Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

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Lima volverá a ser epicentro del freestyle en español. Once años después de haber albergado la Final Internacional de 2016 en la Costa Verde, la capital peruana recibirá nuevamente a los mejores exponentes del género urbano cuando Red Bull Batalla confirmó de manera oficial que la ciudad será sede de su competición más importante el próximo 20 de marzo de 2027. El escenario elegido para el certamen será la Plaza de Toros de Acho, uno de los recintos más antiguos de América, ubicado en el distrito de Rímac.

El anuncio llegó apenas unos días después de que se disputara la Final Nacional en el distrito de Chorrillos, instancia que definió a los primeros representantes peruanos rumbo a la cita internacional. La comunidad local del freestyle, que sigue de cerca cada edición del torneo, había especulado durante meses sobre la posible sede y ahora cuenta con una confirmación oficial que reaviva la expectativa por revivir aquel duelo de 2016, cuando el español Skone se impuso al MC peruano Jota en una final memorable.

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Perú será sede de la Red Bull Batalla Internacional 2027.

La elección de Perú como anfitrión no resulta casual dentro del ecosistema de la competición. El país ha organizado 17 Finales Nacionales a lo largo de la historia del circuito y cuenta con dos tricampeones nacionales, un dato que refleja el nivel competitivo sostenido de su escena freestyle y la fidelidad de su público. Estos antecedentes consolidan a la nación como uno de los territorios con mayor tradición dentro del certamen que reúne a los mejores MCs hispanohablantes del planeta.

La Plaza de Toros de Acho, por su parte, suma un valor simbólico adicional al evento. Se trata de uno de los coliseos taurinos más antiguos de todo el continente y su elección como escenario busca combinar la carga histórica del recinto con la energía característica de las batallas de improvisación, un formato que en los últimos años ha ganado enorme tracción entre audiencias jóvenes de toda Latinoamérica.

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Los primeros clasificados de la temporada

Mientras avanza el calendario de Finales Nacionales en distintos países, la nómina de participantes para la cita limeña ya cuenta con cuatro nombres confirmados. Encabeza la lista El Menor, representante de Chile y actual campeón internacional vigente, quien buscará revalidar su corona en suelo peruano. Lo acompaña Almendrades, MC peruano que llegó al subcampeonato en la edición anterior y que ahora tendrá la posibilidad de competir ante su propio público.

Completan el cuadro inicial Valles-T, representante de Colombia que se quedó con el tercer puesto en la última Final Internacional, y Lancer Lirical, de Venezuela, quien obtuvo su cupo tras no haber podido participar en la edición previa. A este grupo se sumó recientemente Nekroos, flamante campeón de la Final Nacional peruana disputada en Chorrillos, que se convirtió en el quinto clasificado confirmado para la cita de marzo de 2027.

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Inaugurada en 1766, la Plaza de Toros de Acho se consolidó como el coso taurino más antiguo de América y un ícono histórico del Rímac limeño. (Andina)

La organización aún debe definir al resto de los competidores que integrarán el cuadro final, en la medida en que se disputen las Finales Nacionales pendientes en otros países de la región. Cada una de esas instancias funciona como filtro clasificatorio hacia la competencia internacional, en la que se pondrá en juego el cinturón que acredita al mejor freestyler en español del mundo.

Venta de entradas y precios

Las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 ya se encuentran disponibles para el público general a través del sitio web oficial habilitado por la organización, redbull.com/peru27. La venta se mantendrá activa hasta agotar el stock disponible, según informó la organización al confirmar la sede.

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Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa.

Las entradas se comercializan en cuatro categorías con precios diferenciados según la etapa de venta. La Zona Cypher mantiene un valor fijo de 790 soles durante toda la campaña, mientras que el resto de los sectores incrementa su costo a medida que avanza el calendario. En la etapa Early Bird, vigente del 12 de septiembre al 15 de noviembre o hasta agotar stock, el sector Campo cuesta 210 soles, la Gradería Baja 120 soles y la Gradería Alta 75 soles. Durante la fase General, del 16 de noviembre al 31 de enero, esos valores suben a 220, 135 y 90 soles respectivamente, mientras que en la etapa Last Call, del uno de febrero al 20 de marzo o hasta agotar el stock regular, los precios alcanzan los 225, 150 y 105 soles según el sector.