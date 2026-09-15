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Definido el grupo de Universitario en la Copa Libertadores Femenina 2026: los duros rivales que enfrentarán las ‘leonas’ en Quito

El elenco ‘merengue’ se ganó su lugar en el certamen continental gracias a su conquista del Torneo Apertura peruano. En la capital ecuatoriana, tendrá al frente a exigentes escuadras

Universitario asume un duro reto en la Copa Libertadores Femenina, donde buscará superar la fase de grupos por primera vez.
Universitario asume un duro reto en la Copa Libertadores Femenina, donde buscará superar la fase de grupos por primera vez. Crédito: Instagram Universitario/Imagen Ilustrativa Infobae.
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Universitario quedó ubicado en el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026, que se disputará en Quito entre el 15 y el 31 de octubre. El equipo dirigido por Carlos Véliz buscará superar por primera vez la fase inicial y acceder a los cuartos de final del torneo continental.

Las ‘leonas’ compartirán la zona con Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina y Palmeiras de Brasil. El cuadro peruano obtuvo su clasificación tras imponerse a Sporting Cristal en la final del Torneo Apertura, resultado que le aseguró un cupo en la competencia sudamericana.

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El desafío para Universitario será exigente debido a los antecedentes y al presente de los tres adversarios. El conjunto ecuatoriano jugará como local, el brasileño ya sabe lo que es ganar la Libertadores y el representante argentino se estrenará en el certamen tras una campaña que le permitió clasificar.

El primer rival a considerar para Universitario será Independiente del Valle. Las Dragonas IDV clasificaron luego de avanzar a la final de la Superliga Femenina de Ecuador 2026 y contarán con la ventaja de jugar en su país. La adaptación a la altura de Quito será uno de los aspectos que el elenco ‘crema’ deberá manejar durante la fase de grupos.

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Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Universitario integra el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Instagram Universitario.

Belgrano llegará a Ecuador con el antecedente de haber conquistado el Trofeo de Campeonas 2025. El club cordobés disputará por primera vez la Copa Libertadores Femenina y buscará trasladar su desempeño en Argentina a una competencia con los principales equipos de la región.

Palmeiras será el rival con mayor experiencia continental en la zona. El equipo brasileño ganó la Copa Libertadores Femenina en 2022 y se presenta como uno de los cuadros con mayor recorrido del grupo. Su presencia obligará a Universitario a mostrar solidez en todas sus líneas para competir por uno de los dos puestos de clasificación.

Los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026

El sorteo confirmó la distribución de los 16 participantes en cuatro zonas. Universitario integrará el grupo B, junto con Independiente del Valle, Belgrano y Palmeiras.

Grupo A

  • Corinthians de Brasil
  • Colo-Colo de Chile
  • Caracas FC de Venezuela
  • Representante de Colombia 2

Grupo B

  • Independiente del Valle de Ecuador
  • Belgrano de Argentina
  • Universitario de Perú
  • Palmeiras de Brasil

Grupo C

  • Cruzeiro de Brasil
  • Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador
  • Bolívar de Bolivia
  • Olimpia de Paraguay

Grupo D

  • Representante de Colombia 1
  • Libertad de Paraguay
  • Nacional de Uruguay
  • Universidad de Chile de Chile
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026.
Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Crédito: Conmebol.

Formato de la Copa Libertadores Femenina 2026

La Copa Libertadores Femenina contará con 16 clubes, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. Durante la primera fase, cada participante jugará tres partidos, uno contra cada rival de su zona.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final. A partir de esa instancia se disputarán partidos únicos de eliminación directa, tanto en cuartos como en semifinales.

La fase de grupos se desarrollará entre el 15 y el 21 de octubre, con tres jornadas. Luego se jugarán los cuartos de final y las semifinales, cuyas fechas todavía no fueron precisadas. El encuentro por el tercer puesto y la final están programados para el 31 de octubre.

Las jugadoras de Corinthians de Brasil festejan su triunfo ante Deportivo Cali en una serie de penales que resolvió la final de la Copa Libertadores femenina, el sábado 18 de octubre de 2025 en Buenos Aires (AP Foto/Luciano González)
Las jugadoras de Corinthians de Brasil festejan su triunfo ante Deportivo Cali en una serie de penales que resolvió la final de la Copa Libertadores femenina, el sábado 18 de octubre de 2025 en Buenos Aires (AP Foto/Luciano González)

¿Cómo llega Universitario a la cita en Quito?

Universitario aseguró su presencia en la Libertadores después de una campaña positiva en el Torneo Apertura. Las ‘cremas’ vencieron a Sporting Cristal en la final y celebraron un título que les permitió volver a la competencia continental.

La situación en el Clausura ha sido distinta. El plantel ocupa el tercer puesto, a cinco puntos de Alianza Lima, líder de la tabla. La institución busca recuperar regularidad antes del viaje a Ecuador y reforzó varias posiciones.

En ofensiva, el club incorporó a Alesia García, delantera de la selección peruana. La defensa sumó a Grace Cagnina, también integrante del combinado nacional, y a la zaguera estadounidense Valeria Itzel, de 27 años.

Alesia García se suma a Universitario de Deportes desde el Ferencvaros de Hungría.
Alesia García se suma a Universitario de Deportes desde el Ferencvaros de Hungría. Crédito: X Universitario.

La portera Mia Shalit llegó para ampliar las alternativas en el arco, mientras que Claudia Domínguez se integró al grupo antes de los últimos anuncios. En el mediocampo, Universitario sumó a Lesly Olivares y a la chilena Ana Gutiérrez.

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