Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Lima recibe una semana marcada por tres presentaciones internacionales de gran formato. Romeo Santos y Prince Royce se unen por primera vez sobre un escenario peruano en el Estadio Nacional, Arcángel llega al Estadio San Marcos en el marco de su gira por el vigésimo aniversario de su carrera, y el trío mexicano Pandora celebra 40 años de trayectoria en el Parque de la Exposición.
El Ballet Municipal de Lima retoma El Lago de los Cisnes con orquesta en vivo y un bailarín invitado internacional, mientras las galerías de Miraflores, el Centro Histórico y San Isidro abren nuevas exposiciones de ingreso libre. La comedia también tiene su espacio, con montajes en Barranco, Surco y Miraflores.
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<b>CONCIERTOS</b>
Romeo Santos y Prince Royce
Los dos exponentes más reconocidos de la bachata contemporánea, se presentan juntos en Lima como parte de la gira ‘Mejor Tarde Que Nunca’. El repertorio combina sus grandes éxitos con temas de sus álbumes más recientes, en una presentación conjunta que no formaba parte de sus giras anteriores en el país.
- Lugar: Estadio Nacional, Calle José Díaz s/n, Lima
- Cuándo: Viernes 11 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 195 soles en Teleticket
Arcángel — La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario
Arcángel llega al Estadio San Marcos con la gira que conmemora sus 20 años de carrera en el reguetón y el trap latino. La presentación en Lima forma parte de la primera etapa de una gira que también incluye España, México, Argentina, Chile y Colombia. El repertorio combina los clásicos que definieron su trayectoria con temas de su más reciente álbum, La 8va Maravilla, que incluye colaboraciones con Ricky Martin, Daddy Yankee y Grupo Firme, entre otros artistas.
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- Lugar: Estadio San Marcos, Av. Germán Amézaga s/n
- Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 144 soles en Ticketmaster
Pandora — 40 años de trayectoria
El trío mexicano Pandora celebra cuatro décadas de carrera con un concierto que recorre su repertorio de baladas románticas. La presentación contará con la participación especial de las artistas de ‘Planchando el Despecho’, quienes se suman como invitadas para interpretar junto a la agrupación algunos de sus temas más conocidos.
- Lugar: Explanada del Parque de la Exposición, Av. 28 de Julio, Lima
- Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 9:00 p. m.
- Entrada: Desde 407 soles en Ticketmaster
Concierto Sinfónico — Mauro Lionel
Mauro Lionel Malca Peñaranda, compositor y director de orquesta de 13 años, autor de más de 220 obras originales, presenta ‘Concierto Sinfónico – Sólo Clásicos & Premiados’ en el Teatro Segura. El programa incluye su Sinfonía SINFOSLOW y tres rapsodias inspiradas en la historia peruana: la del Inicio del Tahuantinsuyo, la de la Caída del Tahuantinsuyo y la de la Cachanga. El concierto tiene carácter benéfico en apoyo a la Fundación Lima.
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- Lugar: Teatro Segura, Jr. Huancavelica 265, Lima
- Cuándo: Domingo 13 de setiembre, 5:00 p. m.
- Entrada: Desde 10 soles en Ticketmaster
<b>BALLET Y DANZA</b>
El Lago de los Cisnes — Ballet Municipal de Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coproducción con la Asociación Civil Patronato Amigos del Ballet Municipal, presenta una nueva temporada de El Lago de los Cisnes, con música de Piotr Ilich Chaikovski. El Ballet Municipal de Lima representa la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada a convertirse en cisne. Cuatro funciones contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección del maestro argentino Carlos Calleja, y con la presencia del bailarín invitado Nicolás Gorodiskii.
- Lugar: Teatro Municipal de Lima, Jr. Ica 377, Cercado de Lima
- Hasta cuándo: 3 de octubre
- Entrada: Desde 20 soles en Teleticket
<b>EXPOSICIONES Y FERIAS</b>
X Salón de Arte Joven Nikkei — Del fenotipo mutante a la estética de la fricción
El Centro Cultural Peruano Japonés presenta esta décima edición que reúne 14 propuestas de jóvenes artistas de la comunidad nikkei bajo la coordinación de Haroldo Higa y la curaduría de Juan Peralta. La muestra explora la identidad como una construcción en transformación permanente, atravesada por la memoria familiar, el mestizaje y la experiencia migratoria. Participan, entre otros, Adrián Miyagi Ochoa, Andrea Gima Ishiki y Mia Pasco Yumi. La exposición incluye una conferencia de los artistas el 17 de setiembre.
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- Lugar: Galería de Arte Ryoichi Jinnai y Hall de Exposiciones, Centro Cultural Peruano Japonés
- Hasta cuándo: 11 de octubre
- Horarios: Martes a sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 8:00 p. m.; domingos, 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
Del Origen a la Alquimia del Ser — Luis Miguel Portilla Tuesta
La Municipalidad de San Isidro presenta esta exposición del pintor Luis Miguel Portilla Tuesta, con 23 obras realizadas entre 2025 y 2026 que combinan figura humana, naturaleza y elementos simbólicos vinculados a la cultura Chachapoya. La curaduría, a cargo de Eleine Rodríguez Castañeda de Yance, organiza el recorrido en tres zonas: Origen, Alquimia y Reencuentro.
- Lugar: Galería de Arte, Centro Cultural El Olivar, Av. Los Incas 460, San Isidro
- Hasta cuándo: 27 de setiembre
- Horarios: Lunes a domingo, 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Entrada: Libre
La invención del territorio
Ocho artistas —Rodrigo Galli, Diego Zevallos, Adrián Zelada, Sofía Visurraga, Andrea Blas, Santiago Aguayo, Leonardo Zapata y Tricia Cáceda— construyen en conjunto un territorio imaginario a partir de pintura, dibujo y diseño, bajo la curaduría de Pilar Martell, en la Sala de Proyectos Especiales de la Galería Forum.
