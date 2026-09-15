Perú

Desde mañana, alerta naranja por vientos de hasta 55 km/h: 16 regiones de Perú afectadas, advierte el Senamhi

El aviso meteorológico N.° 367 tendrá vigencia desde el miércoles 16 de septiembre y prevé un aumento de la velocidad del aire en zonas de la sierra norte, centro y sur

Fuertes vientos seguirán azotando a las regiones de la costa, advirtió el Senamhi
El Senamhi emitió el Aviso Meteorológico N.° 367 por incremento de la velocidad del viento en la sierra del Perú entre el 16 y el 18 de setiembre. (Andina)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 367 por incremento de la velocidad del viento en la sierra, un fenómeno de nivel naranja que tendrá vigencia desde el miércoles 16 hasta el viernes 18 de septiembre. El organismo prevé ráfagas que superarán los 55 km/h y una jornada con 16 departamentos afectados.

El aviso comprende sectores de la sierra norte, centro y sur. Para el miércoles 16 de septiembre, el Senamhi anticipa vientos con velocidades cercanas a los 37 km/h en la sierra norte y superiores a los 34 km/h en la sierra centro.

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Ese primer día, la advertencia alcanzará a nueve departamentos: Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Pasco y Piura. La institución clasificó la intensidad prevista para esa fecha como moderada.

Un nuevo fenómeno meteorológico se viene desarrollando en la costa peruana, que incluye a Lima.
Un nuevo fenómeno meteorológico se viene desarrollando en la costa peruana, que incluye a Lima. (Andina)

La alerta se elevará a nivel fuerte el jueves 17 y continuará con esa categoría el viernes 18 de setiembre. Según el detalle publicado por el Senamhi, esos días se esperan vientos próximos a los 40 km/h en la sierra norte, alrededor de 34 km/h en la sierra centro y valores superiores a 42 km/h en la sierra sur.

El 17 de septiembre

El jueves 17 de setiembre concentrará la mayor extensión territorial de la alerta, con 16 departamentos afectados. La lista incluye a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

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Para esa fecha, el Senamhi indicó que la velocidad del viento será próxima a los 40 km/h en la sierra norte, alrededor de los 34 km/h en la sierra centro y superior a los 42 km/h en la sierra sur. Además, el aviso advierte sobre ráfagas con velocidades superiores a los 55 km/h.

Vientos fuertes en Lima y la costa
La alerta meteorológica de nivel naranja prevé ráfagas de viento superiores a los 55 km/h en la sierra norte, centro y sur. (Andina)

El mapa de riesgos del organismo muestra zonas con nivel fuerte en la sierra de Piura, Cajamarca, Áncash, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. La vigencia de la alerta para el jueves abarcará desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

El viernes 18 se mantendrá el pronóstico de vientos de fuerte intensidad en la sierra. Durante esa jornada, la advertencia comprenderá a 12 departamentos: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

El Senamhi señaló que el viernes se mantendrán los valores cercanos a 37 km/h en la sierra norte, alrededor de 34 km/h en la sierra centro y superiores a 42 km/h en la sierra sur. La institución alertó que se prevén fenómenos meteorológicos peligrosos durante el periodo comprendido por el aviso.

Piura - Sierra - Vientos - Damnificados - Senamhi - Perú - 27 agosto
Para el jueves 17, el Senamhi pronosticó vientos próximos a 40 km/h en la sierra norte, alrededor de 34 km/h en la sierra centro y superiores a 42 km/h en la sierra sur.

Indeci recomienda

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pidió adoptar medidas de preparación ante el aumento de la velocidad del viento previsto en la sierra entre el miércoles 16 y el viernes 18 de setiembre.

La entidad exhortó a las autoridades de gobiernos locales y regionales a efectuar las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones que correspondan dentro de sus competencias. El objetivo, según precisó, es asegurar el diseño correcto de las infraestructuras y garantizar la seguridad de la población.

Entre las medidas dirigidas a la ciudadanía, el Indeci recomendó asegurar los techos y los largueros a las paredes, además de reforzar los vidrios de las ventanas. También pidió mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras que resulten afectadas por el viento.

El organismo sugirió amarrar todo tipo de embarcaciones. Asimismo, aconsejó utilizar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano ante una infección respiratoria o alérgica.

El Indeci informó que, por medio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales ante los efectos del fenómeno meteorológico.

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