Ayuso no derribará el estadio del Rayo Vallecano: el plan es construir un parking y una zona comercial y que vuelva a ser como en 1955 para aumentar el aforo

El estadio del Rayo Vallecano

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El Rayo Vallecano ha empezado la Liga fuera de su estadio. A finales de julio, el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso suspendió cautelarmente la concesión del campo (propiedad de la Comunidad) para acometer una serie de obras urgentes, que se prolongarán de dos a seis meses. Lo hizo tras detectar en una auditoría graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad en sus instalaciones. Infobae ha tenido acceso al “estudio director” del proyecto del nuevo estadio para corregir las deficiencias y aumentar el aforo de 14.500 espectadores a 18.500. El plan deja claro que no se derribará el actual estadio, sino que se “modernizará”, aplicando un concepto que puede parecer contradictorio: un retorno al pasado.

“La propuesta de remodelación se basa en el concepto de ‘vuelta al origen’, donde tomamos como punto de partida la etapa entre los años 1955 y 1970″, señala el documento. Es decir, justo antes de que se inaugurara el actual estadio, que acaba de cumplir 50 años (se inauguró el 5 de junio de 1976). “Se pretende, asimismo, convertirlo en un recinto polivalente capaz de albergar otros usos en los días de no partido, que suponen un porcentaje muy elevado en el calendario, compatibles con su actividad principal como estadio de fútbol, mejorando su aprovechamiento, sostenibilidad y eficiencia”, continúa el estudio. El proyecto costaría 57 millones de euros. Si finalmente se pone en marcha este proyecto (distinto a las obras de emergencia que se están realizando ahora), los trabajos en el nuevo estadio se dividirán en cuatro fases y durarán dos años.

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Al ser un edificio protegido, el estadio no se puede derribar por completo para construir uno nuevo. La propuesta, pues, “debe respetar la imagen general, conservando los elementos estructurales y arquitectónicos sin adulterar su esencia y morfología. No es viable que el Estadio de Vallecas se elimine del Catálogo de Edificios Protegidos para poder sustituir el actual por otro totalmente diferente en composición y forma”, explican desde el Ejecutivo autonómico. Lo cierto es que el estadio vallecano es muy pequeño. De hecho, los anchos actuales de las calles anexas no cumplen con las medidas mínimas exigidas; por lo tanto, la propuesta debe mejorar el plan de evacuación del edificio, con salidas más directas y diversificadas.

Isabel Díaz Ayuso, con la camiseta del Rayo Vallecano

El objetivo es superar el aforo de 15.000 espectadores y, si es posible, llegar a los 18.500. Para ello, es necesario aunar las nuevas dimensiones del terreno de juego (incluyendo sus bandas perimetrales reglamentarias) con la capacidad que se pretende, ya que quedaría poco espacio para graderíos, ancho de pasillos y escaleras. Así que la opción más viable es elevar el vuelo de las gradas “sobre las vías públicas circundantes”. El terreno de juego ha de tener una superficie mínima de 6.650 metros cuadrados y las dimensiones de sus lados deberán ser, como mínimo, de 100 metros de largo por 65 metros de ancho. La Comunidad explica que la “opción más pragmática y realista es intervenir cuidadosamente con propuestas puntuales en la configuración actual del estadio”.

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Zona comercial y actos culturales

El estudio director es claro: “Se desecha la demolición total del estadio y la ejecución de uno nuevo”. La única alternativa son actuaciones puntuales que mejoren el aforo, las evacuaciones, las dimensiones del terreno de juego y la funcionalidad de los nuevos espacios resultantes, para que en el nuevo recinto no solo haya partidos de fútbol, sino también “eventos culturales y artísticos y se generen espacios formativos y comerciales de manera que fomenten el desarrollo económico y social. La Comunidad quiere utilizar la parcela adyacente denominada ‘Arroyo del Olivar’ para la implantación de un edificio multifuncional terciario de 8.000 metros cuadrados, con un aparcamiento subterráneo de 4.000 metros cuadrados y conexión directa con el nuevo estadio”.

La nueva propuesta de modernización se basa en el concepto de “vuelta al origen”, ya que la Comunidad quiere tomar como punto de partida la etapa del estadio que había antes, entre los años 1955 y 1970. En estos años, los vestuarios no estaban en el fondo de la calle Payaso Fofó, sino en la tribuna de Arroyo del Olivar. La configuración del estadio era en forma de “0”, con graderíos en sus cuatro lados. El objetivo, para tener más aforo, es el desplazamiento del actual estadio hacia la calle Payaso Fofó para generar la nueva grada de fondo de la calle Teniente Muñoz Díaz, simétrica a la existente. Ese desplazamiento necesita de la reconfiguración de la estructura de cubierta de los graderíos norte y sur.

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La hinchada del Rayo Vallecano vive con una emoción desbordante la previa del partido más importante.

La Comunidad insiste en utilizar el término “desplazamiento”, que no supone la invasión de la calle Payaso Fofó, ya que la grada de este fondo volará sobre la misma, por lo que no se verá alterada la dimensión del ancho de esa vía para la ocupación de personas, planteándose la misma como una gran zona peatonal en coexistencia con los vehículos, donde se reducirá de cuatro a dos carriles. “Esta actuación posibilita un incremento de aforo, adecuándose a 18.500 espectadores y la ampliación de las medidas del terreno de juego según los estándares de La Liga para campos de Primera División, con unas dimensiones de 102 metros de largo por 65,50 metros de ancho, con un espacio de bandas entre tres y cuatro metros desde los límites del terreno a las gradas”, explica el documento.

También se plantea la creación de dos nuevas gradas medias voladas en los fondos, donde se dispondrán en su coronación los nuevos videomarcadores. La imagen exterior se plantea “como una doble piel ligera, translúcida y permeable que permite una visualización tamizada de la estructura de graderío existente”. Además, habrá cambio de asientos y adaptación de pasillos y escaleras, creando en uno de los fondos un nuevo túnel de carros para el acceso al terreno de juego de vehículos de gran tonelaje.

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¿Fondos privados?

Para Alicia Torija, diputada de Más Madrid, el estadio de Vallecas necesita una reforma profunda. “Lo que no aceptamos es que, una vez más, el Gobierno de Ayuso confunda inversión con negocio. La Comunidad mantiene prácticamente el mismo presupuesto para Deportes que hace 15 años, pero ahora nos presenta una operación de casi 60 millones que pretende sacar adelante buscando inversores y siguiendo el modelo del ‘Movistar Arena’”.

Simulación de cómo quedaría el nuevo estadio del Rayo Vallecano

Para el partido de la oposición, este estudio resulta bastante revelador: 36,9 millones son para el estadio y 20,18 para levantar un edificio terciario en otra parcela pública. “¿De verdad la única manera de invertir en deporte y darle al Rayo un estadio digno es poner patrimonio público al servicio del mejor postor?”, se pregunta.

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