Perú

JNE definirá participación de Rafael López Aliaga en los debates de las elecciones municipales

Debido a su condición de candidato a regidor, el líder de Renovación Popular deberá esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones autorice su presencia en el evento de la próxima semana

Rafael López Aliaga
Guardar

La participación de Rafael López Aliaga en el debate electoral de Lima quedó pendiente de una evaluación del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que las agrupaciones discutieran las condiciones del encuentro durante una segunda mesa de negociación.

El debate tendrá cuatro bloques. Los candidatos contarán con un minuto y medio para exponer su visión de ciudad, participarán luego en ternas y duplas, y responderán dos preguntas ciudadanas, según explicó Vilela. Los temas previstos son la dimensión social de Lima Metropolitana y los asuntos territoriales y ambientales.

PUBLICIDAD

De las 26 agrupaciones convocadas, 24 organizaciones participaron en la reunión y confirmaron su presencia en las dos jornadas previstas en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. La primera será el lunes 21 de septiembre y la segunda, el martes 22 de septiembre.

Carlos Vilela, director nacional de educación del organismo, afirmó ante América: “Eso va a ser evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones”. Sobre el mecanismo para definir las invitaciones, Vilela señaló que las organizaciones podían votar “por 13 votos, por ejemplo, dentro de los 23, para que se invite al candidato de la alcaldía o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones”.

PUBLICIDAD

Imagen UCAX75D24VDB5IALLLFLDWEB3M

Fechas y participantes de los debates

Debido a la cantidad de organizaciones políticas que tienen candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones decidió que el debate se realizará en dos fechas diferentes:

En la fecha inicial, el lunes 21 de septiembre: Partido Cívico Obras, Batalla Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Partido Democrático Somos Perú, Juntos por el Perú, Partido Político Pueblo Consciente, Alianza para el Progreso, PPP Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú.

La segunda jornada del martes 22 de septiembre reunirá a Partido del Buen Gobierno, Partido Popular Cristiano, Avanza País-Partido de Integración Social, Renovación Popular, Alianza Electoral Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Partido Político Nacional Perú Libre, Visión Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Progresemos, Partido Democrático Frente de la Esperanza 2021 y Fuerza Popular.

Rafael López Aliaga defiende su postulación

El candidato a primer regidor por Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga negó que su postulación en la lista de regidores constituya una reelección para la Alcaldía de Lima, aunque afirmó que asumiría el cargo de alcalde si su agrupación gana las Elecciones Municipales 2026.

Hombre con gorra y traje sostiene micrófono. Panel político con logos "R", "Juan Palma Alcalde de Surco" y "Luis y Rafael Alcalde de Lima 2027".
Debido a su condición de candidato a regidor, el líder de Renovación Popular deberá esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones autorice su presencia en el evento de la próxima semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista fue inscrita inicialmente con Luis Rubio como candidato a alcalde y López Aliaga como primer regidor. Sin embargo, Rubio renunció posteriormente a su candidatura por razones que López Aliaga se negó a revelar, al calificarlas como un asunto “personalísimo” que él explicará en su momento. Consultado sobre si estas explicaciones serán públicas antes de las elecciones, el candidato a regidor indicó que “respeta” la vida de su excompañero de lista.

“Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima’. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde”, declaró en conversación con RPP.

El candidato también sostuvo que llamar a su candidatura una “reelección encubierta” forma parte de una campaña dirigida en su contra. Afirmó que su postulación al cargo de teniente alcalde es voluntaria y que la normativa municipal contempla situaciones en las que esa autoridad reemplaza al alcalde.

Temas Relacionados

Renovación PopularJNEJurado Nacional de EleccionesRafael López Aliagaperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Luis ‘Mamanka’: MIMP confirma que no hay impedimento de salida contra escultor peruano tras denuncia por violación

El Ministerio de la Mujer solicitó acciones urgentes ante la ausencia de una restricción migratoria vigente contra el escultor peruano, quien es denunciado por embarazar a una menor de edad en el 2020

Caso Luis ‘Mamanka’: MIMP confirma que no hay impedimento de salida contra escultor peruano tras denuncia por violación

Conoce la lista de candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho para las Elecciones 2026

La oferta electoral incluye partidos de alcance nacional y agrupaciones que buscan posicionarse en uno de los distritos con mayor número de electores

Conoce la lista de candidatos a la alcaldía de San Juan de Lurigancho para las Elecciones 2026

Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal TV en Perú para debut ‘blanquiazul’ en Brasil Cup 2026

El equipo de Alejandro Schneider se alista para el torneo internacional que se jugarán en Belém. Será su primer reto de cara al arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal TV en Perú para debut ‘blanquiazul’ en Brasil Cup 2026

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El entrenador argentino también se refirió al duelo deciviso ante el club uruguayo por el pase a las semifinales del torneo Conmebol

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Aixa Vigil reveló qué pasó con Antonio Rizola tras viralizarse video de discusión en Sudamericano de vóley: “Perú es un ambiente muy tóxico”

La jugadora de Universitario contestó si se peleó con el entrenador de la selección peruana en el último partido ante Chile por el torneo clasificatorio

Aixa Vigil reveló qué pasó con Antonio Rizola tras viralizarse video de discusión en Sudamericano de vóley: “Perú es un ambiente muy tóxico”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

Organismo de la PCM recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

¿Podría Rafael López Aliaga recibir la credencial de alcalde de Lima? Esto dice experto

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

DEPORTES

Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal TV en Perú para debut ‘blanquiazul’ en Brasil Cup 2026

Alianza Lima vs Gerdau Minas: día, hora y canal TV en Perú para debut ‘blanquiazul’ en Brasil Cup 2026

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Aixa Vigil reveló qué pasó con Antonio Rizola tras viralizarse video de discusión en Sudamericano de vóley: “Perú es un ambiente muy tóxico”

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

DT de Montevideo City Torque elogió a Cienciano previo al duelo en Uruguay: “Eliminó al último campeón de la Copa Sudamericana”