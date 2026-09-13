Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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Hoy domingo 13 de setiembre ofrece fútbol en Perú, América y Europa, con una agenda que reúne diversos encuentros de las mejores ligas del mundo y donde podría haber participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En la Liga 1, CD Moquegua jugará en casa ante Sporting Cristal, mientras que Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso y Atlético Grau se medirá Alianza Atlético. Los tres duelos cerrarán la fecha 9 del Torneo Clausura.

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En España, los cotejos más relevantes de LaLiga asoman Levante vs Barcelona y Real Sociedad vs Atlético Madrid. Inglaterra tendrá dos cruces de la Premier League: Coventry City vs Brighton y el clásico Manchester United vs Manchester City.

La programación también puede ofrecer presencia peruana fuera del país. Marco Saravia aparece como alternativa de CA Progreso ante CA Cerro en la liga uruguaya, mientras que André Carrillo podría integrar a Corinthians frente a Flamengo por el Brasileirao.

Pedro Gallese figura entre las opciones de Deportivo Cali para el duelo ante Once Caldas por el campeonato colombiano. En Israel, Adrián Ugarriza podría jugar con Hapoel Be’er Sheva contra Hapoel Petah Tikvah en la liga de Israel.

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Partidos de la Liga 1

- CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal (Finalizado)

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:15 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- Deportivo Llacuabamba vs Pirata FC (13:00 horas / YouTube Bicolor+)

- San Martín vs Academia Cantolao (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

- ADA Jaén vs Unión Comercio (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo 1-1 Málaga (Finalizado)

- Levante 2-4 Barcelona (Finalizado)

- Getafe vs Deportivo La Coruña (11:30 horas / DSports)

- Real Sociedad vs Atlético Madrid (14:00 horas / DSports)

Partidos de Premier League

- Coventry City 0-5 Brighton (Finalizado)

- Manchester United vs Manchester City (10:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- US Lecce 3-2 AC Monza (Finalizado)

- Napoli vs Bolonia (11:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Sassuolo vs Juventus (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Leipzig 5-0 Hamburgo (Finalizado)

- SV Elversberg vs Bayern Múnich (10:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Lille 2-0 Troyes (Finalizado)

- Le Mans 2-2 Lens (Finalizado)

- Brest vs PSG (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de liga de Israel

- Hapoel Petah Tikvah vs Hapoel Be’er Sheva (12:30 horas)

Partidos de MLS

- Chicago Fire vs New England Revolution (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- Vancouver Whitecaps vs Austin FC (17:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

- San Diego FC vs Philadelphia Union (20:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Santos Laguna vs FC Juárez (20:00 horas / ViX)

- Chivas de Guadalajara vs Pumas UNAM (20:07 horas / Amazon Prime Video)

Partidos de fútbol argentino

- Sarmiento vs Belgrano (12:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Tigre vs Rosario Central (12:45 horas / TNT Sports, Max)

- Argentinos Juniors vs Gimnasia y Esgrima La Plata (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Independiente vs San Lorenzo (17:15 horas / Disney+, ESPN Premium)

- Huracán vs Racing Club (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Mirassol vs Vitória (14:00 horas / Premiere)

- Flamengo vs Corinthians (15:30 horas / Globo, Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- CA Progreso 1-3 CA Cerro (Finalizado)

- Juventud de Las Piedras vs Danubio (11:00 horas / Disney+)

- Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado (14:00 horas / Disney+)

- Peñarol vs Albion FC (17:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Atlético Nacional vs Águilas Doradas (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- Once Caldas vs Deportivo Cali (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Cúcuta Deportivo vs Millonarios (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Leones del Norte vs Técnico Universitario (13:00 horas / Zapping)

- CD Macará vs Emelec (15:30 horas / Zapping)

- Barcelona SC vs Delfín SC (18:00 horas / Zapping)

- Libertad vs Independiente del Valle (18:00 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Olimpia vs Sportivo Luqueño (14:00 horas / Tigo Sports)

- Rubio Ñu vs Nacional (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Colo Colo vs Deportes Concepción (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Audax Italiano vs O’Higgins (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Always Ready vs Guabirá (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Universitario de Vinotinto vs Independiente Petrolero (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Real Tomayapo vs Bolívar (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Rayo Zuliano vs Portuguesa FC (14:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Zamora FC vs Trujillanos FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs Monagas SC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)