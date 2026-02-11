Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 1 vuelta de la Copa Libertadores 2026

¡Sale el clasificado! Alianza Lima recibe a 2 de Mayo en Matute por la definición de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026. Los ‘blanquiazules’ llegan con desventaja por 1-0 en la ida, y definirá su futuro en su condición de local.
Alianza Lima sufrió una derrota por 1-0 ante 2 de Mayo en el Estadio Río Parapití de Paraguay, durante el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este resultado obliga al conjunto ‘blanquiazul’ a buscar la remontada en el compromiso de vuelta en Lima.
El desarrollo del partido fue parejo y trabado, pero la diferencia se marcó en los minutos finales. A los 85 minutos, Diego Acosta sorprendió con un potente disparo desde la frontal del área peruana, colocando el balón en el primer poste de Guillermo Viscarra, quien no logró evitar la caída de su arco.
El gol en los instantes decisivos dejó a Alianza Lima con la tarea pendiente de revertir la desventaja en casa, donde contará con el respaldo de su afición para intentar avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.
Alianza Lima afronta el decisivo encuentro internacional tras imponerse por 2-1 a Comerciantes Unidos en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En ese compromiso, Renzo Garcés y Paolo Guerrero fueron los autores de los goles ‘blanquiazules’, mientras que Wilter Ayoví anotó el empate transitorio para el equipo rival.
Con ese triunfo reciente, el conjunto de La Victoria centra todos sus esfuerzos en revertir la serie ante 2 de Mayo. Los dirigidos por el cuadro íntimo necesitan una victoria por más de dos goles para asegurar su clasificación directa a la próxima fase de la Copa Libertadores 2026 sin depender de otros resultados.
El conjunto de 2 de Mayo se presenta en Lima tras igualar sin goles ante Cerro Porteño en el campeonato paraguayo, compromiso en el que optó por reservar a varios de sus titulares pensando en el decisivo duelo contra Alianza Lima. El equipo paraguayo llega con una ventaja mínima de 1-0 conseguida en el partido de ida, resultado que alimenta sus aspiraciones de clasificación.
A pesar de que el favoritismo recae sobre el cuadro local, el ‘Gallo Norteño’ confía en dar la sorpresa en Matute. El plantel visitante apuesta a capitalizar la diferencia obtenida en casa y a la solidez defensiva mostrada en su torneo doméstico para asegurar su pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se perfila como una prueba de carácter para ambos conjuntos, con el pase en juego y la presión latente en cada minuto.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo, Paolo Guerrero.
- 2 de Mayo: Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle, Rodrigo Ruiz.
El enfrentamiento entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, será transmitido en directo a través de ESPN, canal que posee los derechos de difusión para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados también podrán disfrutar del partido mediante la plataforma Disney Plus, que permite el acceso desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.
Paralelamente, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral del encuentro mediante su sitio web. Los lectores podrán seguir el desarrollo del compromiso con actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas destacadas y todas las incidencias relevantes a lo largo del partido.
El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el ‘gallo norteño’ se jugará hoy, miércoles 11 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva por la vuelta de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026. La hora acordada es a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:30 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:30 horas.
Todavía quedan boletos para el duelo que definirá al ganador de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Los hinchas podrán acceder al portal de Joinnus.
- Norte: S/. 54.90 soles
- Oriente: S/. 159.90 soles
- Occidente Lateral (Silla de Ruedas): S/. 129.90 soles
- Occidente Lateral: S/. 239.90 soles