Paraguay confirmó su equipo para enfrentar a Perú en Copa Davis: llega a Lima con un Top 60 y una importante novedad

Paraguay confirmó su equipo para enfrentar a Perú en Copa Davis. Crédito: APT

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Paraguay ya tiene definido al equipo que enfrentará a Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. La delegación guaraní estará encabezada por Daniel Vallejo, actual número 60 del ranking ATP, quien se presenta como la principal carta de su selección para la serie que se disputará en Lima.

La Asociación Paraguaya de Tenis (APT) confirmó la convocatoria para la eliminatoria, que se jugará el 18 y 19 de septiembre. El ganador conseguirá el boleto a los Qualifiers de la Copa Davis 2027, por lo que ambos equipos afrontarán la serie con la misión de dar un paso más hacia la máxima instancia de la competencia.

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El conjunto paraguayo estará conformado por Daniel Vallejo, Martín Vergara, Hernando Escurra y Álvaro Frutos, bajo la conducción de Paulo Carvallo, capitán del equipo, y Gustavo Ramírez, segundo capitán. Esta delegación llegará a Lima con la intención de dar la sorpresa ante la selección peruana.

Daniel Vallejo lidera al equipo paraguayo

La principal amenaza para Perú será Daniel Vallejo. El paraguayo ocupa actualmente el puesto 60 en singles y también aparece en el ranking de dobles, donde figura en la posición 499. Su gran evolución durante la presente temporada le permitió consolidarse entre los mejores 100 tenistas del mundo.

Daniel Vallejo será la principal carta de Paraguay en la serie ante Perú por Copa Davis. Crédito: APT

Vallejo llega además con el antecedente de haber sido fundamental en la última serie de su selección. En febrero, ante Rumanía, participó en las tres victorias que permitieron al conjunto guaraní avanzar al Grupo Mundial I, por lo que nuevamente será una de las piezas claves del equipo.

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Junto al principal singlista paraguayo estarán Martín Vergara, ubicado en el puesto 1782 de individuales y 911 en dobles; Hernando Escurra, 1838 en singles y 981 en duplas; y Álvaro Ariel Frutos, quien aparece en el puesto 82 del ranking ITF y 1641 en dobles.

Santino Núñez no estará ante Perú

La principal novedad de la convocatoria paraguaya es la ausencia de Santino Núñez, quien había sido el segundo singlista de Paraguay en la especial serie de febrero frente a Rumanía.

Su lugar será ocupado en esta ocasión por una de las alternativas que manejaba el equipo guaraní para completar su delegación. Con ello, Paraguay llegará a Lima con un plantel encabezado por Vallejo y tres jugadores que buscarán aportar tanto en los partidos individuales como en la competencia de dobles.

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La ausencia de Núñez representa uno de los cambios más importantes respecto al equipo que consiguió el ascenso al Grupo Mundial I, aunque Paraguay mantiene a su principal figura y apuesta por la experiencia de Vallejo para afrontar la eliminatoria.

El capitán del equipo peruano de Copa Davis confirmó a los cinco integrantes de su nómina que se medirán ante los 'guaraníes' en el Jockey Club del Perú. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

¿Cuándo juegan Perú vs Paraguay?

La serie entre Perú y Paraguay se disputará el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú, en Lima. El enfrentamiento corresponde al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 y tendrá como premio para el ganador un boleto directo a los Qualifiers de la edición 2027.

La delegación paraguaya tiene previsto viajar a Lima el domingo 13 de septiembre para iniciar sus trabajos de preparación antes de la serie. Perú, por su parte, buscará aprovechar la condición de local para superar a un equipo que llega con un jugador instalado en el Top 60 mundial.

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La eliminatoria promete ser exigente y tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Daniel Vallejo e Ignacio Buse, las principales raquetas de cada selección. Para la ‘bicolor’, será una oportunidad de avanzar en la Copa Davis y acercarse nuevamente a las instancias más importantes de la competición.