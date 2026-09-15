Asaltan local de Fuerza Popular en Ventanilla y roban S/10 mil: dos sospechosos fueron detenidos

La agrupación fundada por Keiko Fujimori reportó el robo de dinero y equipos, mientras dos sospechosos fueron detenidos y un tercero permanece prófugo

Guardar

Tres sujetos asaltaron este lunes el local central de campaña de Fuerza Popular en Ventanilla, de donde sustrajeron equipos informáticos y unos 10.000 soles de la caja chica, según informó el jefe regional de personeros de la agrupación, Daniel Príncipe.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando los individuos ingresaron al establecimiento y sorprendieron a los trabajadores que se encontraban en el lugar, según imágenes difundidas por Latina y Panamericana TV.

PUBLICIDAD

El dirigente refirió que los asaltantes ingresaron a la oficina principal, donde se encontraban herramientas utilizadas para el trabajo electoral. “Se han sustraído el software y la plataforma y unas laptops de nuestra oficina central, donde monitoreamos nuestros personeros de la región Callao”, señaló.

El robo también incluyó dinero en efectivo. “Hemos tenido una caja chica, un aproximado de diez mil soles, que se han robado estos delincuentes”, afirmó Príncipe al precisar que el tercer implicado se dio a la fuga.

Fuerza Popular, partido fundado por Keiko Fujimori, afirmó que el asalto ocurre tras amenazas previas; Jossy Garrido dijo que durante el hecho se realizaron disparos al aire

Tras abandonar el local, dos de los sospechosos fueron intervenidos por agentes de la comisaría de la jurisdicción cuando intentaban ocultarse en una sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicada cerca del establecimiento. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial.

PUBLICIDAD

Príncipe indicó que los detenidos aún no reconocían su participación y pidió revisar las cámaras de seguridad para identificar al fugitivo, aunque afirmó que las de la municipalidad no registraron el robo. “Están borradas las cámaras y no hay video de lo que ha sucedido”, denunció.

Fuerza Popular, partido fundado por la presidenta Keiko Fujimori, señaló que el asalto ocurrió en un contexto de amenazas previas contra integrantes de la agrupación. La candidata a la alcaldía provincial del Callao, Jossy Garrido, afirmó que “no es la primera vez” que reciben este tipo de intimidaciones, aunque “esta vez han ido más lejos”.

PUBLICIDAD

“Han disparado, han emitido disparos al aire, han querido amedrentar a los vecinos, a las personas que se encontraban operando en ese momento”, declaró.

Los delincuentes ingresaron alrededor de las 10:00 horas y sustrajeron laptops, además del software y la plataforma para monitorear a los personeros del Callao

Los representantes de la agrupación anunciaron que solicitarán garantías para sus actividades y mayor seguridad durante la campaña electoral. La Policía continúa con las diligencias para esclarecer el asalto, determinar la responsabilidad de los dos intervenidos y ubicar al tercer sospechoso.

El robo ocurre mientras el Gobierno de Fujimori solicita al Parlamento facultades legislativas para emitir normas y realizar reformas en múltiples materias, principalmente en seguridad, sistema penitenciario, impuestos y legislación laboral, ámbitos en los que se prevén cambios relevantes.

PUBLICIDAD

Entre las medidas planteadas figura la modificación de los marcos legales para que las organizaciones criminales puedan ser declaradas terroristas, así como cambios en las normas que regulan el empleo y uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo también plantea “reformar el sistema penitenciario”, que actualmente alberga a unos 100.000 presos en 69 cárceles, cuya capacidad conjunta es de unos 40.000 reclusos.

En ese sentido, el Gobierno contempla “medidas drásticas”, como la construcción de nuevas prisiones y la reubicación de presos de baja peligrosidad a cuarteles en desuso, previamente coordinando con las FFAA, que asumirían el control externo de las penitenciarías.

PUBLICIDAD