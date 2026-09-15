Perú

¿Andrés Hurtado se libra del caso Migraciones? Juez advierte que los hechos encuadrarían en un delito que estaría prescrito

Fiscalía deberá decidir si mantiene su acusación potra tráfico de influencias contra ‘Chibolín’ y la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila, o la cambia a patrocinio ilegal

Poder Judicial exige levantar secreto bancario y reserva tributaria de Chibolín y Roxana del Águila. (Composición: Infobae)
Chibolín y Roxana del Águila vienen siendo procesados por presuntamente interferir para acelerar el trámite de Roberto Siucho. (Composición: Infobae)
Guardar

El conductor de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ podría librarse en las próximas semanas de uno de sus procesos penales por los se le llegó a imponer prisión preventiva. Se trata del caso donde también se encuentra involucrada la exjefa de Migraciones, Roxana del Águila.

Esta es una investigación completamente a cargo de una fiscalía provincial, donde se investigó la presunta intervención de Hurtado ante Del Águila para acelerar el trámite de renuncia de nacionalidad de Roberto Siucho en 2019.

PUBLICIDAD

En la sesión del último lunes 14 de setiembre, el juez Walther Huayllani Choquepuma decidió devolver por tercera vez la acusación fiscal y ordenó al Ministerio Público que subsane, absuelva y corrija los defectos en la precisión de los hechos y la calificación jurídica. Incluso, el magistrado, siguiendo las observaciones de la Procuraduría, sugiere que ya no sería posible imputar un tráfico de influencias, debido a que considera que Fiscalía no ha cumplido con precisar cada elemento para que se configure este delito. En su lugar, se planteó una recalificación al delito de patrocinio ilegal.

“Si ello es así, es menester precisar nuevamente a la fiscalía que, en defensa de la legalidad y en ejercicio debido de la acción penal pública, reexamine sus contenidos y eventualmente, si cabe la posibilidad, recalificar la acusación”, dijo el magistrado, que indicó que, de persistir con los defectos, “el sobreseimiento (archivo del caso) es inminente”.

PUBLICIDAD

Finalmente, el juez Walter Huayllani dispuso que, en caso de persistir los defectos en la acusación, la fiscal provincial Mónica Paola Silva Escudero deberá concurrir obligatoriamente a la próxima sesión para sustentar los términos del requerimiento acusatorio. El magistrado aclaró que esta medida no representa una crítica negativa al trabajo desempeñado por la fiscal adjunta Yuli Rosales Flores.

¿Caso prescrito?

Ahora bien, una recalificación del delito definitivamente tiene consecuencias importantes. No solo se modifica la eventual pena que un investigado podría recibir, sino también el plazo en el que el delito prescribirá. En el caso de la presunta injerencia de Andrés Hurtado en Migraciones, la consecuencia directa sería el archivo del proceso penal por prescripción. Esto solo si la Fiscalía desiste de imputar tráfico de influencias y acepta atribuir el delito de patrocinio ilegal.

“El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cuarenta jornadas”, así está tipificado el patrocinio ilegal en el artículo 385 del Código Penal.

Andrés Hurtado

Debido a que los hechos que se le imputan a Hurtado y a Roxana del Águila datan de 2019, el caso estaría prescrito si se cambia a patrocinio ilegal. Ello habría ocurrido en 2024.

Para llegar a este cálculo se debe considerar la sentencia del Tribunal Constitucional al resolver la demanda contra la Ley Soto. Ahí se fijaron nuevas reglas para el cálculo de la prescripción de la acción penal. Se estableció que en delitos contra la administración pública, debido a que por mandato del artículo 41 de la Constitución el plazo de prescripción se duplica, estos delitos prescriben obligatoriamente cuando transcurre dicho plazo.

No obstante, si se formaliza investigación antes de que se cumpla dicho plazo especial, se le suma un año por suspensión de prescripción. Así, en el caso de Hurtado, el plazo de prescripción sería de 5 años (2 años de pena máxima por patrocinio ilegal + 2 años por artículo 41 de la Constitución + un año por Ley Soto).

Temas Relacionados

Andrés HurtadoPoder JudicialMigracionesperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

Entidad alega una supuesta demora por parte de la Sala Penal Suprema que decidirá si confirma o anula la condena de 15 años de prisión contra el excongresista

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

Perú busca el cobre de más alta pureza ante una brecha global de 10 millones de toneladas hacia 2030

La cartera de proyectos mineros de Perú alcanza USD 67.000 millones y cerca de 70% se concentra en cobre, un volumen que podría llevar al país al primer lugar mundial, según INDECO by Nexans

Perú busca el cobre de más alta pureza ante una brecha global de 10 millones de toneladas hacia 2030

“Si Pablo Guede no lo pone a Alejandro Duarte, lo retira del fútbol”, el crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario

El periodista deportivo dio su postura sobre si el arquero debe ser titular frente ADT este viernes 18 de spetiembre en Matute

“Si Pablo Guede no lo pone a Alejandro Duarte, lo retira del fútbol”, el crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

La entrenadora nacional expresó su malestar por la situación de la selección peruana, cuestionó la gestión de Antonio Rizola y dirigió un mensaje a las voleibolistas

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

Perú vs Paraguay: fechas, equipos y todos los detalles del choque por el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026

La selección peruana, capitaneada por Lucho Horna, recibirá a su rival en el Jockey Club de Lima por el pase a las Qualifiers 2027. Conoce toda la información sobre la serie

Perú vs Paraguay: fechas, equipos y todos los detalles del choque por el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Mindef busca crear centros de detención para indocumentados en terrenos de las FF.AA.

Mindef busca crear centros de detención para indocumentados en terrenos de las FF.AA.

Elecciones Regiones y Municipales 2026: los temas que se tocarán en el debate por la alcaldía de Lima

JNE definirá participación de Rafael López Aliaga en los debates de las elecciones municipales

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

Organismo de la PCM recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos

ENTRETENIMIENTO

Ha*Ash confirma concierto en Arequipa: fecha, venta de entradas y más detalles de su regreso a Perú

Ha*Ash confirma concierto en Arequipa: fecha, venta de entradas y más detalles de su regreso a Perú

Mónica Adaro sufrió un grave accidente automovilístico en Estados Unidos

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

DEPORTES

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

Perú vs Paraguay: fechas, equipos y todos los detalles del choque por el Grupo Mundial l de la Copa Davis 2026

Eddie Fleischman dio contundente opinión sobre Universitario tras victoria ante Alianza Lima: “Tiene la mística que acumuló con el tricampeonato”

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026 HOY: así se definen los clasificados con Cienciano

Aixa Vigil reveló qué pasó con Antonio Rizola tras viralizarse video de discusión en Sudamericano de vóley: “Perú es un ambiente muy tóxico”