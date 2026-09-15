Perú

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

La familia del delantero volvió a quedar bajo atención luego de que un programa difundiera imágenes de Ana Paula Consorte y planteara la posibilidad de una gestación

La reacción de Doña Peta ante los rumores de un nuevo hijo de Paolo Guerrero
La reacción de Doña Peta ante los rumores de un nuevo hijo de Paolo Guerrero
Guardar

Doña Peta se refirió por primera vez al posible embarazo de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, luego de que el programa Amor y fuego difundiera imágenes que, según su versión, mostrarían cambios físicos en la modelo brasileña. La madre del exdelantero de la selección peruana fue consultada durante un evento público y respondió con una frase que fue interpretada como una bienvenida ante la eventual llegada de otro integrante a la familia.

Una criatura es una bendición de Dios”, señaló Doña Peta ante la pregunta de un reportero del espacio de Willax.

PUBLICIDAD

La respuesta de la madre de Paolo Guerrero no incluyó detalles sobre el supuesto embarazo ni precisiones sobre el tiempo de gestación de Ana Paula Consorte. Tampoco se conoció, hasta el momento, una confirmación pública de la pareja sobre la información que circuló en los últimos días.

El comentario de Doña Peta tomó relevancia porque se produjo después de que Amor y fuego afirmara que la modelo brasileña podría estar esperando a su tercer hijo con Guerrero. Ambos ya son padres de dos niños, nacidos durante la relación que mantienen desde hace varios años.

La frase de Doña Peta ante la consulta de Amor y fuego

Las cámaras del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre abordaron a Doña Peta a la salida de un evento. El reportero le preguntó de forma directa qué opinaba sobre la versión de un nuevo embarazo de Ana Paula Consorte.

PUBLICIDAD

La madre del futbolista no evitó la consulta. “Una criatura es una bendición de Dios”, expresó frente a las cámaras. Sus palabras no confirmaron de manera explícita la noticia, aunque el programa presentó la declaración como una reacción positiva frente a la posibilidad de que la familia se amplíe.

La emisión completa permitiría conocer si Doña Peta brindó más detalles durante el intercambio con el cronista. En el adelanto solo se difundió una breve respuesta, sin referencias a la intimidad de la pareja ni a una posible fecha de nacimiento.

El tema volvió a instalarse en la agenda del espectáculo peruano por las imágenes difundidas por el espacio de Willax. El programa sostuvo que el aspecto de la modelo podría indicar un nuevo embarazo, aunque ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero hicieron anuncios en sus redes sociales.

Captura de pantalla dividida que muestra a Ana Paula Consorte vestida de negro con una mochila y un bolso cruzado
'Amor y Fuego' difundió imágenes del vientre abultado de Ana Paula Consorte y reavivó los rumores de embarazo con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero ya tienen dos hijos en común

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero suele generar atención pública, sobre todo por las apariciones de la modelo brasileña junto al delantero y por los mensajes que ambos comparten sobre su vida familiar.

La pareja tiene dos hijos en común. El primero nació en 2023 y el segundo llegó al año siguiente. El supuesto tercer embarazo sumaría un nuevo capítulo a la familia que formaron desde que confirmaron su vínculo.

Guerrero también es padre de otros hijos, fruto de relaciones anteriores. Por ese motivo, la eventual llegada de otro bebé convertiría a Doña Peta nuevamente en abuela, una posibilidad sobre la que ella se mostró receptiva con su declaración.

La frase de la madre del jugador evitó cualquier referencia a rumores, conflictos o situaciones personales. Se limitó a expresar una valoración sobre la llegada de un niño, sin confirmar si recibió información directa de la pareja.

Jefferson Farfán reaccionó con sorpresa ante la versión

Durante el mismo evento, Amor y fuego también encontró a Jefferson Farfán, amigo cercano de Paolo Guerrero. El exfutbolista fue consultado sobre la posibilidad de que Ana Paula Consorte esté embarazada otra vez.

Farfán mostró sorpresa ante la pregunta. Sin embargo, evitó dar alguna respuesta y continuó caminando.

Por ahora, la única declaración pública conocida es la frase de Doña Peta, quien definió la llegada de un hijo como “una bendición de Dios”. La información sobre Ana Paula Consorte sigue siendo una especulación, a la espera de un pronunciamiento de la pareja o de nuevos elementos que permitan confirmarla.

Ana Paula Consorte camina vestida de negro junto a autos estacionados mientras un recuadro superior muestra a Paolo Guerrero
El reportaje de 'Amor y Fuego' reconstruyó el viaje de Ana Paula Consorte a Brasil y su regreso a Lima en medio de versiones de crisis de pareja.

Temas Relacionados

Doña PetaAna Paula Consorteperu-entretenimientoPaolo Guerrero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar brindó detalles de la presentación de las ‘santas’, que contará con un rival internacional y se realizará en un coliseo de mayor aforo

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

Precio del dólar repuntó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 15 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar repuntó en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 15 de septiembre

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

El ‘papá’ partió a Uruguay para el duelo ante Montevideo City Torque y el delantero ecuatoriano está mentalizado en sellar el pase a las semifinales

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El entrenador argentino también se refirió al duelo deciviso ante el club uruguayo por el pase a las semifinales del torneo Conmebol

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Esto son los alimentos que subirían de precio y escasearían por el fenómeno El Niño, prevé el BCRP

Julio Velarde informó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso de la República el impacto que tendría el fenómeno El Niño, el cual alcanzaría a la primera parte del 2027

Esto son los alimentos que subirían de precio y escasearían por el fenómeno El Niño, prevé el BCRP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

¿Podría Rafael López Aliaga recibir la credencial de alcalde de Lima? Esto dice experto

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

DEPORTES

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Alianza Lima vs ADT: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”