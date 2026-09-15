Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

El pedido de facultades del Ejecutivo enfrenta una fuerte oposición, con varias comisiones pronunciándose en contra y postergando votaciones clave en medio de una creciente polarización. Video: Canal N

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La Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de la Cámara de Diputados aprobó, con diez votos a favor, un informe que recomienda no otorgar al Poder Ejecutivo las facultades legislativas que solicitó el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Con esta decisión, son ya siete las comisiones que se pronunciaron en contra del pedido presentado por el Consejo de Ministros para legislar durante 120 días en materias de seguridad, economía y modernización del Estado, entre otras.

El rechazo se suma a los emitidos previamente por las comisiones de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; y Justicia y Derechos Humanos. En todos los casos, la oposición logró imponer informes que declaran inviable la delegación de facultades en las materias evaluadas por cada grupo de trabajo.

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Los integrantes de la Comisión de Economía participan en una sesión de trabajo alrededor de una mesa ejecutiva.

Serían 8 comisiones en contra

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por José Marcelo Salazar, de Ahora Nación, decidió postergar hasta mañana miércoles 16 de septiembre la votación de su informe consultivo. El documento en debate concluye que no resulta viable otorgar las facultades solicitadas en ninguna de las 16 materias económicas examinadas, entre ellas la formalización de micro y pequeñas empresas, el financiamiento agrario y la modernización societaria.

Uno de los puntos de mayor tensión en esa sesión fue la propuesta del Ejecutivo de eliminar el tope de 114% a las tasas de interés, conocida como la “ley antiusura”. El intento de Fuerza Popular de separar ese punto del resto del informe para votarlo de manera independiente fue rechazado por 11 votos contra nueve, por lo que se mantiene en el texto que recomienda no otorgar la facultad en materia económica.

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Fujimoristas cuestionaron si el análisis de las comisiones respondía a criterios técnicos o a una consigna política. Ante ello, el diputado César Holguin de Ahora Nación dijo que le parece “muy extraño que un espacio como el Parlamento ahora de pronto se abogue de lo técnico”.

César Holguin, vocero de la bancada de diputados de Ahora Nación.

Piden un nuevo pedido de facultades

Las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación plantearon al Ejecutivo el envío de un nuevo proyecto de facultades, restringido a las dos materias que consideran más urgentes para la población, el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana.

La definición del pedido original depende del número de votos que reúna la oposición en el pleno de la Cámara de Diputados, instancia en la que se necesitan 66 votos para el rechazo definitivo.

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Fujimori pidió reflexión al Parlamento

La presidenta Keiko Fujimori respondió a los sucesivos rechazos en las comisiones de la Cámara de Diputados. “Yo de todas maneras apelo a la reflexión, a la objetividad del Parlamento, porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden”, expresó la mandataria.

La jefa de Estado había descartado días antes que su premier, Luis Galarreta, plantee una cuestión de confianza para forzar la aprobación del pedido. “Cuando hemos visto que casi todas las comisiones han rechazado el pedido de facultades, quienes los cuestionan son los propios ciudadanos”, sostuvo Fujimori.