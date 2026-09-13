Perú

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

La ex de Christian Cueva reveló en el programa ‘Vale Todo’ que Derek Baigorria la contactó con el pretexto de una campaña publicitaria y luego la acosó con llamadas en las que le ofrecía carteras, bolsos, viajes y mostró los chats como prueba

La expareja del futbolista afirmó que el presentador le envió mensajes religiosos antes de coincidir con ella en un local nocturno, donde habría querido besarla
Pamela López
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Pamela López encendió la polémica en la farándula peruana al revelar, en el programa de Panamericana Televisión ‘Vale Todo’, un episodio desconocido protagonizado por Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria, quien la habría contactado bajo el pretexto de una colaboración publicitaria para luego acosarla con llamadas y ofrecimientos de carteras, viajes y bolsos.

La revelación ocurrió durante la transmisión del programa, en el marco de la atención mediática generada por el viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón. Cuando Kurt Villavicencio le preguntó por los integrantes de la familia Baigorria, López no dudó en contar su experiencia con Derek, un joven que hasta entonces había mantenido un perfil alejado de los reflectores.

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Cómo comenzó el contacto entre Pamela y Derek

Según el relato de López, todo se inició con una propuesta estrictamente comercial. Derek la habría contactado para coordinar una posible campaña publicitaria de una de sus marcas y le pidió su número telefónico con el argumento de que sus asistentes se encargarían de afinar los detalles.

“¿Quién de ellos corre moto? (Derek) Me contactó para publicidad, me dijo que tenía una marca, no recuerdo de qué y que sus asistentes contestaban los mensajes, me pidió mi número, íbamos a llegar a un acuerdo. Pero nunca se llegó a dar ese trabajo”, señaló frente a las cámaras.

El acuerdo laboral nunca se concretó: las personas encargadas de continuar la negociación no volvieron a comunicarse con ella. Sin embargo, el vínculo digital no terminó ahí.

Derek Baigorria junto a Alejandra Baigorria, su hermana mayor. Instagram/@alejandrabaigorria
Derek Baigorria junto a Alejandra Baigorria, su hermana mayor. Instagram/@alejandrabaigorria

Las llamadas que la incomodaron

Con el paso de los días, Pámela López aseguró que Derek comenzó a frecuentarla con llamadas que nada tenían que ver con un trato profesional. El joven le preguntaba de forma reiterada qué quería y le ofrecía regalos como carteras, bolsos y viajes.

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“Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería, preguntándome que qué quería, si quería que me regale alguna cartera, un viaje, bolsos, cosas. Sí, me pareció totalmente desubicado, eso fue hace como dos años o un año aprox, por ahí”, manifestó de manera tajante, dejando en claro su incomodidad ante las intenciones del joven.

López precisó que la propuesta inicial ocurrió en noviembre de 2024, en plena etapa de escrutinio público tras su separación de Christian Cueva. “Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido”, añadió.

Los chats que lo prueban

Ante el pedido de su compañera Pati Lorena de que mostrara las conversaciones, Pamela López se ausentó brevemente de la transmisión para buscar los chats en su teléfono. Minutos después regresó al streaming y compartió capturas de WhatsApp que respaldaron su relato.

En una de las imágenes se lee un mensaje de Derek Baigorria que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: “Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando jajaja”. López reaccionó con una frase que resumió su postura: “Es un niño, es de la edad de mi hija”.

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Pamela López es la expareja de Christian Cueva

La reacción de Derek en redes sociales

Tras la difusión de las revelaciones, Derek no emitió ningún descargo verbal, pero reapareció en sus redes sociales con una fotografía en la que aparece sacando el dedo medio, un gesto que sus seguidores interpretaron como una respuesta desafiante a las acusaciones de López.

Alejandra Baigorria, por su parte, se encontraba en Japón junto a Said Palao cuando estalló la polémica. Sin mencionar nombres ni hacer referencia directa al episodio, la empresaria publicó un mensaje en sus redes que no pasó desapercibido: “Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes”. También advirtió: “Cuidado con reírte demasiado de la historia de otros… sobre todo cuando la tuya tiene capítulos que preferirías que nadie leyera”.

El episodio con Derek Baigorria se habría producido, según su propio testimonio, cuando ella era blanco de críticas en redes sociales tras el fin de su matrimonio con el futbolista Christian Cueva, en un período de alta exposición pública que, al parecer, algunos aprovecharon para acercarse a ella con intenciones que poco tenían de laborales.

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