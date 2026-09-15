Eddie Fleischman dio contundente opinión sobre Universitario tras victoria ante Alianza Lima: “Tiene la mística que acumuló con el tricampeonato”

El periodista deportivo opinó sobre la 'U' luego de la victoria ante los 'íntimos' en Matute. (Video: Juego Cruzado)

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Universitario de Deportes venció a Alianza Lima en Matute durante la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro ‘crema’ sacó adelante el clásico con un ‘blooper’ del rival sobre el final y consiguió un resultado que reforzó su posición en la pelea por el campeonato.

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El periodista Eddie Fleischman consideró que la victoria expuso una cualidad que la ‘U’ ha consolidado a partir de sus recientes campañas: la capacidad de competir hasta el último minuto, incluso en partidos donde no logra imponerse desde el juego.

“Yo creo que la ‘U’ ganó con lo que comenté la semana pasada. Tiene ese plus, ese valor agregado de determinación, de carácter competitivo, de mística que ha ido acumulando con su tricampeonato. Y en los últimos clásicos ha tenido, aún sin jugar mejor, ese valor agregado para saber ganar los partidos”, comentó en el programa de YouTube, Juego Cruzado.

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El comunicador planteó que el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva no puede explicarse únicamente por la equivocación final del elenco ‘íntimo’. “Ese ‘blooper’ se genera por mérito de la ‘U’, porque en esos instantes finales la ‘U’ ha podido decir ‘que corran los segundos, estamos con el 1-1 tranquilos, seguimos manteniendo la distancia, no salimos mal y después con Garcilaso tratamos de asegurar’”, declaró.

Eddie Fleischman dio contundente opinión sobre Universitario tras victoria ante Alianza Lima en Matute.

Universitario buscó un envío largo en su última acción, donde Alex Valera ganó el pivoteo y la pelota derivó en una segunda jugada que fue disputada por Lisandro Alzugaray, quien le ganó el vivo al zaguero Gianfranco Chávez y al arquero Alejandro Duarte.

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“Si la ‘U’ renuncia a esa jugada, no hay ‘blooper’, no hay historia que contar, no hay polémica que ofrecer, no gana la ‘U’. La ‘U’ lo gana porque tuvo la decisión, la determinación, el carácter, la voluntad de no aflojar hasta el final. La ‘U’ intenta en su última jugada del partido ser ofensivo, provocar algo, no es que la esconda”, precisó.

Eddie Fleischman no negó la responsabilidad de Alianza Lima en la concesión que definió el partido, aunque dejó en claro que Universitario fue más audaz para aprovechar la falla en la última jugada del cotejo. “No le estoy inventando virtudes porque al final el gol llega por un defecto notorio de Alianza, por un ‘blooper’, por un error grosero y garrafal, pero ese error no es capitalizable si tú no estás con la actitud de capitalizar un posible error del rival”, contó.

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El periodista comparó esa condición con la que, desde su perspectiva, le falta al conjunto ‘victoriano’. “La ‘U’ tiene ese plus para ganar partidos aún sin ser mejor. Lo que no tiene Alianza, que no gana partidos sin ser mejor”, acotó.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Mauro Cantoro ve a Universitario como campeón del Torneo Clausura

Por otro lado, el exfutbolista Mauro Cantoro fue más allá en su análisis de la situación de Universitario, ya que entendió que el triunfo ante Alianza Lima dejó a Universitario bien encaminado hacia la conquista del segundo torneo del año.

“Feliz por el triunfo agónico, pero triunfo al fin. La verdad que buen partido, buen clásico”, dijo Mauro Cantoro en el programa de YouTube Desmarcados.

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El exdelantero sostuvo que el equipo ganador tuvo “alguna cosita mejor”, más allá de la equivocación que inclinó la balanza. A partir de ese desenlace, dejó una postura firme sobre el futuro de la competencia. “Hoy la ‘U’ es campeón para mí, ya está”, declaró ante la consulta por la candidatura de Universitario.

Finalmente, el ‘Toro’ consideró que el panorama favorece al líder, aunque el calendario todavía ofrece cruces exigentes para la definición de la Liga 1. Por ahora, Alianza Lima es el primer finalista, siempre y cuando sostenga su presencia en los primeros puestos de la tabla acumulada.

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