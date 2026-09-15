Perú

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

La conductora de Magaly TV La Firme relacionó la multitudinaria convocatoria de Combate con las declaraciones de Said Palao sobre sus ingresos y aseguró que “medio país” ahora quiere convertirse en combatiente

Magaly Medina comenta con su característico humor la masiva convocatoria para el casting del reality 'Combate'. La conductora asegura que entre los miles de aspirantes ha encontrado a los próximos 'personajillos' que darán que hablar en la televisión peruana. ATV/ Magaly TV La Firme.
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El regreso de Combate a ATV ya genera expectativa entre quienes sueñan con convertirse en los próximos rostros del reality más famoso de la TV. Así lo evidenció el exitoso casting convocado por el canal, al que, según comentó Magaly Medina, llegaron aproximadamentemás de 5 mil personas con la intención de conseguir un lugar en el recordado programa.

La conductora de Magaly TV La Firme aprovechó este 14 de setiembre la masiva convocatoria para lanzar sus acostumbrados comentarios sarcásticos y relacionó el interés de los aspirantes con una cifra que ha llamado la atención en los últimos días: los 35 mil soles que Said Palao aseguró que puede ganar.

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Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

El exitoso casting de Combate reunió a miles de aspirantes

La convocatoria para el retorno de Combate a ATV sorprendió por la cantidad de personas que acudieron. De acuerdo con lo señalado por Magaly Medina, alrededor de 5 mil personas hicieron largas colas para intentar demostrar que tienen las características necesarias para formar parte del reality.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

“No saben el éxito que fue la convocatoria para el, el programa Combate, que vuelve Combate por ATV, un programa icónico de este canal antes de que existiera Esto es guerra”, comentó la conductora.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista destacó que el programa fue durante varios años uno de los espacios más representativos de ATV y ahora se prepara para una nueva etapa. La respuesta del público ante la convocatoria evidenció que todavía existe interés por formar parte de este tipo de formatos televisivos.

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“Pero más bien yo pienso que nosotros es que hemos descubierto toda una cantidad de próximos personajillos que pueden ser nuestros monstritos nuevos para el 2027”, agregó Medina.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina relaciona el casting con los S/35 mil de Said Palao

Uno de los principales comentarios de Magaly Medina estuvo relacionado con Said Palao. La conductora recordó la declaración del chico reality sobre el dinero que puede llegar a ganar y consideró que esta cifra podría explicar, al menos desde su mirada, parte del interés que existe por ingresar a un programa como Combate.

“Porque yo creo que además cinco mil personas aproximadamente hicieron cola de colas, de colas. Increíble”, manifestó Medina sobre la cantidad de aspirantes que llegaron a participar en el proceso.

Acto seguido, mencionó directamente los ingresos de Said Palao: “Desde que Said Palao dijo que ganaba treinta y cinco mil soles, pues medio país quiere convertirse en guerrerito o en combatiente”, comentó entre risas.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

La frase se convirtió en uno de los principales momentos de la presentación del informe, pues la conductora planteó con ironía que la revelación de los S/35 mil habría hecho que más personas vean los realities como una posibilidad atractiva para alcanzar popularidad y obtener ingresos importantes.

La voz en off del reportaje siguió esta misma línea y describió con humor la llegada de los aspirantes a ATV. “Más de cinco mil personas con la realidad alterada vinieron a ATV para hacer hora por el casting de Combate, peleando por la oportunidad de ganar como Said Palao, más de 35 mil soles al mes”, se escuchó durante el informe.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Combate busca a los próximos rostros de su nueva temporada

El regreso de Combate representa una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar al mundo de los realities. El programa, recordado por haber sido uno de los formatos emblemáticos de ATV antes de la aparición de Esto es guerra, abrió sus puertas para recibir a miles de postulantes.

Magaly Medina consideró que la convocatoria fue tan grande que, además de los posibles competidores, permitió descubrir a una serie de personajes que podrían tener futuro en televisión. “Y Combate les ha abierto la puerta y les ha dado la oportunidad de que se conviertan en los próximos Said Palao” [ríe], sostuvo la conductora.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que encontró a los nuevos “personajillos” del 2027

Sin embargo, el interés de Magaly Medina no estuvo únicamente en conocer quiénes podrían convertirse en los nuevos combatientes. La periodista aseguró que su equipo encontró durante la convocatoria a varios aspirantes que podrían destacar por sus particulares personalidades.

“Ah, pero nosotros más bien encontramos personajillos que podrían convertirse en la próxima ‘Negra Petróleo’, en el próximo, eh, Paul Michael”, afirmó la conductora. Luego, agregó: “Hemos encontrado personajes a más no poder”.

Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina revela el éxito del casting de Combate y lo relaciona con los S/35 mil que gana Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

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