Alejandro Duarte falló en Alianza Lima vs Alianza Atlético: dejó rebote en un tiro libre lejano, permitiendo empate de José María Ingratti

Revive el emocionante gol del empate para Alianza Atlético de Sullana. Tras un potente tiro libre de Penilla, Ingratti aprovecha el rebote del arquero para marcar el 1-1 y desatar la alegría de su equipo. - Liga 1

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Un craso error de Alejandro Duarte permitió que Alianza Atlético lograse la igualada parcial en Matute. El portero nacional, que recientemente se reintegró a la selección peruana tras varios años de ausencia, falló al momento de bloquear un saque de falta lejano que no revestía de mayor peligro.

A los 27′ minutos, con la ansiedad instalada en la visita por la diferencia en el score, Cristian Penilla demostró demasiada tranquilidad en una circunstancia capital: un tiro libre. Aunque la distancia era amplia, de igual modo se llenó de confianza para ejecutarlo con un remate hacia la portería de Alianza Lima.

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Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez

Allí apareció ‘Ale’, pero lo hizo con un ‘blooper’ que dará que hablar en la semana al tiempo que alimentara el morbo entre los hinchas por la llegada de un guardameta que pueda hacerle la competencia por lo que resta del Torneo Clausura 2026.

Duarte quiso controlar el lanzamiento en primera instancia. Para ello se recostó sobre su lado derecho, dirección en la que iba el tiro, pero no puso la fuerza requerida en ambas manos, originando que el esférico se le escurriera y quedase vivo en el área, donde surgió la irrupción de José María Ingratti para nivelar la balanza.

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Arco en amplio debate

No es menos cierto que Alejandro Duarte es el arquero indiscutible de Alianza Lima en el año. Por mérito propio le ganó la pulseada a Guillermo Viscarra y su buen hacer en el Apertura 2026, donde registró varios partidos imbatido, hizo que se ganara la confianza de Pablo Guede.

Sin embargo, las autoridades de la entidad de La Victoria estudian la posibilidad de contratar a un portero con mayores galones y jerarquía para que incentive la competencia por el marco; mas aún porque ‘Billy’ dejó el equipo al perder su sitio.

Pedro Gallese, de 36 años, se debe a Deportivo Cali, aunque no oculta su deseo de llegar a Alianza Lima. - Crédito: Composición Infobae

El nombre que reunió el consenso general fue Pedro Gallese, pero un detalle ha frenado la intención de incorporarlo: su contrato con Deportivo Cali al igual que el alto costo de su ficha. Con ese obstáculo, se ha hecho inviable cualquier negociación salvo un giro por parte del conjunto caleño.

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Frente ese panorama, los directivos están moviéndose desesperadamente para hallar a un reemplazo de última hora. Se especuló que Carlos Cáceda había despertado atención; no obstante, Sporting Cristal ha irrumpido con fuerza, estableciendo una carrera en la que no se meterían los ‘íntimos’.

El invicto de Alianza Lima

Alianza Lima continúa realizando un recorrido óptimo en el Torneo Clausura 2026. Hasta el momento, el club de La Victoria no ha cedido terreno y mantiene una línea imbatible, situación que invita a la ilusión entre sus simpatizantes. En su estreno fue capaz de remontarle a Sport Huancayo, en Matute, con un doblete de Eryc Castillo.

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A continuación, los aliancistas viajaron hacia la ciudad de Cutervo para medirse contra un correoso Comerciantes Unidos, que empezó abajo en el tanteador por una conquista de la ‘Culebra’, aunque se hizo con mucho oficio gracias a las dianas de Matías Sen y Josuee Herrera.

Eryc Castillo totaliza 14 goles con Alianza Lima, su mejor registro goleador en Perú. - Crédito: Sergio Vela

Parecía que Alianza Lima se disolvía por la falta de tenacidad de sus futbolistas y el declive del estado de momento del grupo. No obstante, pasada la hora de juego llegó una situación inmejorable para que, una vez más, Eryc Castillo se haga presente el score y estableciese la paridad definitiva.

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Con su descaro característico, el ecuatoriano se ha puesto a los suyos al hombro en cada recorrido actual toda vez que se ha catapultado como el máximo artillero de la Liga 1 2026 con 14 dianas, las cuales pueden ir aumentando con el paso de las semanas.