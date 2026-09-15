Ana Paula Consorte reaparece con Paolo Guerrero y un video casero vuelve a encender los rumores de embarazo

Ana Paula Consorte reapareció junto a Paolo Guerrero en Instagram con un video que reavivó los rumores de un tercer embarazo.

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Ana Paula Consorte reapareció junto a Paolo Guerrero en sus redes sociales la noche del lunes 14 de septiembre, en un video que reavivó las especulaciones sobre un posible tercer embarazo de la pareja. La modelo brasileña compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde se observa al futbolista de Alianza Lima darle un masaje en los pies mientras ella permanece sentada con su computadora portátil. “Yo preparo la cena y él me da un masaje en los pies”, escribió Consorte junto al clip.

La publicación llegó después de semanas marcadas por versiones cruzadas sobre el estado de la relación entre ambos, que en los últimos meses atravesó rupturas, reconciliaciones y hasta una separación oficial que la propia Consorte confirmó en marzo de 2026 a través de un chat difundido por el programa ‘Mesa Caliente’.

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“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, había señalado la modelo en aquella oportunidad.

Ana Paula Consorte comparte una tierna fotografía en sus redes sociales donde se le ve recibiendo un masaje de pies por parte de Paolo Guerrero, demostrando que su relación está en su mejor momento. Video: TikTok @josepastord

El gesto que reavivó los rumores de un tercer embarazo

El video del masaje en los pies no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja, que interpretaron la escena como un indicio adicional de una posible gestación, dado que ese tipo de malestar suele presentarse durante el embarazo. Las especulaciones se intensificaron después de que, semanas atrás, el programa ‘Amor y Fuego’ captara a Consorte con un vientre aparentemente abultado durante su reciente estadía en Perú junto a Guerrero y sus hijos.

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En exclusiva, el programa 'Amor y Fuego' revela las imágenes que confirman el embarazo de Ana Paula Consorte. La modelo fue captada luciendo una notoria pancita, poniendo fin a los rumores sobre la llegada del tercer hijo de Paolo Guerrero. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Pese al interés generado por la publicación, la modelo no confirmó ni descartó estar esperando un nuevo bebé. Los rumores sobre un tercer embarazo circulan desde agosto de 2026, cuando el mismo conductor del programa de espectáculos, Rodrigo González, informó por primera vez que Consorte estaría gestando otro hijo del futbolista.

En esa oportunidad, ni la modelo ni Guerrero se pronunciaron públicamente para confirmar o desmentir la información, un patrón que se repitió tras la más reciente aparición conjunta de la pareja.

En medio de las especulaciones de una posible ruptura entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, la modelo no dudó en compartir un íntimo momento de la pareja, mientras siguen los rumores de un tercer embarazo. Video: Instagram Ana Paula Consorte

Doña Peta evita confirmar el embarazo, pero deja una frase que alimenta la especulación

La consulta sobre un posible tercer hijo de Paolo Guerrero también llegó hasta su madre, Doña Peta, abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ previo al partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. En un primer momento, la progenitora del futbolista evitó pronunciarse sobre el tema. “Ya les he dicho, estamos en fútbol, hablemos de fútbol”, respondió ante la insistencia de la prensa.

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Sin embargo, cuando el reportero le planteó directamente que la llegada de un bebé representaría una bendición, Doña Peta ofreció una respuesta que muchos interpretaron como una alusión indirecta al presunto embarazo. “Una criatura es una bendición de Dios”, afirmó la madre del delantero, sin ofrecer mayores precisiones sobre el estado real de Consorte ni confirmar la información que circula en los medios de espectáculos peruanos.

Una relación marcada por rupturas y reconciliaciones constantes

El vínculo entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se ha caracterizado por una sucesión de distanciamientos y reencuentros públicos a lo largo de los últimos años. En agosto de 2026, la pareja atravesó una nueva crisis luego de que Consorte viajara a Brasil en medio de la polémica generada por un presunto hackeo a las cuentas de redes sociales de Guerrero, episodio en el que las cuentas del futbolista llegaron a interactuar brevemente con contenido de su expareja, la modelo Alondra García Miró.

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La publicación mostró a Paolo Guerrero, futbolista de Alianza Lima, dándole un masaje en los pies a Ana Paula Consorte mientras ella preparaba la cena.

Consultado entonces por ‘Amor y Fuego’ sobre el estado de su relación, Guerrero descartó cualquier conflicto. “Todo bien, dedicado al trabajo, en contacto por los bebés también”, afirmó el futbolista en esa oportunidad. Días después, en setiembre, Consorte generó nuevas dudas al compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia el delantero.

“Mi novio no quiere casarse, yo sí”, escribió la modelo en sus redes, antes de que ambos volvieran a mostrarse unidos en publicaciones posteriores. La pareja, que tiene dos hijos en común y llegó a anunciar planes de boda en 2025, no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el estado actual de su relación ni sobre el rumor de un tercer embarazo, que permanece sin confirmación hasta el momento.

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