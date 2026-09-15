La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

La reacción de Doña Peta ante los rumores de un nuevo hijo de Paolo Guerrero

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Doña Peta se refirió por primera vez al posible embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, luego de que el programa Amor y fuego difundiera imágenes que, según su versión, mostrarían cambios físicos en la modelo brasileña. La madre del exdelantero de la selección peruana fue consultada durante un evento público y respondió con una frase que fue interpretada como una bienvenida ante la eventual llegada de otro integrante a la familia.

“Una criatura es una bendición de Dios”, señaló Doña Peta ante la pregunta de un reportero del espacio de Willax.

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La respuesta de la madre de Paolo Guerrero no incluyó detalles sobre el supuesto embarazo ni precisiones sobre el tiempo de gestación de Ana Paula Consorte. Tampoco se conoció, hasta el momento, una confirmación pública de la pareja sobre la información que circuló en los últimos días.

El comentario de Doña Peta tomó relevancia porque se produjo después de que Amor y fuego afirmara que la modelo brasileña podría estar esperando a su tercer hijo con Guerrero. Ambos ya son padres de dos niños, nacidos durante la relación que mantienen desde hace varios años.

La frase de Doña Peta ante la consulta de Amor y fuego

Las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre abordaron a Doña Peta a la salida de un evento. El reportero le preguntó de forma directa qué opinaba sobre la versión de un nuevo embarazo de Ana Paula Consorte.

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La madre del futbolista no evitó la consulta. “Una criatura es una bendición de Dios”, expresó frente a las cámaras. Sus palabras no confirmaron de manera explícita la noticia, aunque el programa presentó la declaración como una reacción positiva frente a la posibilidad de que la familia se amplíe.

La emisión completa permitiría conocer si Doña Peta brindó más detalles durante el intercambio con el cronista. En el adelanto solo se difundió una breve respuesta, sin referencias a la intimidad de la pareja ni a una posible fecha de nacimiento.

El tema volvió a instalarse en la agenda del espectáculo peruano por las imágenes difundidas por el espacio de Willax. El programa sostuvo que el aspecto de la modelo podría indicar un nuevo embarazo, aunque ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero hicieron anuncios en sus redes sociales.

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'Amor y Fuego' difundió imágenes del vientre abultado de Ana Paula Consorte y reavivó los rumores de embarazo con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ya tienen dos hijos en común

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero suele generar atención pública, sobre todo por las apariciones de la modelo brasileña junto al delantero y por los mensajes que ambos comparten sobre su vida familiar.

La pareja tiene dos hijos en común. El primero nació en 2023 y el segundo llegó al año siguiente. El supuesto tercer embarazo sumaría un nuevo capítulo a la familia que formaron desde que confirmaron su vínculo.

Guerrero también es padre de otros hijos, fruto de relaciones anteriores. Por ese motivo, la eventual llegada de otro bebé convertiría a Doña Peta nuevamente en abuela, una posibilidad sobre la que ella se mostró receptiva con su declaración.

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La frase de la madre del jugador evitó cualquier referencia a rumores, conflictos o situaciones personales. Se limitó a expresar una valoración sobre la llegada de un niño, sin confirmar si recibió información directa de la pareja.

Jefferson Farfán reaccionó con sorpresa ante la versión

Durante el mismo evento, Amor y fuego también encontró a Jefferson Farfán, amigo cercano de Paolo Guerrero. El exfutbolista fue consultado sobre la posibilidad de que Ana Paula Consorte esté embarazada otra vez.

Farfán mostró sorpresa ante la pregunta. Sin embargo, evitó dar alguna respuesta y continuó caminando.

Por ahora, la única declaración pública conocida es la frase de Doña Peta, quien definió la llegada de un hijo como “una bendición de Dios”. La información sobre Ana Paula Consorte sigue siendo una especulación, a la espera de un pronunciamiento de la pareja o de nuevos elementos que permitan confirmarla.

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El reportaje de 'Amor y Fuego' reconstruyó el viaje de Ana Paula Consorte a Brasil y su regreso a Lima en medio de versiones de crisis de pareja.