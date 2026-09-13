Detienen a cantante de cumbia acusado de administrar dinero de extorsiones de la organización ‘Los Malditos del Sur’

Pablo Pillaca, un conocido cantante de cumbia, fue capturado por la policía. Se le acusa de ser parte de la banda criminal 'Los Malditos del Sur' y de administrar el dinero producto de las extorsiones a empresas de transporte en Lima.| Video: Domingo Al Día

Guardar

El cantante de cumbia, Pablo Pillaca Sicha, de 31 años y conocido como Pillaca, fue detenido como presunto integrante de ‘Los Malditos del Sur’, una organización a la que la Policía atribuye cobros extorsivos contra empresas de transporte público y comercios de Lima Sur. Según la investigación, su función consistía en administrar el dinero obtenido de las extorsiones y enviarlo al supuesto cabecilla de la red, Jesús Castañeda Tapia, alias ‘Pitbull’, quien operaría desde España.

Pillaca, natural de Villa María del Triunfo, era una figura conocida en el circuito de la cumbia en el sur de Lima. Se presentaba en conciertos y compartía escenario con otros artistas del género. Para los investigadores, esa actividad convivía con una presunta participación en la estructura económica de una banda criminal vinculada a cobros de cupos.

PUBLICIDAD

Pablo Pillaca cayó por presunto manejo de dinero de una red de cobros ilegales| Foto: Domingo Al Día

Policía atribuye a Pillaca el control de tarjetas y cuentas bancarias

El coronel PNP Holger Obando señaló que Pillaca cumplía un papel central dentro de la organización. De acuerdo con su hipótesis de investigación, el cantante tenía bajo su control las tarjetas bancarias empleadas para recibir el dinero de las víctimas y definía el traslado de los fondos.

“Pillaca tiene una función muy importante dentro de esta banda criminal, que es el broker, que es el administrador del dinero producto de la extorsión”, afirmó Obando.

La Policía sostiene que los depósitos llegaban a cuentas de terceras personas, conocidas como prestacuentas. Desde allí, el dinero era retirado en cajeros automáticos, agentes bancarios y agencias. Luego, según la investigación, una parte de esos recursos era transferida hacia el extranjero o quedaba bajo administración de integrantes de la organización.

PUBLICIDAD

Los investigadores atribuyen al artista de 31 años la custodia de cuentas y plásticos usados para recaudar recursos destinados, según las pesquisas, al supuesto cabecilla que reside en España| Foto: Domingo AL Día

Los agentes atribuyen a Pillaca el manejo físico de los plásticos bancarios y de las claves de las cuentas. También indican que habría usado su vehículo para trasladar a otros implicados a puntos de retiro en Lima, Cañete y Chincha.

Alias Viejo ‘Rufi’ habría realizado retiros diarios de hasta cinco mil soles

Dentro de esta presunta red también figura Roberto Daniel Ortiz Lagos, de 49 años, alias ‘Viejo Rufi’. La División de Investigación de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) lo identifica como el encargado de retirar el dinero depositado en las cuentas receptoras.

Las imágenes recopiladas por los investigadores muestran a Ortiz Lagos en establecimientos de Santa Clara y La Victoria, donde realizó operaciones en agentes bancarios. En uno de los registros, retiró mil soles y proporcionó el número de DNI de un titular de cuenta distinto.

PUBLICIDAD

Según la Policía, repetía esas operaciones en distintos puntos de la capital y podía recaudar alrededor de cinco mil soles al día. Obando afirmó que Pillaca habría recurrido a Ortiz Lagos para efectuar retiros en cajeros, agencias y otros establecimientos, con apoyo de terceros.

La estructura, de acuerdo con la investigación policial, incluía a cobradores, extorsionadores, sicarios y prestacuentas. Los investigadores colocan a Pillaca en el nivel de administración financiera y a Viejo Rufi en la etapa de retiro del efectivo.

Esta presunta red está vinculada a ‘Los Malditos del Sur’ con extorsiones a empresas de transporte que operan en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. La organización habría llegado a esa zona de Lima en 2020 y estaría relacionada con facciones de Los Pulpos y Los Compadres de Trujillo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las pesquisas, los extorsionadores exigían hasta 40 mil soles por inscripción a las empresas, además de pagos periódicos.