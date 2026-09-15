Perú recuperará 201 bienes culturales de EE.UU.: entre las piezas hay objetos Nasca, Moche, Lambayeque y un quipu inca

201 bienes culturales retornarán al Perú desde el Museo Spurlock de Culturas del Mundo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

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El Estado peruano recuperará 201 bienes culturales que permanecían bajo custodia del Museo Spurlock de Culturas del Mundo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, en Estados Unidos. La restitución se concretó mediante un proceso voluntario que involucró a autoridades peruanas y representantes de la institución estadounidense.

La ceremonia de devolución se realizó en las instalaciones del Museo Spurlock, con la participación de representantes de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y de la representación diplomática peruana en Chicago. Las piezas corresponden a distintas tradiciones culturales desarrolladas en el territorio peruano.

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El conjunto incluye objetos de cerámica, metal y otros materiales vinculados con sociedades prehispánicas. Entre las piezas se encuentran ejemplares asociados con las culturas Nasca, Moche y Lambayeque, además de un quipu de estilo Inca.

La restitución también incorpora medidas técnicas para garantizar la conservación de los objetos durante su traslado. El Ministerio de Cultura establecerá las pautas que deberán seguirse para el embalaje especializado de cada pieza antes de su retorno al Perú.

Museo Spurlock concreta la mayor devolución de su historia

Elizabeth A. Sutton, directora del Museo Spurlock de Culturas del Mundo, señaló que esta restitución constituye la mayor devolución de bienes culturales efectuada por la institución. La funcionaria también consideró el proceso como una referencia para futuras repatriaciones hacia otros países.

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La ceremonia contó con la presencia de Colleen Murphy, vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, quien participó en representación del rector John Coleman.

La devolución se desarrolló con coordinación entre instituciones peruanas y estadounidenses. El proceso contó con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura del Perú, además del Museo Spurlock y la Universidad de Illinois.

Las piezas que regresarán al Perú

Entre los 201 bienes restituidos existen objetos representativos de diferentes expresiones culturales prehispánicas. El grupo incluye un cántaro de cerámica Nasca, una máscara funeraria y un vaso de oro de estilo Lambayeque.

También forman parte de la devolución dos botellas de cerámica Moche y un quipu de estilo Inca. La diversidad de las piezas permite identificar distintos materiales, técnicas y tradiciones vinculadas con las sociedades que se desarrollaron en el territorio peruano.

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Cada objeto recibirá un tratamiento específico para su transporte. De acuerdo con la información proporcionada, el embalaje seguirá las pautas técnicas establecidas por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de preservar las piezas durante el traslado.

Participación de la representación diplomática peruana

Se trata de la mayor devolución de bienes culturales realizada por el Museo Spurlock, según su directora Elizabeth A. Sutton.

Verónika Bustamante, cónsul general del Perú en Chicago, expresó su reconocimiento al Museo Spurlock y a la Universidad de Illinois por la decisión de restituir los bienes y por el cuidado que recibieron durante su permanencia en la institución.

La representante diplomática destacó que la devolución fortalece la cooperación cultural y académica entre Perú y Estados Unidos. El proceso también se desarrolla en el marco del bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Bustamante resaltó, además, la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura para concretar la recuperación de las piezas. La participación de ambas entidades permitió articular las gestiones necesarias para el retorno de los bienes al territorio peruano.

Investigación y educación vinculadas al patrimonio

El retorno de los 201 objetos permitirá que estas manifestaciones culturales vuelvan a formar parte del patrimonio bajo custodia del Estado peruano. Los bienes también podrán contribuir a actividades relacionadas con la investigación y la educación.

La recuperación contempla asimismo la transmisión de conocimientos vinculados con las sociedades y expresiones culturales representadas en las piezas. Su retorno incorpora estos objetos a las acciones vinculadas con el estudio y difusión del patrimonio cultural peruano.

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