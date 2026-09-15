Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ‘Jhonsson Pulpo’ y otros por secuestro y masacre en Trujillo

Fotografía cedida que muestra a Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado 'Jhonsson Pulpo' líder de la banda criminal Los Pulpos. EFE/ Ministerio del Interior de Perú

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El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por ser los presuntos responsables del secuestro del empresario minero Jens Lara y el asesinato de cuatro acompañantes, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

Según Latina Noticias, el requerimiento incluye a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como presunto autor intelectual del crimen, y a Joyce Renato Bereche Maco, identificado como el propietario de la camioneta utilizada durante el secuestro. Las autoridades aún investigan si Cruz Torres, líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ dirigió el operativo desde el extranjero, pues residía en Bolivia.

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La Fiscalía también busca determinar quién disparó contra las cuatro víctimas y si los detenidos fueron los hombres que, vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, interceptaron el vehículo del empresario tras descender de una camioneta blanca.

Entre los primeros detenidos figuran Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19), alias “Folo”; Julio Zavaleta Quezada (19), alias “Juliacho”; César Iván García Rivera (20), alias “Bolacho”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), alias “Ares”.

La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

La investigación policial identificó también un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra, quien se entregó después de que fueran detenidos sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra. El hombre habría informado a las autoridades sobre los desplazamientos realizados y el lugar donde se planificó el secuestro.

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El Poder Judicial deberá resolver el pedido del Ministerio Público y decidir la situación de los implicados en el caso.

Padre de empresario confirma que pagó el rescate a criminales

El padre del empresario minero Jenss Lara confirmó que realizó un pago por el secuestro de su hijo, aunque evitó precisar el monto por razones de seguridad. Eleuterio Lara López afirmó que los captores le exigieron inicialmente cinco millones de dólares y sostuvo que no tenía posibilidad de reunir esa suma.

En una entrevista con Domingo al Día, el padre de la víctima relató la desesperación que atravesó durante las 36 horas en las que su hijo permaneció privado de su libertad. “Las horas pasaban y eran muy tristes y crueles para mí. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, para mí era desastroso, era desesperante”, declaró.

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En una entrevista exclusiva, Eleuterio Lara López, padre del empresario minero secuestrado Jenss Lara, rompe su silencio. Revela detalles del pago de rescate para salvar la vida de su hijo y responde a las acusaciones que vinculan a su familia con organizaciones criminales. - Domingo Al Día

Lara López aseguró que decidió entregar una suma de dinero ante el riesgo de que los secuestradores atentaran contra Jenss Lara. “¿Qué querían? ¿Que empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que lo corten dedo por dedo? ¿Querían que al final, si no lo pago, lo maten?”, expresó.

El padre del empresario negó que su familia esté vinculada con organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría. También rechazó las versiones que describieron su vivienda en Trujillo como un supuesto búnker o que se refirieron a los Lara como un clan.

“Acá es mi humilde casa. No es una zona exclusiva como lo dicen. Es una zona como cualquier zona de Trujillo”, señaló Lara López antes de permitir el ingreso del equipo periodístico a su vivienda.

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