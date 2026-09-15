Perú

El feminicidio que la Fiscalía archivó tres veces: siete años de lucha de un padre por hallar al asesino de su hija

Una pericia grafotécnica vinculó a un vecino menor de edad con un mensaje amenazante hallado junto al cuerpo de la víctima

Un padre de familia lleva 7 años buscando justicia por el asesinato de su hija, Joshueny Muñoz. El principal sospechoso fue identificado pero nunca procesado. Conoce la historia de esta lucha contra la impunidad en el sistema judicial peruano. (Crédito: Latina Noticias)
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Han pasado siete años desde que Joshuany Muñoz Bravo, una joven de 23 años egresada de Negocios Internacionales, fuera hallada muerta en la habitación que alquilaba en el distrito de Chorrillos, en Lima. Hasta hoy, el crimen permanece impune y la Fiscalía archivó el caso en tres oportunidades, pese a la existencia de un sospechoso identificado mediante una pericia grafotécnica.

El padre de la víctima, Pablo Muñoz, mantiene desde entonces una búsqueda constante de justicia. En diálogo con Latina Noticias, relató el estado actual del expediente y las irregularidades que, según sostiene, marcaron la investigación desde sus inicios.

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Un hombre sostiene un retrato con el nombre Joshuany junto a una fotografía de la joven sentada en un sillón
Pablo Muñoz exige justicia por el feminicidio de su hija Joshuany Muñoz, ocurrido en el distrito de Chorrillos en 2019. (Captura video: Latina Noticias/Infobae Perú)

Expediente fue archivado tres veces

El feminicidio ocurrió en diciembre de 2019, cuando Joshuany Muñoz fue encontrada sin vida en la habitación que alquilaba, cerca de su lugar de trabajo en Chorrillos. Desde entonces, la investigación fue cerrada en tres ocasiones distintas pese a contar con un sospechoso principal.

Actualmente, tras un escrito presentado junto a las organizaciones Familias por Justicia y Manuela Ramos, el expediente fue elevado a la Segunda Fiscalía Superior de Lima Sur, instancia que evalúa una eventual reapertura del proceso.

“Después de presentar un escrito ya se ha elevado los actuados al fiscal superior de Lima Sur para que él tome una decisión justa y reabra el caso”, afirmó Muñoz. “Ahorita estamos en espera de que el fiscal tome en cuenta y dicte o vea una solución que realmente mi hija alcance justicia”, agregó.
Fotografía dividida en dos partes que muestra una habitación pequeña con una cama y un espejo con un mensaje escrito sobre la superficie de vidrio
Un mensaje escrito en el espejo de la habitación de Joshuany Muñoz en Chorrillos constituye una de las pruebas de la investigación por su feminicidio. (Facebook/@LaprensadeIlo)

Pericia y cámaras de seguridad

En la escena del crimen, la policía halló un mensaje escrito en el espejo de la habitación: “No te metas con el Veneco”. Una pericia grafotécnica determinó que la escritura coincidía con la de un vecino del inmueble, identificado como Rodrigo Arístides Araujo Estrada, quien al momento de los hechos tenía 17 años.

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“Según las investigaciones que hizo el policía de la avenida España, el que hizo todas las investigaciones, dio que la letra de la escritura que dejaba en el espejo coincidía con el menor de edad”, indicó el padre de la víctima a Latina Noticias.

Por su condición de menor de edad, el caso fue derivado a la Fiscalía de Familia de Chorrillos, instancia que no dispuso su detención ni procesamiento. Una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda registró además el ingreso y la salida reiterada del sospechoso en el horario del crimen, sin que se detectara el paso de personas ajenas al inmueble, mientras que la cerradura de la habitación no presentaba señales de haber sido forzada. “Sale, entra, vuelve a entrar, sale, varios movimientos sospechosos que realmente se piensa que él sabe todo”, relató el padre de la víctima.

El padre de una joven víctima de feminicidio detalla las pruebas clave del caso, como un mensaje en un espejo y videos de seguridad. Siete años después, el principal sospechoso sigue libre y el crimen impune. (Crédito: Latina Noticias)

Diligencias pendientes y otros posibles implicados

El padre sostuvo que, a su criterio, el joven no actuó solo en el crimen de su hija. Señaló como posibles implicados a la encargada del alquiler de las habitaciones y a su esposo, quien permaneció en la vivienda ese día. “Tengo bien claro que la persona que sabe también es la encargada de que alquilaba los cuartos. Y también ahí incluyo a su esposo, porque hay mucha coincidencia que en ese día él se queda haciendo trabajos en su vivienda”, afirmó.

A ello se sumaron fallas señaladas durante la entrevista con Latina Noticias: no se realizó el levantamiento de las comunicaciones telefónicas de la víctima, un procedimiento que habría permitido identificar contactos previos al crimen, y tampoco se convocó de manera efectiva a los testigos que vivían en el mismo inmueble al momento de los hechos.

Retrato en primer plano de una mujer joven con el cabello oscuro peinado hacia un lado y una prenda de vestir en tonos rosa y blanco
Joshuany Muñoz Bravo fue hallada sin vida en Chorrillos en 2019 y su familia exige la reapertura de la investigación judicial archivada en tres ocasiones.

Recurrirá a instancias internacionales

Pablo Muñoz dirigió un pedido directo a las autoridades judiciales y al Gobierno para que se agilicen las investigaciones en casos de feminicidio, incluidos aquellos cometidos por personas ajenas al entorno familiar de la víctima. “Pido a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, y también pido a la presidenta que realmente tomen en cuenta a todas las personas asesinadas por feminicidio, porque la muerte no puede ser tan solo por su pareja, por su esposo, por su enamorado, también puede ser por un desconocido”, declaró.

Han pasado siete años desde el feminicidio de Joshueny Muñoz Bravo y su familia, liderada por su incansable padre, continúa exigiendo justicia. A pesar de que el caso ha sido archivado en tres ocasiones, no pierden la esperanza de encontrar a los responsables. (Crédito: Latina Noticias)

El padre de la víctima advirtió que, de no obtener una respuesta favorable en el ámbito nacional, recurrirá a instancias de justicia internacional. “Si yo al momento no encuentro justicia y me niegan, diré a la justicia internacional”, sostuvo. Durante la transmisión, Latina Noticias vinculó además el caso de Joshuany Muñoz con otros procesos judiciales marcados por diligencias pendientes y demoras similares, entre ellos el de Sol Siret, en referencia a la reiteración de fallas en las investigaciones de feminicidio en el país.

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