Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de diversos encuentros importantes, tanto en la Liga 1 de Perú, como en otros campeonatos de América y de Europa. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Guardar

Hoy domingo 13 de setiembre ofrece fútbol en Perú, América y Europa, con una agenda que reúne diversos encuentros de las mejores ligas del mundo y donde podría haber participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, CD Moquegua jugará en casa ante Sporting Cristal, mientras que Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso y Atlético Grau se medirá Alianza Atlético. Los tres duelos cerrarán la fecha 9 del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

En España, los cotejos más relevantes de LaLiga asoman Levante vs Barcelona y Real Sociedad vs Atlético Madrid. Inglaterra tendrá dos cruces de la Premier League: Coventry City vs Brighton y el clásico Manchester United vs Manchester City.

La programación también puede ofrecer presencia peruana fuera del país. Marco Saravia aparece como alternativa de CA Progreso ante CA Cerro en la liga uruguaya, mientras que André Carrillo podría integrar a Corinthians frente a Flamengo por el Brasileirao.

Pedro Gallese figura entre las opciones de Deportivo Cali para el duelo ante Once Caldas por el campeonato colombiano. En Israel, Adrián Ugarriza podría jugar con Hapoel Be’er Sheva contra Hapoel Petah Tikvah en la liga de Israel.

PUBLICIDAD

Partidos de la Liga 1

- CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:15 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Deportivo Llacuabamba vs Pirata FC (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- San Martín vs Academia Cantolao (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

- ADA Jaén vs Unión Comercio (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo 1-1 Málaga (Finalizado)

- Levante 2-4 Barcelona (Finalizado)

- Getafe vs Deportivo La Coruña (11:30 horas / DSports)

- Real Sociedad vs Atlético Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Coventry City 0-5 Brighton (Finalizado)

- Manchester United vs Manchester City (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- US Lecce 3-2 AC Monza (Finalizado)

- Napoli vs Bolonia (11:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Sassuolo vs Juventus (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Leipzig 5-0 Hamburgo (Finalizado)

- SV Elversberg vs Bayern Múnich (10:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lille 2-0 Troyes (Finalizado)

- Le Mans 2-2 Lens (Finalizado)

- Brest vs PSG (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de liga de Israel

- Hapoel Petah Tikvah vs Hapoel Be’er Sheva (12:30 horas)

Partidos de MLS

- Chicago Fire vs New England Revolution (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Austin FC (17:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Philadelphia Union (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Santos Laguna vs FC Juárez (20:00 horas / ViX)

- Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM (20:07 horas / Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol argentino

- Sarmiento vs Belgrano (12:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Tigre vs Rosario Central (12:45 horas / TNT Sports, Max)

- Argentinos Juniors vs Gimnasia y Esgrima La Plata (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Independiente vs San Lorenzo (17:15 horas / Disney+, ESPN Premium)

- Huracán vs Racing Club (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Mirassol vs Vitória (14:00 horas / Premiere)

- Flamengo vs Corinthians (15:30 horas / Globo, Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Progreso 1-3 CA Cerro (Finalizado)

- Juventud de Las Piedras vs Danubio (11:00 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado (14:00 horas / Disney+)

- Peñarol vs Albion FC (17:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Nacional vs Águilas Doradas (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- Once Caldas vs Deportivo Cali (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Cúcuta Deportivo vs Millonarios (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Leones del Norte vs Técnico Universitario (13:00 horas / Zapping)

- CD Macará vs Emelec (15:30 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs Delfín SC (18:00 horas / Zapping)

- Libertad vs Independiente del Valle (18:00 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Sportivo Luqueño (14:00 horas / Tigo Sports)

- Rubio Ñu vs Nacional (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Colo Colo vs Deportes Concepción (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Audax Italiano vs O’Higgins (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Guabirá (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Universitario de Vinotinto vs Independiente Petrolero (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Real Tomayapo vs Bolívar (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Rayo Zuliano vs Portuguesa FC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Zamora FC vs Trujillanos FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs Monagas SC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

Temas Relacionados

Partidos de hoySporting CristalSport BoysLiga 1Liga 2LaLigaPremier Leagueperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal vs CD Moquegua 2-1: goles y resumen del gran triunfo celeste por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto de Roberto Mosquera logró un importante triunfo en Moquegua gracias a los goles de Santiago González y Miguel Araujo. Con este resultado, los celestes aún sueñan con el Clausura

Sporting Cristal vs CD Moquegua 2-1: goles y resumen del gran triunfo celeste por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘bicolor’ sale en busca de una victoria para no terminar como colero en la clasificación. Ambas selecciones buscarán cerrar su paso con un triunfo

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

El zaguero peruano se elevó en el área de la ‘fuerza del sur’ y puso la ventaja para los ‘cerveceros’ tras una asistencia de Santiago González

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

El extremo argentino se lució con una notable ejecución de media distancia para darle la ventaja a los ‘celestes’ ante la ‘fuerza del sur’

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua HOY?: Partido por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El conjunto ‘celeste’ buscará mantener el buen momento tras su contundente goleada ante Los Chankas, mientras que el cuadro moqueguano intentará recuperarse y hacerse fuerte como local. Revisa el nuevo horario del cotejo que se jugará este domingo 13 de septiembre

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua HOY?: Partido por fecha 9 del Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

DEPORTES

Sporting Cristal vs CD Moquegua 2-1: goles y resumen del gran triunfo celeste por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs CD Moquegua 2-1: goles y resumen del gran triunfo celeste por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua HOY?: Partido por fecha 9 del Torneo Clausura 2026