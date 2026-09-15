No pudo pasar con su carrito de compras por una camioneta mal estacionada y, al no encontrar al dueño, destrozó el vehículo a pedradas

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre atacó con un bloque de concreto una camioneta que estaba mal estacionada e invadía la vereda en La Molina. El sujeto no pudo avanzar con su carrito de compras, reclamó por el vehículo y luego regresó para golpearlo en varias oportunidades. Serenazgo y la Policía intervinieron tras recibir la alerta. Fuente: ATV Noticias

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Un hombre que intentaba avanzar con su carrito de compras por una vereda de La Molina terminó destrozando a pedradas una camioneta que le impedía el paso. Las cámaras de seguridad registraron cómo tomó un bloque de concreto y lo lanzó varias veces contra el vehículo, luego de reclamar por la forma en que estaba estacionado.

El sujeto fue identificado como José Villafranca Mosquera, de aproximadamente 56 años. El hecho ocurrió en la cuadra 13 de la avenida Los Constructores, donde la camioneta blanca permanecía estacionada de manera diagonal y ocupaba parte de la vereda. Según lo informado por las autoridades, Villafranca se dirigió primero a un restaurante cercano para ubicar a la propietaria del vehículo y pedirle que lo retirara, pero el intercambio no habría llegado a una solución.

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Tras regresar al lugar, el hombre tomó un bloque de cemento que encontró en los alrededores y golpeó el espejo, la puerta del conductor y el parabrisas delantero. La agresión quedó registrada por la central de videovigilancia y permitió su posterior intervención por parte de la Policía Nacional.

José Villafranca Mosquera destruye a pedradas una camioneta mal estacionada que le impedía el paso por una vereda en La Molina. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

No pudo pasar con su carrito, reclamó y luego lanzó un bloque de concreto

El incidente ocurrió en la cuadra 13 de la avenida Los Constructores, una zona de La Molina donde funcionan distintos restaurantes y establecimientos comerciales. De acuerdo con las imágenes difundidas por ATV Noticias y Panamericana Televisión, la camioneta blanca estaba estacionada de forma diagonal y ocupaba parte de la vereda.

El hombre transitaba por ese espacio con un carrito de compras, pero no pudo continuar su recorrido debido al vehículo. El general Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, explicó que el vecino aparentemente acudió al restaurante para comunicarse con la propietaria y solicitarle que retirara la camioneta.

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“Se ve que va al restaurante y pide, pues, le increpa a la persona que era dueña del vehículo, que estaba mal estacionado, para que se retire porque no podía pasar”, declaró Ávalos a Buenos Días Perú. Según su versión, el encuentro no terminó en un acuerdo y el hombre regresó a la zona visiblemente molesto.

Las cámaras de videovigilancia de La Molina registraron el momento en que un peatón causó daños a una camioneta estacionada sobre la acera. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Una vez frente al vehículo, el sujeto encontró un bloque de concreto entre los restos de material que había en los alrededores. Lo tomó y comenzó a golpear la camioneta, en una reacción que quedó registrada por las cámaras de la central de videovigilancia del distrito.

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Camioneta quedó con daños en el espejo, la puerta y el parabrisas tras el ataque

En las imágenes se observa al hombre lanzar el bloque contra el vehículo en varias oportunidades. Los impactos alcanzaron el espejo, la zona de la puerta del conductor y el parabrisas delantero, además de ocasionar otros daños materiales en la unidad.

El gerente de Seguridad Ciudadana señaló que el sujeto golpeó “el espejo, la luna izquierda del carro y el parabrisas delantero en dos oportunidades”. Tras la agresión, el hombre se retiró del lugar.

Ávalos explicó que la central de videovigilancia permitió alertar al personal de Serenazgo y a la Policía Nacional. “Todo esto ha sido captado por la central de videovigilancia. Inmediatamente comunicamos al personal de Serenazgo y a nuestra Policía Nacional”, sostuvo.

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Un peatón daña con un bloque de concreto una camioneta mal estacionada en la vereda de la avenida Los Constructores, en La Molina. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

El funcionario indicó que el hombre fue intervenido por los agentes y que las personas involucradas fueron trasladadas a la comisaría de Santa Felicia para las investigaciones correspondientes. La intervención permitió que el caso fuera atendido por las autoridades luego de los daños ocasionados al vehículo.

Autoridades cuestionaron la reacción y anunciaron mayor fiscalización

Ávalos remarcó que el estacionamiento indebido también representa un problema para quienes necesitan utilizar las veredas. “No podemos tomar la justicia por nuestras manos, pero también tenemos que respetar el reglamento. No podemos obstaculizar, no podemos quitar el libre tránsito de las personas”, señaló.

El gerente distrital sostuvo que una infracción relacionada con el estacionamiento terminó generando daños materiales y una intervención policial. A su vez, indicó que ocupar espacios prohibidos puede generar dificultades para el desplazamiento de peatones y otros vehículos.

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Durante la entrevista, Ávalos también confirmó que existen sanciones por este tipo de infracciones. Al ser consultado por el monto de la multa por estacionar de manera indebida en el distrito, indicó que esta bordearía los S/650.

Además, anunció que se requiere una mayor fiscalización en las calles cercanas a la avenida Los Constructores. La zona concentra restaurantes y, según los reportes difundidos, algunos conductores utilizan espacios no autorizados para estacionar, lo que puede afectar el libre tránsito de los peatones.