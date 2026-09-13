Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

El candidato a regidor por Renovación Popular también rechazó que otra regidora de su partido asuma como alcaldesa de Lima y que él se mantenga como teniente alcalde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El candidato a primer regidor por Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga negó que su postulación en la lista de regidores constituya una reelección para la Alcaldía de Lima, aunque afirmó que asumiría el cargo de alcalde si su agrupación gana las Elecciones Municipales 2026.

La lista fue inscrita inicialmente con Luis Rubio como candidato a alcalde y López Aliaga como primer regidor. Sin embargo, Rubio renunció posteriormente a su candidatura por razones que López Aliaga se negó a revelar, al calificarlas como un asunto “personalísimo” que él explicará en su momento. Consultado sobre si estas explicaciones serán públicas antes de las elecciones, el candidato a regidor indicó que “respeta” la vida de su excompañero de lista.

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López Aliaga dijo que la publicidad electoral elaborada hace dos meses presentaba a Rubio como aspirante a la alcaldía y a él como teniente alcalde. También aseguró que estuvo fuera de Lima durante 21 días mientras esperaba conocer la decisión de quien iba a encabezar la fórmula.

“Lo que dice la Constitución es ‘prohibido candidatear -el verbo es muy importante en derecho- a ser alcalde de Lima’. Yo no he candidateado a alcalde de Lima. Yo estoy candidateando a teniente alcalde o primer regidor, y teniendo a Lucho Rubio como alcalde”, declaró en conversación con RPP.

Luis Rubio, candidato a la Alcaldía de Lima, y Rafael López Aliaga, primer regidor, saludan en un acto de Renovación Popular. (FB/@Rafael López Aliaga)

Sucesión municipal según López Aliaga

El candidato también sostuvo que llamar a su candidatura una “reelección encubierta” forma parte de una campaña dirigida en su contra. Afirmó que su postulación al cargo de teniente alcalde es voluntaria y que la normativa municipal contempla situaciones en las que esa autoridad reemplaza al alcalde.

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Según su interpretación del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de ausencia o vacancia del alcalde, debe asumir el teniente alcalde, identificado como el primer regidor hábil de la misma lista electoral. Indicó que, si Renovación Popular se impone en Lima, la norma deberá aplicarse.

“En el supuesto evento de que Renovación Popular gane en Lima, entonces allí tienen que aplicar la ley, en el artículo 24. Así de simple. El derecho es muy lógico, es muy articulado”, afirmó López Aliaga.

El exalcalde señaló que existen antecedentes en los últimos años en los que el teniente alcalde asumió el cargo por motivos como el fallecimiento, la ausencia o la falta de juramentación del candidato ganador.

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Los políticos peruanos Rafael López Aliaga y Carlos Bruce aparecen en dos fotografías yuxtapuestas.

También rechazó que Jeanette Alonzo Contreras, la siguiente regidora de la lista, llegue a la alcaldía. A su juicio, esa alternativa contravendría el artículo 24 y constituiría prevaricación.

“Habiendo una Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 24, que establece claramente este caso, y se ha cumplido la ley en 800 casos anteriores a Rafael López Aliaga, sería prevaricar. Ir en contra de la ley se llama prevaricar”, sostuvo al medio radial.

La encuesta del IEP que López Aliaga rechazó

López Aliaga también rechazó los resultados del último sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) sobre intención de voto en Lima Metropolitana. La medición lo ubicó primero con 20,1%, seguido por Carlos Bruce, que obtuvo 17,1%.

El líder de Renovación Popular cuestionó que la encuesta se haya realizado mediante llamadas telefónicas a 350 personas en una ciudad que, según señaló, tiene entre 12 y 13 millones de habitantes. Mencionó que cursó aproximadamente cuatro materias de Estadística durante su formación en ingeniería.

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Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos coloca a Rafael López Aliaga y Carlos Bruce a la cabeza de la intención de voto para la alcaldía de Lima.

“Son 350 llamadas para una ciudad de 12 millones de habitantes o 13. Yo no me atrevería, como ingeniero estadístico, a lanzarte eso y ponerlo como titular”, declaró. Luego calificó el estudio como parte de “el manejo de la desinformación”.

López Aliaga aseguró que generalmente no revisa los sondeos locales por “sanidad mental” y que tampoco cree en sus resultados. “Para un ingeniero estadístico lanzar eso, 350 muestras telefónicas... Es una campaña bien organizada”, concluyó.