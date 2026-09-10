Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Diversas propuestas culturales en Lima abarcan conciertos del grupo Pandora, funciones del Ballet Municipal, música sinfónica y obras de teatro.

Guardar

Lima recibe una semana marcada por tres presentaciones internacionales de gran formato. Romeo Santos y Prince Royce se unen por primera vez sobre un escenario peruano en el Estadio Nacional, Arcángel llega al Estadio San Marcos en el marco de su gira por el vigésimo aniversario de su carrera, y el trío mexicano Pandora celebra 40 años de trayectoria en el Parque de la Exposición.

El Ballet Municipal de Lima retoma El Lago de los Cisnes con orquesta en vivo y un bailarín invitado internacional, mientras las galerías de Miraflores, el Centro Histórico y San Isidro abren nuevas exposiciones de ingreso libre. La comedia también tiene su espacio, con montajes en Barranco, Surco y Miraflores.

PUBLICIDAD

<b>CONCIERTOS</b>

Romeo Santos y Prince Royce

Los dos exponentes más reconocidos de la bachata contemporánea, se presentan juntos en Lima como parte de la gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’. El repertorio combina sus grandes éxitos con temas de sus álbumes más recientes, en una presentación conjunta que no formaba parte de sus giras anteriores en el país.

Lugar: Estadio Nacional, Calle José Díaz s/n, Lima

Cuándo: Viernes 11 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 195 soles en Desde 195 soles en Teleticket

El Rey y el Príncipe de la bachata comparten escenario en el Estadio Nacional en una presentación conjunta que la producción describe como un encuentro irrepetible dentro de su gira "Mejor Tarde Que Nunca".

Arcángel — La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario

Arcángel llega al Estadio San Marcos con la gira que conmemora sus 20 años de carrera en el reguetón y el trap latino. La presentación en Lima forma parte de la primera etapa de una gira que también incluye España, México, Argentina, Chile y Colombia. El repertorio combina los clásicos que definieron su trayectoria con temas de su más reciente álbum, La 8va Maravilla, que incluye colaboraciones con Ricky Martin, Daddy Yankee y Grupo Firme, entre otros artistas.

PUBLICIDAD

Lugar: Estadio San Marcos, Av. Germán Amézaga s/n

Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 144 soles en Desde 144 soles en Ticketmaster

El artista puertorriqueño llega a Lima tras completar "Las 7 Maravillas", una travesía en la que se convirtió en el primer artista de reguetón en visitar las Siete Maravillas del Mundo en solo 18 días.

Pandora — 40 años de trayectoria

El trío mexicano Pandora celebra cuatro décadas de carrera con un concierto que recorre su repertorio de baladas románticas. La presentación contará con la participación especial de las artistas de ‘Planchando el Despecho’, quienes se suman como invitadas para interpretar junto a la agrupación algunos de sus temas más conocidos.

Lugar: Explanada del Parque de la Exposición, Av. 28 de Julio, Lima

Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 9:00 p. m.

Entrada: Desde 407 soles en Desde 407 soles en Ticketmaster

Concierto Sinfónico — Mauro Lionel

Mauro Lionel Malca Peñaranda, compositor y director de orquesta de 13 años, autor de más de 220 obras originales, presenta ‘Concierto Sinfónico – Sólo Clásicos & Premiados’ en el Teatro Segura. El programa incluye su Sinfonía SINFOSLOW y tres rapsodias inspiradas en la historia peruana: la del Inicio del Tahuantinsuyo, la de la Caída del Tahuantinsuyo y la de la Cachanga. El concierto tiene carácter benéfico en apoyo a la Fundación Lima.

PUBLICIDAD

Lugar: Teatro Segura, Jr. Huancavelica 265, Lima

Cuándo: Domingo 13 de setiembre, 5:00 p. m.

Entrada: Desde 10 soles en Desde 10 soles en Ticketmaster

Mauro Lionel Malca Peñaranda, de 13 años y autor de más de 220 obras, ofrece un concierto benéfico a favor de la Fundación Lima y anticipa que buscará superar un récord personal establecido en marzo en el Gran Teatro Nacional.

<b>BALLET Y DANZA</b>

El Lago de los Cisnes — Ballet Municipal de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coproducción con la Asociación Civil Patronato Amigos del Ballet Municipal, presenta una nueva temporada de El Lago de los Cisnes, con música de Piotr Ilich Chaikovski. El Ballet Municipal de Lima representa la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada a convertirse en cisne. Cuatro funciones contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección del maestro argentino Carlos Calleja, y con la presencia del bailarín invitado Nicolás Gorodiskii.

Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Cercado de Lima

Hasta cuándo: 3 de octubre

Entrada: Desde 20 soles en Desde 20 soles en Teleticket

La producción del Ballet Municipal de Lima contará en cuatro funciones con la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal bajo la dirección de Carlos Calleja, además de la participación del bailarín invitado Nicolás Gorodiskii.

<b>EXPOSICIONES Y FERIAS</b>

X Salón de Arte Joven Nikkei — Del fenotipo mutante a la estética de la fricción

El Centro Cultural Peruano Japonés presenta esta décima edición que reúne 14 propuestas de jóvenes artistas de la comunidad nikkei bajo la coordinación de Haroldo Higa y la curaduría de Juan Peralta. La muestra explora la identidad como una construcción en transformación permanente, atravesada por la memoria familiar, el mestizaje y la experiencia migratoria. Participan, entre otros, Adrián Miyagi Ochoa, Andrea Gima Ishiki y Mia Pasco Yumi. La exposición incluye una conferencia de los artistas el 17 de setiembre.

PUBLICIDAD

Lugar: Galería de Arte Ryoichi Jinnai y Hall de Exposiciones, Centro Cultural Peruano Japonés

Hasta cuándo: 11 de octubre

Horarios: Martes a sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 8:00 p. m.; domingos, 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 7:00 p. m.

Entrada: Libre

El X Salón de Arte Joven Nikkei cierra una etapa de diez años que permitió visibilizar el trabajo de más de 110 jóvenes artistas de la comunidad, con actividades complementarias hasta octubre.

Del Origen a la Alquimia del Ser — Luis Miguel Portilla Tuesta

La Municipalidad de San Isidro presenta esta exposición del pintor Luis Miguel Portilla Tuesta, con 23 obras realizadas entre 2025 y 2026 que combinan figura humana, naturaleza y elementos simbólicos vinculados a la cultura Chachapoya. La curaduría, a cargo de Eleine Rodríguez Castañeda de Yance, organiza el recorrido en tres zonas: Origen, Alquimia y Reencuentro.

Lugar: Galería de Arte, Centro Cultural El Olivar, Av. Los Incas 460, San Isidro

Hasta cuándo: 27 de setiembre

Horarios: Lunes a domingo, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entrada: Libre

El artista chachapoyano, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Chachapoyas desde 2007, organiza su muestra en tres tramos narrativos: Origen, Alquimia y Reencuentro.

La invención del territorio

Ocho artistas —Rodrigo Galli, Diego Zevallos, Adrián Zelada, Sofía Visurraga, Andrea Blas, Santiago Aguayo, Leonardo Zapata y Tricia Cáceda— construyen en conjunto un territorio imaginario a partir de pintura, dibujo y diseño, bajo la curaduría de Pilar Martell, en la Sala de Proyectos Especiales de la Galería Forum.

PUBLICIDAD

Lugar: Galería Forum, Av. Larco 1150, Miraflores

Hasta cuándo: 12 de setiembre

Horarios: Lunes a viernes, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, 11:00 a. m. a 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Entrada: Libre

Rostros del Cambio — Omar Lucas

El fotógrafo documental Omar Lucas presenta una serie de retratos de comunidades peruanas que han transformado sus territorios, como parte de la iniciativa “Rostros del Cambio”, promovida por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Equipo de Entrega del Reino Unido. El proyecto incluye además un libro de fotografías y un documental narrado por el actor Reynaldo Arenas.

Lugar: Parque Kennedy, Miraflores

Entrada: Libre

Lima en azul

Ocho artistas —Melissa Larrañaga, Manuel Elguera, Verónica Penagos, Luciana Espinar, Hernán Sosa, Ana Masías, Rocío Ponce y Yiriane Khan— reinterpretan la ciudad desde el color y la memoria, bajo la curaduría de Belinda Tami, en la Galería Casa Tambo del Centro Histórico.

PUBLICIDAD

Lugar: Galería Casa Tambo, Jr. de la Unión 1066, Centro Histórico de Lima

Hasta cuándo: 16 de octubre

Entrada: Libre

Imagine — Rosa Tomatis

La artista Rosa Tomatis presenta ocho monotipias y collages, cinco cajas de acrílico con transfer y fotografía, y siete lienzos que exploran la relación entre imagen, memoria e imaginación a partir de elementos cotidianos como muros, sombras y grafitis. El curador es Noel Lama.

