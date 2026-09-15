Maximiliano Amondarain, mentalizado en éxito de Cienciano vs Montevideo City en revancha de Copa Sudamericana 2026: “Hay que sostener la diferencia”

Maximiliano Amondarain, grito en cuello tras infligirle un golazo a Montevideo City. - Crédito: Cienciano

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Cienciano dejó una imagen adecuada en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2-0 a Montevideo City. Para la revancha, dentro de dos días, espera repetir esa percepción, aunque existe una valoración general en que habrá mayores dificultades por la condición de visita.

Durante una entrevista en Gusadro Podcast, espacio del periodista Gustavo Adrianzén, Maximiliano Amondarain ha remarcado que existe mucho entusiasmo para afrontar la serie y resolverla con éxito. Además, compartió una visión espiritual que estimula al vestuario de cara al desquite contra la disciplina uruguaya.

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La celebración de Cienciano tras el golazo de Maximiliano Amondarain al minuto 42. Crédito: Cienciano

“Siento que por algo Dios nos trajo hasta esta etapa. Tengo fe de que podamos avanzar. Sin duda está esa ansiedad e incertidumbre de cómo se dará el partido y saber que estamos en una instancia en la que tenemos la ilusión de avanzar lo máximo posible. Estamos con ganas de jugarlo para cerrar la llave de la mejor manera, si Dios quiere”, externó Amondarain.

En línea con eso, el líder de la defensa de Cienciano explicó que el primer golpe encajado en Cusco les permite ir con cierta seguridad al estadio Centenario, aunque lo más importante es evitar cualquier tipo de distracción: “Es un partido en el que arrancamos con dos goles de ventaja. Tenemos que ser inteligentes para manejar el partido y los tiempos, sabiendo que ellos necesitan mínimo meter dos goles”.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

“Hay que aprovechar los espacios y oportunidades que nos den. Después con la solidaridad y el sacrificio del equipo de no creernos más que nadie. Vamos con la fe de que juntos sostendremos la diferencia para poder clasificar”, sumó con determinación.

El enfrentamiento inicial ha permitido, además, que exista una lectura determinante de cómo Montevideo City apronta los desafíos, pero esa visión tendrá una modificación importante a partir de su desenvolvimiento como local en el Centenario.

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

“Sin duda que ellos tienen bastante potencial ofensivo. Son de los que más goles tienen en el campeonato de Uruguay. Por algo también están en cuartos de final. Optaron por tener más gente atrás, sumado a la dificultad de la altura, no generaron muchos problemas, pero allá será distinto, porque tendrán una postura más ofensiva. Hay que tener mucho cuidado. En líneas generales, los contuvimos bien y sostuvimos el cero, fundamental para la llave”, subrayó Maximiliano.

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Cienciano, que llega sin actividad futbolística luego de que se aplazara su cotejo de Liga 1, ha llegado a la capital uruguaya para ultimar los detalles de la revancha. Las instalaciones del Club Albion acogerán sus prácticas y dos días más tarde desembarcará al escenario principal del país para plantar batalla a Montevideo City.

Un momento de pura magia en el campo. Maximiliano Amondarain sorprende a todos con un zapatazo que se cuela en la portería, dejando sin opciones al arquero rival y aumentando la ventaja para el equipo rojo.

Amondarain, factor clave en la ida

Cienciano tuvo una correcta presentación ante Montevideo City en el primer duelo entre ambos equipos. El conjunto cusqueño consiguió cerrar el partido con una victoria gracias a un golazo de Maximiliano Amondarain.

El defensor uruguayo detalló cómo la jugada se produjo durante el desarrollo del encuentro. “Los centrales nos dieron bastante libertad para que pudiéramos avanzar. Había intentado filtrar algunos pases cerca de su área y Santiago Arias me dijo que me animara a pegarle”, señaló.

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Maximiliano Amondarain celebró su primer gol de la temporada con Cienciano. Crédito: Prensa club

Amondarain reconoció que el remate no forma parte de sus recursos cotidianos, aunque aprovechó el espacio que le concedió el rival. “No es lo habitual en mí, pero viendo que el rival lo permitía, subí, la pedí y le pegué. Gracias a Dios entró. Ojalá sirva para clasificar”, agregó.

El zaguero se consolidó como una pieza de seguridad y liderazgo en la defensa de Cienciano, donde mantiene una buena asociación con Kevin Becerra. Su aporte también resultó decisivo en el resultado obtenido frente al equipo uruguayo.