Resultados de los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026 HOY: así se definen los clasificados con Cienciano

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026

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Hoy, martes 15 de septiembre, arrancará la definición por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Cienciano, Boca Juniors, Sao Paulo, Independiente Santa Fe, Montevideo City Torque, Santos, Atlético Mineiro, y Vasco da Gama harán lo suyo para obtener la clasificación a las semifinales.

El ‘Papá’ llegará con ventaja frente el cuadro uruguayo en Montevideo tras celebrar un triunfazo por 2-0 en la ida. El equipo de Horacio Melgarejo buscará seguir haciendo historia en el torneo internacional.

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Resultados de los cuartos de final vuelta por la Copa Sudamericana 2026

Martes 15 de septiembre

Vasco da Gama (BRA) vs. Independiente Santa Fe (COL). 17:00 horas. Estadio Sao Januario

Sao Paulo (BRA) vs. Boca Juniors (ARG). 19:30 horas. Estadio Morumbí

Miércoles 16 de septiembre

Atlético Mineiro (BRA) vs. Santos (BRA). 17:00 horas. Arena MRV

Jueves 17 de septiembre

Montevideo City Torque (URU) vs. Cienciano (PER). 19:30 horas. Estadio Centenario

Se inicia los duelos por la instancia decisiva en duelos de ida y vuelta rumbo a las semifinales. (Conmebol)

Canal TV para ver los partidos por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana podrán seguirse en el continente mediante ESPN, Disney+ y DSports, señales que cuentan con derechos para emitir partidos de la competencia.

Los encuentros estarán disponibles tanto por televisión como en plataformas digitales, de acuerdo con la programación de cada señal.

Infobae Perú realizará una cobertura especial de los partidos de Cienciano durante esta fase internacional. El portal publicará las alineaciones y las principales incidencias de cada compromiso del cuadro cusqueño.

La información también incluirá actualizaciones minuto a minuto de la llave y las novedades que surjan en los partidos del equipo peruano.

Dónde ver los partidos por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaron los partidos en los cuartos de final ida

Independiente Santa Fe 0 - 0 Vasco da Gama (Estadio El Campín, Bogotá)

Boca Juniors 1 - 0 São Paulo (Estadio La Bombonera, Buenos Aires)

Santos 2 - 0 Atlético Mineiro (Estadio Urbano Caldeira, Santos)

Cienciano 2 - 0 Montevideo City Torque (Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco)

Los 'xeneizes' sacaron ventaja frente el cuadro brasileño por los cuartos de final del torneo internacional. (Conmebol)

Los resultados que necesita Cienciano para clasificar a las semifinales

Cienciano definirá su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en Uruguay, luego de la victoria conseguida ante Montevideo City Torque en Cusco.

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El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llegará al partido de vuelta con la posibilidad de asegurar el pase por sus propios resultados. La serie todavía admite varios desenlaces, según el marcador que obtenga el cuadro cusqueño fuera de casa.

Si Cienciano gana en Uruguay: clasificará directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente ronda enfrentará al ganador de la llave entre Santos y Atlético Mineiro.

Si Cienciano empata en Uruguay: el cuadro cusqueño también avanzará a las semifinales del torneo internacional.

Si Cienciano pierde por 1-0: conservará la ventaja necesaria y logrará la clasificación.

Si Cienciano pierde por 2-0: la serie se definirá mediante una tanda de penales.

Si Cienciano pierde por tres goles o más: quedará eliminado de la competencia.

El encuentro en Uruguay concentrará todas las opciones de la serie. El ‘papá’ buscará sostener la diferencia conseguida como local para prolongar su recorrido internacional.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.