Bochorno se concentraría lejos del mar: los distritos de Lima que podrían llegar a 38 °C por el Fenómeno El Niño

Senamhi anuncia incremento de la radiación UV, en especial en horas cercanas al mediodía. - Crédito: Andina

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Lima Metropolitana podría enfrentar en febrero de 2027 temperaturas de hasta 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a 38 °C, según proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El escenario está vinculado al Fenómeno El Niño y tendría mayor impacto en los distritos alejados del litoral, donde la influencia del mar disminuye y el calor suele concentrarse durante el verano.

Las áreas señaladas con mayor exposición son La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra. La ubicación de estos distritos en Lima Este y Lima Norte, a mayor distancia de la costa, los dejaría ante registros superiores a los de las jurisdicciones costeras. El Senamhi plantea que el récord de 35,2 °C registrado en 1998 podría superarse durante esa temporada de verano prevista para 2027.

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Peatones caminan visiblemente afectados por el intenso calor en una calle de Lima, con el sol radiante en el cielo y sus rayos cayendo directamente sobre ellos, mostrando el agotamiento en sus rostros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima Este y Lima Norte concentrarían las temperaturas más altas

El especialista e investigador del Senamhi, Nelson Quispe Manrique, indicó a la Agencia Andina que las proyecciones se basan en condiciones que permitirían llegar a 36 °C. El meteorólogo explicó que la humedad elevaría la percepción del calor, sobre todo en febrero.

En ese mes, una temperatura medida por instrumentos puede sentirse distinta para quienes permanecen en exteriores, usan transporte público o viven en zonas con presencia de áreas verdes.

Quispe atribuyó esta posibilidad a las anomalías de la temperatura superficial del mar, que se ubicaría 3,5 °C por encima de sus valores habituales. De acuerdo con su evaluación, El Niño ingresaría a una fase extraordinaria y podría extenderse hasta noviembre o diciembre. El calor no se repartiría de la misma forma en toda la capital, pues el litoral mantiene una influencia moderadora sobre los termómetros.

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En Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel también se esperan temperaturas elevadas. La cercanía al océano podría limitar los valores frente a los pronosticados para Lima Este y Lima Norte, aunque no eliminaría la sensación de bochorno.

El subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, afirmó que el mar cálido y la humedad que llega desde los Andes favorecerían episodios de precipitación.

Chaclacayo y Chosica también tendrían riesgo por lluvias y caudales

El aumento de la temperatura no sería el único efecto previsto. Escajadillo señaló que la franja costera, desde Tumbes y Piura hasta la costa central de Lima, mantendría condiciones cálidas con lluvias durante el primer trimestre de 2027.

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Para la capital, el pronóstico apunta a episodios de lluvias intensas en Lima y no a precipitaciones permanentes. El tiempo seco y el brillo solar seguirían presentes entre esos eventos en paralelo.

Las zonas de Chaclacayo y Chosica aparecen además entre los sectores que podrían enfrentar mayor presión por el incremento del caudal del río Rímac. Ambas se ubican en la cuenca media y figuran entre los lugares donde las precipitaciones pueden coincidir con un alza del agua.

Esa combinación obliga a seguir los avisos oficiales sobre caudal de ríos, lluvias y posibles medidas de prevención ante posibles desbordes locales en verano.

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El Senamhi prevé que las condiciones asociadas a El Niño se normalicen hacia el otoño de 2027.