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- Lugar: Galería Forum, Av. Larco 1150, Miraflores
- Hasta cuándo: 12 de setiembre
- Horarios: Lunes a viernes, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.; sábados, 11:00 a. m. a 2:00 p. m. y 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
Rostros del Cambio — Omar Lucas
El fotógrafo documental Omar Lucas presenta una serie de retratos de comunidades peruanas que han transformado sus territorios, como parte de la iniciativa “Rostros del Cambio”, promovida por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Equipo de Entrega del Reino Unido. El proyecto incluye además un libro de fotografías y un documental narrado por el actor Reynaldo Arenas.
- Lugar: Parque Kennedy, Miraflores
- Entrada: Libre
Lima en azul
Ocho artistas —Melissa Larrañaga, Manuel Elguera, Verónica Penagos, Luciana Espinar, Hernán Sosa, Ana Masías, Rocío Ponce y Yiriane Khan— reinterpretan la ciudad desde el color y la memoria, bajo la curaduría de Belinda Tami, en la Galería Casa Tambo del Centro Histórico.
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- Lugar: Galería Casa Tambo, Jr. de la Unión 1066, Centro Histórico de Lima
- Hasta cuándo: 16 de octubre
- Entrada: Libre
Imagine — Rosa Tomatis
La artista Rosa Tomatis presenta ocho monotipias y collages, cinco cajas de acrílico con transfer y fotografía, y siete lienzos que exploran la relación entre imagen, memoria e imaginación a partir de elementos cotidianos como muros, sombras y grafitis. El curador es Noel Lama.
- Lugar: Galería MAD, Museo de Minerales Andrés del Castillo, Jr. de la Unión 1030, Centro de Lima
- Hasta cuándo: 25 de setiembre
- Horarios: Lunes a domingo, 10:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Entrada: Libre
AQUA
Veintitrés artistas exploran las posibilidades expresivas de la acuarela en esta muestra curada por Tricia Cáceda y Álvaro De La Puente. Participan, entre otros, Alessa Carbonell, Anneli Vértiz, Fiorella Zapata y Ricardo Oré.
- Lugar: C.C. Tierra Baldía, Av. El Ejército 847, Miraflores
- Hasta cuándo: 26 de setiembre
- Horarios: Martes a sábado, 11:00 a. m. a 8:00 p. m.; domingo y lunes, 11:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Entrada: Libre
Migrante. El resueno de la memoria — Felipe Coaquira
El artista arequipeño Felipe Coaquira presenta 24 obras de arte textil, elaboradas principalmente con bordado y collage de telas, junto a una instalación sonora interactiva, en una reflexión sobre la migración y la identidad. La muestra se presenta en la Casa O’Higgins del Instituto Riva-Agüero de la PUCP.
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- Lugar: Casa O’Higgins, Jr. de la Unión 554, Centro Histórico de Lima
- Hasta cuándo: 8 de noviembre
- Entrada: Libre
<b>EVENTOS GRATUITOS</b>
Conversaciones Culturales: Imaginando la Lima cultural del mañana
El Museo de Arte de Lima (MALI) acoge un encuentro que reúne a gestores culturales y especialistas para analizar el futuro de la gestión cultural de la ciudad entre 2027 y 2031. El programa incluye ponencias de Iván Luera, María del Carmen de Reparaz y Deborah Grandez, además de mesas de diálogo con representantes del Centro Cultural Peruano Japonés, el Centro Cultural de España y la Alianza Francesa. Los asistentes reciben constancia de participación.
Lugar: Auditorio del Museo de Arte de Lima (MALI)
Cuándo: Sábado 12 de setiembre, 10:00 a. m.
Entrada: Libre, previa inscripción.
<b>TEATRO</b>
MESA TOMADA 2.0
Coproducida por Krakens Producciones y La Intensa Producción, esta comedia sigue las historias cruzadas de varias parejas en la trattoria Di Putti e Madri. La dirección es de Christian Ávalos, quien comparte la dramaturgia con Luisito Fernández. El elenco incluye a Fernando Cáceres, Pepe Murray, Andrea Chuiman y Christian Alden.
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Lugar: Teatro Barranco, Av. Grau 701, Barranco
Hasta cuándo: 25 de setiembre (solo viernes)
Horarios: Viernes, 8:00 p. m.
Entrada: 40 soles en Passline
El jefe del jefe
Basada en la película The Boss of It All, de Lars von Trier, con adaptación teatral de Jack McNamara, esta comedia sigue a un empresario que inventa un presidente ficticio para evitar tomar decisiones difíciles, hasta que debe contratar a un actor desempleado para interpretarlo ante inversionistas extranjeros. Dirección de Diego Oria, con elenco encabezado por Miguel Iza y Sergio Galliani.
- Lugar: Multiteatro Movistar, Av. Alfredo Benavides 4981, Santiago de Surco
- Hasta cuándo: 1 de noviembre
- Horarios: Jueves, viernes y sábados, 8:30 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
- Entrada: Desde 59 soles en Teleticket
STAND UP Y MONÓLOGOS
Poly Díaz
La comediante venezolana Poly Díaz presenta su show sobre las crisis de la adultez, el amor moderno y las citas fallidas. El local exige un consumo mínimo de 40 soles por persona.
- Lugar: Lima Comedy Club, Miraflores
- Cuándo: Viernes 11 de setiembre, 7:30 p. m.
- Entrada: Consumo mínimo de 40 soles en el local, entradas en Teleticket
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