque, 490.

Las siete jurisdicciones con mayores cifras —Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Junín, Áncash, La Libertad y Lambayeque— reunieron 7.592 reportes, cifra que representa el 64,4% del total nacional mostrado por el portal para los primeros ocho meses de 2026.

El grupo de las cinco regiones con más registros, integrado por Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Junín y Áncash, alcanzó 6.572 reportes. Esa suma equivale al 55,7% de los 11.791 casos consignados a nivel nacional.

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Las siete jurisdicciones con más reportes de violencia escolar reunieron 7.592 registros, el 64,4% del total nacional informado por SíseVe.

Arequipa y Piura

Sin considerar Lima Metropolitana, Arequipa fue la región con la mayor cantidad de reportes, con 730. Piura quedó cerca, con 692 notificaciones. Ambas superaron los 500 registros junto con Junín, Áncash y La Libertad.

En un segundo bloque aparecen Lambayeque, con 490 reportes; Ica, con 414; Cusco, con 411; Lima Provincia, con 379; Tacna, con 354; Huánuco, con 353; y San Martín, con 322.

Cajamarca registró 246 casos y Ucayali, 200. Amazonas llegó a 199 reportes, mientras que Ayacucho acumuló 197. Loreto sumó 123, Puno tuvo 109, Pasco reportó 100 y Moquegua, 97.

Tumbes registró 93 reportes. Apurímac, con 67; Huancavelica, con 57; y Madre de Dios, con 55, fueron las regiones con las cifras más bajas de la relación entregada.

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Violencia escolar en Perú | Foto: Infobae Perú

La violencia física

A escala nacional, el portal SíseVe registra tres categorías de violencia. La violencia física fue la más notificada, con 5.187 reportes, seguida por la violencia psicológica, con 4.545, y la violencia sexual, con 2.059.

Los reportes por violencia física representaron el 44% del total nacional. La violencia psicológica concentró el 38,5%, mientras que la sexual alcanzó el 17,5 por ciento.

La información remitida permite identificar el total de notificaciones por cada tipo de violencia a escala nacional, pero no incluye un desglose regional para esas tres categorías. Por tanto, los datos no detallan cuántos casos físicos, psicológicos o sexuales se registraron en Lima Metropolitana, Arequipa, Piura u otras jurisdicciones.

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La suma de los registros

La relación de cifras regionales remitida reúne 25 jurisdicciones y alcanza 11.368 reportes. El total es 423 menor que los 11.791 casos que el tablero nacional de SíseVe muestra para el período comprendido entre enero y agosto de 2026.

Un menor es golpeado y hostigado por un grupo de compañeros de colegio | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

La diferencia aparece entre el consolidado nacional exhibido por la plataforma y la suma de los registros regionales detallados en la información enviada. Los datos son preliminares, de acuerdo con la referencia del portal.

SíseVe señala que el reporte busca facilitar una atención adecuada y oportuna, además del seguimiento de los casos ocurridos dentro o fuera de la institución educativa. La plataforma también indica que las instituciones afiliadas cuentan con responsables de convivencia escolar, quienes atienden los casos junto con el director de cada centro educativo.

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