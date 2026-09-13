Perú

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

El candidato a regidor por Renovación Popular también rechazó que otra regidora de su partido asuma como alcaldesa de Lima y que él se mantenga como teniente alcalde

Hombre con gorra y traje sostiene micrófono. Panel político con logos "R", "Juan Palma Alcalde de Surco" y "Luis y Rafael Alcalde de Lima 2027".
El candidato a regidor por Renovación Popular también rechazó que otra regidora de su partido asuma como alcaldesa de Lima y que él se mantenga como teniente alcalde. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El candidato a primer regidor por Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga negó que su postulación en la lista de regidores constituya una reelección para la Alcaldía de Lima, aunque afirmó que asumiría el cargo de alcalde si su agrupación gana las Elecciones Municipales 2026.

La lista fue inscrita inicialmente con Luis Rubio como candidato a alcalde y López Aliaga como primer regidor. Sin embargo, Rubio renunció posteriormente a su candidatura por razones que López Aliaga se negó a revelar, al calificarlas como un asunto “personalísimo” que él explicará en su momento. Consultado sobre si estas explicaciones serán públicas antes de las elecciones, el candidato a regidor indicó que “respeta” la vida de su excompañero de lista.

PUBLICIDAD

López Aliaga dijo que la publicidad electoral elaborada hace dos meses presentaba a Rubio como aspirante a la alcaldía y a él como teniente alcalde. También aseguró que estuvo fuera de Lima durante 21 días mientras esperaba conocer la decisión de quien iba a encabezar la fórmula.

“Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima’. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde”, declaró en conversación con RPP.

Dos hombres sonrientes posan al aire libre, uno de ellos con traje blanco levanta el brazo mientras el otro viste polo azul y gorra con una 'R'
Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

Sucesión municipal según López Aliaga

El candidato también sostuvo que llamar a su candidatura una “reelección encubierta” forma parte de una campaña dirigida en su contra. Afirmó que su postulación al cargo de teniente alcalde es voluntaria y que la normativa municipal contempla situaciones en las que esa autoridad reemplaza al alcalde.

PUBLICIDAD

Según su interpretación del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de ausencia o vacancia del alcalde, debe asumir el teniente alcalde, identificado como el primer regidor hábil de la misma lista electoral. Indicó que, si Renovación Popular se impone en Lima, la norma deberá aplicarse.

“En el supuesto evento de que Renovación Popular gane en Lima, entonces allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado”, afirmó López Aliaga.

El exalcalde señaló que existen antecedentes en los últimos años en los que el teniente alcalde asumió el cargo por motivos como el fallecimiento, la ausencia o la falta de juramentación del candidato ganador.

A la izquierda, Rafael López Aliaga vistiendo una gorra azul con la letra R; a la derecha, Carlos Bruce con anteojos sobre un fondo azul
Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.

También rechazó que Jeanette Alonzo Contreras, la siguiente regidora de la lista, llegue a la alcaldía. A su juicio, esa alternativa contravendría el artículo 24 y constituiría prevaricación.

“Habiendo una Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 24, que establece claramente este caso, y se ha cumplido la ley en 800 casos anteriores a Rafael López Aliaga, sería prevaricar. Ir en contra de la ley se llama prevaricar”, sostuvo al medio radial.

La encuesta del IEP que López Aliaga rechazó

López Aliaga también rechazó los resultados del último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre intención de voto en Lima Metropolitana. La medición lo ubicó primero con 20,1%, seguido por Carlos Bruce, que obtuvo 17,1%.

El líder de Renovación Popular cuestionó que la encuesta se haya realizado mediante llamadas telefónicas a 350 personas en una ciudad que, según señaló, tiene entre 12 y 13 millones de habitantes. Mencionó que cursó aproximadamente cuatro materias de Estadística durante su formación en ingeniería.

Tabla con porcentajes de intención de voto para la alcaldía de Lima de candidatos como Rafael López Aliaga y Carlos Bruce en un gráfico de RPP
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos coloca a Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la cabeza de la intención de voto para la alcaldía de Lima.

“Son 350 llamadas para una ciudad de 12 millones de habitantes o 13. Yo no me atrevería, como ingeniero estadístico, a lanzarte eso y ponerlo como titular”, declaró. Luego calificó el estudio como parte de “el manejo de la desinformación”.

López Aliaga aseguró que generalmente no revisa los sondeos locales por “sanidad mental” y que tampoco cree en sus resultados. “Para un ingeniero estadístico lanzar eso, 350 muestras telefónicas... Es una campaña bien organizada”, concluyó.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación PopularElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

El delantero argentino tuvo una inmejorable ocasión para abrir el marcador en el estadio Miguel Grau, pero erró en la definición para la ‘misilera’

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el segundo set del partido. La ‘bicolor’ busca despedirse con una victoria de la competencia continental. Sigue todas las incidencias del denominado ‘clásico del Pacífico’

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El conjunto chalaco vuelve a escena en casa frente a Deportivo Garcilaso, líder del Clausura, en un cruce de la novena fecha programado para las 13:00 en el Miguel Grau, con la presión de sumar

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Cusco será evaluado por riesgo de escasez de agua: Indeci evaluará avances en 116 distritos ante déficit hídrico

A menos de dos semanas del vencimiento del plazo, la revisión con autoridades regionales medirá qué hicieron los 116 municipios ante el déficit hídrico y qué tareas siguen pendientes para prevenir impactos

Cusco será evaluado por riesgo de escasez de agua: Indeci evaluará avances en 116 distritos ante déficit hídrico

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

El entrenador nacional fue elegido para dirigir al equipo de Aguascalientes, donde buscará recuperar protagonismo luego de sus recientes etapas al frente de la selección peruana y Melgar

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Agenda cultural en Lima del 10 al 17 de setiembre: El Lago de los Cisnes, la experiencia inmersiva Wankar de DanSa, El jefe del jefe y AQUA

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

DEPORTES

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”