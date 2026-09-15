JNE definirá participación de Rafael López Aliaga en los debates de las elecciones municipales

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La participación de Rafael López Aliaga en el debate electoral de Lima quedó pendiente de una evaluación del Jurado Nacional de Elecciones, luego de que las agrupaciones discutieran las condiciones del encuentro durante una segunda mesa de negociación.

El debate tendrá cuatro bloques. Los candidatos contarán con un minuto y medio para exponer su visión de ciudad, participarán luego en ternas y duplas, y responderán dos preguntas ciudadanas, según explicó Vilela. Los temas previstos son la dimensión social de Lima Metropolitana y los asuntos territoriales y ambientales.

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De las 26 agrupaciones convocadas, 24 organizaciones participaron en la reunión y confirmaron su presencia en las dos jornadas previstas en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. La primera será el lunes 21 de septiembre y la segunda, el martes 22 de septiembre.

Carlos Vilela, director nacional de educación del organismo, afirmó ante América: “Eso va a ser evaluado por el Jurado Nacional de Elecciones”. Sobre el mecanismo para definir las invitaciones, Vilela señaló que las organizaciones podían votar “por 13 votos, por ejemplo, dentro de los 23, para que se invite al candidato de la alcaldía o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones”.

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Fechas y participantes de los debates

Debido a la cantidad de organizaciones políticas que tienen candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones decidió que el debate se realizará en dos fechas diferentes:

En la fecha inicial, el lunes 21 de septiembre: Partido Cívico Obras, Batalla Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde, Partido Morado, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Partido Democrático Somos Perú, Juntos por el Perú, Partido Político Pueblo Consciente, Alianza para el Progreso, PPP Partido Patriótico del Perú, Ahora Nación, Partido Demócrata Verde y Podemos Perú.

La segunda jornada del martes 22 de septiembre reunirá a Partido del Buen Gobierno, Partido Popular Cristiano, Avanza País-Partido de Integración Social, Renovación Popular, Alianza Electoral Venceremos, Fuerza Ciudadana, Acción Popular, Partido Político Nacional Perú Libre, Visión Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Progresemos, Partido Democrático Frente de la Esperanza 2021 y Fuerza Popular.

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Rafael López Aliaga defiende su postulación

El candidato a primer regidor por Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga negó que su postulación en la lista de regidores constituya una reelección para la Alcaldía de Lima, aunque afirmó que asumiría el cargo de alcalde si su agrupación gana las Elecciones Municipales 2026.

Debido a su condición de candidato a regidor, el líder de Renovación Popular deberá esperar a que el Jurado Nacional de Elecciones autorice su presencia en el evento de la próxima semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista fue inscrita inicialmente con Luis Rubio como candidato a alcalde y López Aliaga como primer regidor. Sin embargo, Rubio renunció posteriormente a su candidatura por razones que López Aliaga se negó a revelar, al calificarlas como un asunto “personalísimo” que él explicará en su momento. Consultado sobre si estas explicaciones serán públicas antes de las elecciones, el candidato a regidor indicó que “respeta” la vida de su excompañero de lista.

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“Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima’. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde”, declaró en conversación con RPP.

El candidato también sostuvo que llamar a su candidatura una “reelección encubierta” forma parte de una campaña dirigida en su contra. Afirmó que su postulación al cargo de teniente alcalde es voluntaria y que la normativa municipal contempla situaciones en las que esa autoridad reemplaza al alcalde.