Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llevó a cabo el sorteo para definir el orden y las fechas de participación de los partidos políticos en el debate de candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana.| Video: Canal N

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público que definió el orden de participación de las 26 agrupaciones políticas en los debates por la Alcaldía de Lima Metropolitana, previstos para el lunes 21 y el martes 22 de septiembre.

Las jornadas reunirán a las candidaturas que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima en los comicios del 4 de octubre. El evento tendrá lugar en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en el distrito de San Borja.

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La organización electoral dividió a los participantes en dos bloques de 13 agrupaciones. Cada fecha contará con un orden establecido para las intervenciones, una medida que busca distribuir los turnos de exposición entre todas las listas inscritas.

El JNE definió el orden de los debates por la Alcaldía de Lima | Foto: Gemini IA

La primera jornada se desarrollará el lunes 21 de setiembre. El bloque comenzará con el Partido Cívico Obras y concluirá con Podemos Perú. Para el martes 22 de setiembre quedó programado el segundo grupo, que incluye a organizaciones como el Partido Popular Cristiano (PPC), Acción Popular, Perú Libre, el Partido Aprista Peruano (Apra) y Fuerza Popular.

Primer bloque debatirá el lunes 21 de setiembre

La primera fecha reunirá a 13 agrupaciones. Según el orden definido en el sorteo, el primer participante será el candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont.

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La relación de partidos y candidatos para esa jornada quedó de la siguiente manera:

Partido Cívico Obras — Ricardo Belmont Coalición Transformadora Tierra Verde — Yehude Simon Partido Morado — Victoria de la Cruz Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) — Segundo Valdez Somos Perú — Carlos Bruce Juntos por el Perú — Oswaldo Vargas Pueblo Consciente — Luis Huette Batalla Perú — Samir Quispe Alianza para el Progreso (APP) — Elio Riera Partido Patriótico — Sandro Caller Ahora Nación — Susel Paredes Partido Demócrata Verde — Flor Hurtado Podemos Perú — Daniel Urresti

El JNE estableció que las intervenciones deberán ajustarse a los tiempos y reglas definidos para ambas fechas.

Segunda jornada será el martes 22

El martes 22 de setiembre se realizará la segunda fecha del debate. El bloque abrirá con el Partido del Buen Gobierno y tendrá como último participante a Fuerza Popular.

De acuerdo con la información remitida, este será el orden de las agrupaciones:

Partido del Buen Gobierno — candidato no consignado en el material proporcionado Partido Popular Cristiano (PPC) — Edgardo de Pomar Avanza País — Francis Allison Renovación Popular Alianza Venceremos — Juan Alvarado Fuerza Ciudadana — Rubén Bonilla Acción Popular — Alberto Tejada Perú Libre — Rubén Ramírez Visión Perú — Santiago Abarca Partido Aprista Peruano (Apra): Mónica Yaya Progresemos Frente de la Esperanza — Elizabeth León Fuerza Popular — Samuel Daza

Las dos jornadas se realizarán menos de dos semanas antes de la elección municipal convocada para el 4 de octubre. El proceso definirá a la próxima autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a los integrantes del concejo municipal.

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El sorteo del JNE ordenó las participaciones de las agrupaciones y fijó la secuencia con la que los candidatos presentarán sus planteamientos.