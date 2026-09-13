Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Isidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en su domicilio en el distrito de La Molina. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. - Latina Noticias

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Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en el edificio donde vivía solo en el distrito de La Molina.

Según Latina, el parte policial indica que el hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana de Alberto Fujimori y tía de la actual presidenta de la República, vivía en el segundo piso de un edificio y su cuerpo fue encontrado sin vida luego de varios días.

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Las autoridades realizan diligencias para determinar las causas del deceso.

Vecinos advirtieron su ausencia

La presidenta de la junta de propietarios afirmó a Latina que Kagami Fujimori vivía solo y que dejaron de verlo en sitios comunes del edificio en el que vivía el familiar de la presidenta. “Él siempre salía a comprar pan”, contó la vecina al medio televisivo, y agregó que conoció al fallecido hace varios años.

Primo de Keiko Fujimori es hallado sin vida

Según la mujer, la preocupación de los vecinos aumentó porque Ysidro Kagami dejó de ser visto “casi varios días, casi un mes”.

Según informó Latina, los vecinos avisaron sobre la situación a la exesposa de Kagami Fujimori y, con su autorización, ingresaron al domicilio y encontraron el cuerpo.

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Dentro de la vivienda había una silla y una mesa de plástico en el lugar donde fue localizado el fallecido, de acuerdo con el relato televisivo. La Policía Nacional del Perú acudió después al inmueble para realizar las diligencias del caso.

La dirigente vecinal contó que se encontraba en la clínica Tesá cuando recibió noticia de la llegada de los agentes. Al volver, se encontró con la mujer vinculada al fallecido y conoció lo ocurrido.

“Era muy bueno con nosotros. Con toda la junta de propietarios siempre nos saludaba, era muy amigable”, afirmó la presidenta de la junta, quien dijo sentirse “muy triste” por la muerte de Kagami Fujimori.

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