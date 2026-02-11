Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Horarios de Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el ‘gallo norteño’ se jugará hoy, miércoles 11 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026. La hora acordada es a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:30 horas.