Lugar: Galería MAD, Museo de Minerales Andrés del Castillo, Jr. de la Unión 1030, Centro de Lima

Hasta cuándo: 25 de setiembre

Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Entrada: Libre

AQUA

Veintitrés artistas exploran las posibilidades expresivas de la acuarela en esta muestra curada por Tricia Cáceda y Álvaro De La Puente. Participan, entre otros, Alessa Carbonell, Anneli Vértiz, Fiorella Zapata y Ricardo Oré.

Lugar: C.C. Tierra Baldía, Av. El Ejército 847, Miraflores

Hasta cuándo: 26 de setiembre

Horarios: Martes a sábado, 11:00 a. m. a 8:00 p. m.; domingo y lunes, 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entrada: Libre

"AQUA" recorre técnicas como el húmedo sobre húmedo y el pincel seco para mostrar la versatilidad de una disciplina que toma su nombre del latín aqua.

Migrante. El resueno de la memoria — Felipe Coaquira

El artista arequipeño Felipe Coaquira presenta 24 obras de arte textil, elaboradas principalmente con bordado y collage de telas, junto a una instalación sonora interactiva, en una reflexión sobre la migración y la identidad. La muestra se presenta en la Casa O’Higgins del Instituto Riva-Agüero de la PUCP.

PUBLICIDAD

Lugar: Casa O’Higgins, Jr. de la Unión 554, Centro Histórico de Lima

Hasta cuándo: 8 de noviembre

Entrada: Libre

El artista arequipeño vivió casi quince años en Chile, donde el textil mapuche despertó su interés por el bordado, técnica que luego profundizó en el Valle del Colca.

<b>EVENTOS GRATUITOS</b>

Conversaciones Culturales: Imaginando la Lima cultural del mañana

El Museo de Arte de Lima (MALI) acoge un encuentro que reúne a gestores culturales y especialistas para analizar el futuro de la gestión cultural de la ciudad entre 2027 y 2031. El programa incluye ponencias de Iván Luera, María del Carmen de Reparaz y Deborah Grandez, además de mesas de diálogo con representantes del Centro Cultural Peruano Japonés, el Centro Cultural de España y la Alianza Francesa. Los asistentes reciben constancia de participación.

Lugar: Auditorio del Museo de Arte de Lima (MALI)

Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 10:00 a. m.

Entrada: Libre, previa inscripción.

<b>TEATRO</b>

MESA TOMADA 2.0

Coproducida por Krakens Producciones y La Intensa Producción, esta comedia sigue las historias cruzadas de varias parejas en la trattoria Di Putti e Madri. La dirección es de Christian Ávalos, quien comparte la dramaturgia con Luisito Fernández. El elenco incluye a Fernando Cáceres, Pepe Murray, Andrea Chuiman y Christian Alden.

PUBLICIDAD

Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco

Hasta cuándo: 25 de setiembre (solo viernes)

Horarios: Viernes, 8:00 p. m.

Entrada: 40 soles en Passline

El jefe del jefe

Basada en la película The Boss of It All, de Lars von Trier, con adaptación teatral de Jack McNamara, esta comedia sigue a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones difíciles, hasta que debe contratar a un actor desempleado para interpretarlo ante inversionistas extranjeros. Dirección de Diego Oria, con elenco encabezado por Miguel Iza y Sergio Galliani.

Lugar: Multiteatro Movistar, Av. Alfredo Benavides 4981, Santiago de Surco

Hasta cuándo: 1 de noviembre

Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:30 p. m.; domingos, 7:00 p. m.

Entrada: Desde 59 soles en Desde 59 soles en Teleticket

La comedia, basada en una película de Lars von Trier, agotó funciones durante dos años consecutivos en la calle Corrientes de Buenos Aires antes de llegar a Lima.

STAND UP Y MONÓLOGOS

Poly Díaz

La comediante venezolana Poly Díaz presenta su show sobre las crisis de la adultez, el amor moderno y las citas fallidas. El local exige un consumo mínimo de 40 soles por persona.

Lugar: Lima Comedy Club, Miraflores

Cuándo: Viernes 11 de setiembre, 7:30 p. m.

Entrada: Consumo mínimo de 40 soles en el local, entradas en Consumo mínimo de 40 soles en el local, entradas en Teleticket