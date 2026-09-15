Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I

Luis Horna, capitán y leyenda del tenis peruano, aseguró que sus dirigidos conforman la mejor generación de la historia y que superarán la hazaña lograda por su propia camada en 2007. (Andina)

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El capitán Luis Horna presentó esta tarde al combinado nacional que disputará la eliminatoria de Copa Davis 2026 ante Paraguay.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Jockey Club del Perú, en el distrito limeño de Santiago de Surco, escenario que albergará los partidos del Grupo Mundial I. La nómina la integran Ignacio Buse, Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino.

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La serie pondrá en juego la clasificación directa a los Qualifiers de 2027, y las entradas ya están agotadas. El sorteo de los cruces se realizará en los próximos días.

Una generación histórica en el ranking ATP

Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas aparecen entre los 200 mejores del mundo, mientras Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino completan el equipo peruano para la serie. (Federación Peruana de Tenis)

Esta edición será especial, pues por primera vez desde 1994, el tenis peruano cuenta con tres representantes dentro del Top 200 del ranking ATP de manera simultánea. Buse figura en el puesto 35, Bueno en el 172 y Varillas en el 190. Merino (221) y Huertas del Pino (234) completan la delegación en la rama de dobles.

Horna, extenista y referente histórico del deporte nacional, no ocultó su entusiasmo durante la presentación. “Esta va a ser la mejor generación del tenis peruano de la historia, sin ninguna duda”, afirmó el capitán. El exjugador también trazó una comparación con la época dorada de su propia generación: “Esta generación, por la edad y los números, es mejor que la nuestra. Nos fue bien en Copa Davis, tenemos una hazaña en 2007 que fue espectacular; pero estoy seguro de que este equipo nos dará alegrías iguales o mayores”.

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La conducción técnica del equipo está respaldada además por Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis, quien acompaña el proceso junto a Horna en esta etapa decisiva del calendario internacional.

Buse, la carta mayor tras un 2026 de alto vuelo

Ignacio Buse llega a la Copa Davis como la principal carta de Perú tras conquistar dos títulos ATP en 2026 y disputar el US Open, resultados que lo llevaron al puesto 35 del ranking mundial. (Federación Peruana de Tenis)

El nombre que concentra la mayor expectativa es el de Ignacio “Nacho” Buse. El tenista de 23 años atraviesa el mejor momento de su carrera: en lo que va de 2026 conquistó el ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem, y participó en el cuadro principal del US Open. Regresó a Lima la semana pasada para sumarse a los entrenamientos colectivos de cara a la serie.

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Su popularidad dentro del país ha crecido al ritmo de sus resultados. La frase “Perú es clave”, que Buse repite con frecuencia en sus apariciones públicas, lo convirtió en una figura que trasciende el circuito. Sin embargo, el propio jugador prefiere mantener el foco en la cancha antes que en el fervor de las tribunas.

“Cuando estoy fuera, trato de mencionar a Perú que es lo más importante. Por donde me fijo, siempre hay un peruano; pero trato de dejarlo un poco de lado y enfocarme en mi juego. Siempre se vive un ambiente muy lindo y espero que esta serie pueda ser igual”, declaró Buse durante el acto de presentación.

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El propio Buse también fijó el objetivo colectivo con claridad: “Tenemos toda la esperanza de sacar adelante esta serie y colocar a Perú en la órbita mundial. Es un sueño que queremos hacer realidad”, señaló la primera raqueta nacional.

Fechas, horarios y el rival paraguayo

La serie de Copa Davis entre Perú y Paraguay comenzará el viernes 18 de septiembre a las 4 p. m. y continuará el sábado 19 desde las 2 p. m., con entradas completamente agotadas. (Federación Peruana de Tenis)

Los partidos se disputarán sobre canchas de arcilla al aire libre en el Jockey Club del Perú. La jornada del viernes 18 de septiembre arrancará a las 4 p. m., mientras que la del sábado 19 está programada desde las 2 p. m. La delegación paraguaya ya se encuentra en Lima y comenzó su preparación para la eliminatoria. El combinado visitante llega con cuatro tenistas —uno de singles y tres de dobles— y buscará sorprender en territorio adversario.

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La transmisión televisiva de la serie aún no está confirmada de manera oficial. No se descarta que TV Perú, canal que cubrió la competencia en 2025, vuelva a estar a cargo de la señal. Por el momento, la organización no dio precisiones al respecto.

Lo que sí está definido es el clima que rodeará los partidos: la totalidad de las localidades fue vendida, lo que garantiza un marco de público completo durante ambas jornadas. El Jockey Club recibirá así la serie más importante que el tenis peruano disputa en casa en los últimos años, con un plantel que, según su propio capitán, tiene condiciones para escribir páginas que superen cualquier antecedente previo en la historia del deporte nacional.

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