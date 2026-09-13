Perú

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

El líder de Renovación Popular afirmó que esperaba una respuesta más “radical” por parte de la presidenta y la comparó con su padre, el exdictador Alberto Fujimori, frente a la época del terrorismo en Perú

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular afirmó que esperaba una respuesta más “radical” por parte de la presidenta y la comparó con su padre, el exdictador Alberto Fujimori, frente a la época del terrorismo en Perú
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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, no confirmó que su partido apoyará la totalidad de las facultades solicitadas por el gobierno de Keiko Fujimori al Congreso de la República. En su lugar, criticó las prioridades listadas por el Ejecutivo como parte de la lista de 66 puntos sobre los que pretende legislar por un periodo de 120 días.

En conversación con RPP, López Aliaga ofreció votos para medidas que considere urgentes, como el control de la emergencia generada por el Fenómeno El Niño, la criminalidad y la reducción del Estado, pero cuestionó los pedidos de Keiko Fujimori vinculados a las tasas de interés.

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Según dijo, la bancada de Renovación Popular debe respaldar al Gobierno que inicia su gestión en asuntos que identifique como prioritarios, aunque rechazará normas que, a su juicio, no correspondan a una situación de emergencia.

López Aliaga ubicó entre esos asuntos el impacto de El Niño, el combate al terrorismo urbano y la reducción del aparato estatal. Sobre el fenómeno climático, afirmó: “Se nos viene un Niño muy, muy complicado”.

Keiko Fujimori con anteojos y saco oscuro con rayas finas habla frente a un micrófono sobre un fondo gris
Keiko Fujimori declara sobre la necesidad de acelerar las medidas de prevención en Perú ante los riesgos del Fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)

Sobre eliminación de topes a tasas de interés

López Aliaga cuestionó que una norma sobre tasa de interés figure entre los pedidos de emergencia. “¿Qué diablos tiene de emergencia, urgencia, tasa de interés cuando estamos planteando otra cosa?”, planteó al medio radial.

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Como alternativa, planteó abrir la competencia bancaria mediante licencias inmediatas para bancos con autorización en Europa, como Revolut. También pidió que el Banco de la Nación intervenga para ofrecer crédito a ciudadanos y mipymes mediante tarjetas de crédito, con el objetivo de “romper el monopolio bancario”.

Sobre la reducción del Estado, López Aliaga propuso eliminar las zonas de servicio y establecerlas “extremadamente punto a punto”. Añadió que una hora de servicio debe tener una contraprestación definida y que no se puede gastar dinero público con facilidad.

“Pero lo fundamental sí, pues aquí estamos hablando, son tres temas bien preocupantes. Pero El Niño, que ya se nos viene con todo, el tema de terrorismo urbano, ser radical como era su padre. (Alberto) Fujimori no esperaba, no entraba en vainas”.

Retrato de Keiko Fujimori hablando ante un micrófono, con una bandera peruana. A la derecha, el edificio del Congreso de Perú con una estatua ecuestre
Keiko Fujimori insiste en que el Congreso debe revisar y considerar la aprobación de las facultades solicitadas para legislar sobre 66 temas por un plazo de 120 días. (Infobae Perú/Andina/Presidencia)

López Aliaga espera decretos de urgencia del Gobierno

El candidato afirmó que esperaba una respuesta distinta de Keiko Fujimori al iniciar su gobierno. Respecto a temas como inseguridad y extorsión, indicó que la presidenta podría emitir decretos de urgencia “como hacía Dina Boluarte, que aparte de ver novelas turcas, sacaba su decreto de urgencia de vez en cuando”.

Su demanda de medidas inmediatas contra la inseguridad con el asesinato de Betsy Malma en San Juan de Miraflores. Al describir el caso de la dirigente, que según indicó recibió 12 impactos de bala por no pagar cupos y tenía cuatro hijos, declaró que “eso es decreto de urgencia inmediato”.

López Aliaga pidió que se entregue equipamiento a las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, el Ejército y la inteligencia naval. Mencionó equipos para interceptaciones legales, peritajes médico-legales y agentes ternas que puedan rodear a bandas criminales.

También propuso trasladar a personas detenidas en flagrancia por “terrorismo urbano” a la selva peruana y llevarlas al fuero militar. Al exponer esa posición, dijo que se les debe juzgar como terroristas.

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