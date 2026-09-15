Diputados plantean que Comisión de Ética investigue a Julián Pérez Mallqui por contratar a su pareja en su despacho: “Otra vez”

Diputados de distintas bancadas consideraron que Julián Pérez Mallqui debe ser investigado luego de que se difundieran imágenes junto a Ketty Susana Landeo Quiñones, trabajadora de su despacho con quien mantendría una relación sentimental. El parlamentario ya afronta un proceso ante la Comisión de Ética por otro caso. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, afronta nuevos cuestionamientos luego de que un reportaje de Sin Rodeos, difundido por Panamericana Televisión, revelara que una trabajadora de su despacho, con quien mantendría una relación sentimental, recibe un sueldo de S/7.202,10. Las imágenes difundidas por el programa muestran a ambos juntos fuera de las instalaciones del Parlamento y dentro de un taxi.

La trabajadora fue identificada como Ketty Susana Landeo Quiñones, una abogada de 25 años que, según el informe periodístico, ocupa el cargo de técnica en el despacho del parlamentario. El programa difundió además una conversación de Messenger que atribuyó a ambos, fechada el 29 de julio, con referencias a una supuesta planificación familiar.

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El caso generó pedidos para que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados revise la contratación. César Revilla, Diego Bazán y Ángel Meneses consideraron que la situación debe ser evaluada por el grupo de trabajo. De concretarse, se trataría de un nuevo expediente para Pérez Mallqui, quien ya afronta una investigación por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

Reportaje difundió imágenes del diputado junto a una trabajadora de su despacho

De acuerdo con el informe de Sin Rodeos, las imágenes corresponden a la noche del 10 de septiembre y muestran a Pérez Mallqui y Landeo Quiñones saliendo juntos del edificio Roberto Ramírez del Villar, una de las sedes del Parlamento que alberga despachos parlamentarios. Ambos caminaron por varias calles antes de abordar un taxi.

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Durante el trayecto, las cámaras registraron al diputado y a la trabajadora compartiendo muestras de afecto dentro del vehículo. En las imágenes también aparece Pérez Mallqui recostado sobre el hombro de Landeo Quiñones. El reportaje presentó estas escenas como parte de los elementos que sustentarían la existencia de un vínculo sentimental entre ambos.

La trabajadora, según el informe, obtuvo su título profesional en julio de 2025 y se desempeña como técnica en el despacho del parlamentario. Panamericana señaló que recibe una remuneración mensual de S/7.202,10, mientras que otros conceptos como bonos y gratificaciones elevarían sus ingresos por encima de los S/10.000.

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Panamericana difundió imágenes del legislador junto a la trabajadora Ketty Susana, y una conversación atribuida a ambos con referencias a una supuesta planificación familiar

El programa también mostró una conversación de Messenger que atribuyó a Pérez Mallqui y Landeo Quiñones. El intercambio, fechado el 29 de julio, contiene referencias a una supuesta planificación familiar. El diputado fue abordado por el equipo periodístico para responder por la contratación y las imágenes, pero no brindó declaraciones.

Diputados plantean que el caso sea revisado por la Comisión de Ética

Tras la difusión del reportaje, el diputado César Revilla, de Fuerza Popular, sostuvo ante Panamericana que el caso tiene una dimensión ética y debería ser revisado por el grupo de trabajo. “Eso sí tiene una connotación ética”, declaró, antes de señalar que, según su interpretación de las reglas parlamentarias, una relación sentimental dentro del despacho debe ser evaluada.

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Revilla agregó que Pérez Mallqui podría volver a ser visto por la Comisión de Ética, debido a que ya existe un proceso previo en su contra. Sus declaraciones se sumaron a las de otros legisladores que plantearon que el nuevo caso sea revisado por el Parlamento.

Por su parte, Diego Bazán, de Renovación Popular, consideró que el asunto debía investigarse y sostuvo que, según lo expuesto por el reportaje, la relación entre el diputado y la trabajadora no sería reciente. “Lo que tiene que hacer el diputado de inmediato es retirarla de sus labores”, afirmó a Panamericana, además de pedir una investigación en la Comisión de Ética.

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Desde Ahora Nación, el diputado Ángel Meneses también planteó que el caso pase al grupo de trabajo. “Tendrá que pasar a Ética”, declaró. Al referirse al proceso previo que enfrenta Pérez Mallqui, añadió que los mecanismos del Parlamento deberán determinar las medidas que correspondan.

Pérez Mallqui ya afronta una investigación en Ética

El nuevo cuestionamiento se produce mientras la Comisión de Ética Parlamentaria ya investiga a Pérez Mallqui por otro caso. El 31 de agosto, el grupo de trabajo aprobó por unanimidad, con seis votos, el informe de calificación que recomendó admitir a trámite una denuncia por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

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La comisión está presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras, quien fue elegido para dirigir este grupo de trabajo durante el periodo de sesiones 2026-2028. La mesa directiva también está integrada por Jessica Pérez Quispe, como vicepresidenta, y Harvey Colchado Huamaní, como secretario.

Según la información del Congreso, el primer procedimiento contra Pérez Mallqui quedó registrado en el Expediente 001-2026-2027/CEP-CR y está relacionado con la denuncia por presunta violencia. La decisión de agosto dio paso a una investigación formal, por lo que el eventual nuevo caso por la contratación de Landeo Quiñones tendría que seguir su propio procedimiento si la comisión decide admitirlo.

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Julián Pérez Mallqui permanece intervenido en una comisaría de San Miguel tras una denuncia de presunta agresión presentada por su expareja. Composición: Infobae

Por ahora, las declaraciones de los diputados corresponden a pedidos para que el caso sea revisado por Ética, mientras que Pérez Mallqui no respondió a las consultas formuladas por el equipo de Panamericana Televisión. La eventual apertura de una investigación tendría que ser evaluada por la comisión que preside Albañil Carmona y no implica, por sí misma, una conclusión sobre la responsabilidad del parlamentario.