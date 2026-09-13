Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

La presidenta informó que se retomarán los traslados aéreos hacia la provincia de Ucayali y prometió impulsar un estudio para definir una conexión permanente con el resto del país| Foto: Presidencia

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció el restablecimiento de los vuelos cívicos hacia la provincia de Purús, en la región Ucayali, con el objetivo de sostener la conectividad de esta zona fronteriza con el resto del país.

La mandataria realizó el anuncio durante una actividad con autoridades y pobladores de la provincia. “Vamos a restablecer los vuelos cívicos para que la conectividad se mantenga”, afirmó.

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Fujimori también se comprometió a promover un estudio de factibilidad que permita definir una alternativa de conectividad permanente entre Purús y otras zonas del país.

Keiko Fujimori promete conectividad para Purús: volverán los vuelos cívicos| Foto: Presidencia

En ese sentido, señaló que una de las prioridades será culminar la infraestructura aeroportuaria.

Ayuda humanitaria

Durante el encuentro, los habitantes de la provincia solicitaron mejoras en la conectividad eléctrica y un sueldo diferenciado para los profesionales del sector salud y otros trabajadores que prestan servicios en la zona.

La jefa de Estado indicó que trasladará esos pedidos a los ministerios competentes. Además, afirmó que representantes del Gobierno central visitarán la provincia de forma periódica para atender las demandas de la población.

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Tras su discurso, Fujimori Higuchi inspeccionó las condiciones del colegio, el centro de salud y la comisaría de la localidad. Su llegada a Purús se da en medio de la entrega de bienes de ayuda humanitaria destinados a los habitantes de esta provincia de Ucayali.

Purús volverá a contar con vuelos cívicos por decisión del Gobierno| Foto: Presidencia

¿Qué diferencia hay entre un vuelo cívico y comercial?

Un vuelo cívico y un vuelo comercial se diferencian en su finalidad y en quién asume su financiamiento. El vuelo cívico es un servicio aéreo organizado o subsidiado por el Estado para garantizar el transporte de personas y carga en zonas de difícil acceso, generalmente aisladas o fronterizas, donde no existe una oferta privada rentable. Su propósito no es comercial, sino asegurar la conectividad básica de esas poblaciones, como ocurre en Purús.

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Este tipo de vuelos suele estar a cargo de instituciones estatales, como las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y las tarifas, cuando existen, son mínimas o simbólicas, ya que el Estado cubre gran parte del costo operativo. En cambio, el vuelo comercial es prestado por aerolíneas privadas con fines de lucro, que operan en rutas rentables según la demanda de pasajeros o carga, y fijan sus tarifas de acuerdo con criterios de mercado.

Cuando una ruta deja de ser rentable, las aerolíneas privadas suelen suspender sus operaciones, lo que puede dejar a localidades alejadas sin transporte aéreo regular.

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¿Dónde queda Purús?

Purús es una de las cuatro provincias del departamento de Ucayali, en el oriente del Perú, y se ubica en la frontera con Brasil. Su capital, Puerto Esperanza, se encuentra a unos 300 metros sobre el nivel del mar y solo puede accederse por vía aérea desde Pucallpa, ya que no existe una conexión terrestre con el resto del país.

Con una extensión de 17.847 kilómetros cuadrados y una población de apenas unos pocos miles de habitantes, es la provincia menos poblada del Perú.