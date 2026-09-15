DT de Montevideo City Torque elogió a Cienciano previo al duelo en Uruguay: “Eliminó al último campeón de la Copa Sudamericana”

Marcelo Méndez habló del partido del elenco uruguayo ante el 'papá' por Copa Sudamericana 2026. (Video: FIX Entertainment)

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Cienciano viajó a Uruguay en la noche del último martes con miras al partido que disputará ante Montevideo City Torque este jueves 17 de setiembre. El encuentro se jugará en Montevideo y definirá al equipo que avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La consigna es seguir haciendo historia en la región.

Justamente, el entrenador Marcelo Méndez aseguró que el elenco uruguayo afrontará la revancha con sus futbolistas disponibles y con el objetivo de competir pese al desgaste acumulado. “Todos están preparados y están pronto para jugar (...). Hay un muy buen clima en el club y estamos comprometidos con todas las competencias que tenemos por delante. No sé si nos va a dar o no, esa es la realidad, pero vamos a dar pelea e ir para adelante”, declaró en entrevista para FIX.

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El técnico ‘charrúa’ reconoció que la derrota en Cusco dejó a su equipo en una situación compleja. Aun así, dejó en claro que el grupo no perdió la confianza antes de recibir al club peruano. “¿Revancha ante Cienciano? Es lo que queremos. La realidad es que estamos muy entusiasmados por lo que pueda llegar a hacer el equipo el jueves. Tenemos unos días para preparar ese partido, pero hay mucha ilusión, nadie nos quita la ilusión que tenemos para el partido del jueves", dijo.

Montevideo City Torque viene de ganarle 3-1 a Liverpool y trepó al primer lugar de la liga uruguaya. - créditos: Montevideo City Torque

Montevideo City Torque jugará como local con la necesidad de cambiar el desarrollo de la llave. El resultado de la ida obliga al conjunto ‘ciudadano’ a tomar la iniciativa, aunque el estratega anticipó que el respeto por Cienciano será parte de la preparación, sobre todo, tras la gran campaña que viene haciendo en la Copa Sudamericana.

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“Respetamos mucho al rival que tenemos enfrente. Es un rival complicado, por algo está en esta situación; viene de eliminar al último campeón de la Sudamericana y a un equipo como Botafogo con un presupuesto gigantesco, así que algo debe tener. Nosotros trataremos de hacer un buen partido”, sostuvo.

La referencia apuntó a la serie en la que el ‘papá’ dejó fuera de competencia a Botafogo de Brasil tras el marcador general de 6-2. El equipo uruguayo buscará evitar que esa experiencia se traduzca en otra clasificación del elenco peruano, esta vez, en un estadio mítico como el Centenario.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El millonario premio que Cienciano ganaría si elimina a Montevideo City Torque

La clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tendrá una consecuencia económica para Cienciano. El club peruano recibirá USD 800.000 si conserva la ventaja en Uruguay y elimina a Montevideo City Torque.

La cifra equivale a 2 millones 690 mil soles y corresponde al premio otorgado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para los equipos que acceden a la siguiente fase del torneo.

El eventual ingreso se sumaría a la recaudación que la entidad ‘imperial’ pueda obtener por la venta de entradas en su partido de local durante los cuartos de final. El monto aparece como un incentivo adicional en una serie que todavía no está resuelta.

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Ahora, el equipo cusqueño clasificará si logra una victoria, un empate o una derrota por un gol de diferencia. Si el conjunto ‘ciudadano’ gana 2-0, ambos equipos deberán definir el pase desde el punto de penal.

Una caída de Cienciano por tres goles o más dejará al club peruano fuera de la competencia. Montevideo City Torque necesita revertir el resultado de Cusco para mantenerse en carrera y frustrar tanto el avance deportivo como el premio previsto para su rival.