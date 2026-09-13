Colombia

Alias Walter Mendoza envió carta a Abelardo de la Espriella: solicitó retomar diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

El documento del jefe negociador de la Cneb propone designar un delegado o comisión del Ejecutivo y construir una agenda centrada en comunidades afectadas, víctimas, reincorporación y mecanismos de verificación

Alias Walter Mendoza, jefe negociador de la Cneb, aseguró que el grupo busca una interlocución con representantes del Gobierno nacional, abogados, voceros, mediadores, organizaciones de víctimas e instituciones del Estado - crédito Daniel Becerril / Reuters - Sergio Acero/Reuters
Alias Walter Mendoza, jefe negociador de la Cneb, aseguró que el grupo busca una interlocución con representantes del Gobierno nacional, abogados, voceros, mediadores, organizaciones de víctimas e instituciones del Estado - crédito Daniel Becerril / Reuters - Sergio Acero/Reuters
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Una carta fechada el 3 de septiembre de 2026, atribuida a José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, solicita al presidente Abelardo de la Espriella que reciba formalmente la voluntad de acercamiento con fines de paz de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y active un canal de comunicación con esa estructura armada.

El documento, dirigido también al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González; al senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez, presidente de la Comisión Primera; y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, plantea una agenda enfocada en la protección de la población civil, las víctimas y las comunidades afectadas por la violencia.

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En la misiva, Lesmes se presenta como integrante activo y “jefe negociador” de la Cneb. Allí, expresa que el grupo busca una interlocución con representantes del Gobierno nacional, abogados, voceros, mediadores, organizaciones de víctimas, instituciones del Estado y organismos internacionales.

La carta conocida está compuesta por apartados que exponen los fundamentos de la petición y una lista de ocho solicitudes al jefe de Estado, Abelardo de la Espriella.

Alias Walter Mendoza pidió al Gobierno abrir un canal de diálogo con la Cneb - crédito @JuanQuinteroP_/X
Alias Walter Mendoza pidió al Gobierno abrir un canal de diálogo con la Cneb - crédito @JuanQuinteroP_/X

Solicitud: una comisión o delegado del Gobierno

El primer punto de la carta reclama que el Ejecutivo reciba la manifestación de voluntad de acercamiento de la Cneb. El segundo pide designar una comisión o un delegado del Gobierno nacional para crear un canal institucional de contacto. Según el texto, esa comunicación debería ser “seria, directa y verificable”.

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La propuesta plantea, además, abrir un espacio de diálogo que permita construir una agenda con prioridad en la protección de habitantes de regiones afectadas por el conflicto. El remitente sostiene que una conversación de ese tipo podría atender situaciones relacionadas con enfrentamientos entre organizaciones armadas y cultivos de uso ilícito.

Alias Walter Mendoza señala que, en su condición de negociador, podría actuar como representante de miembros de la estructura que estén dispuestos a avanzar hacia acuerdos para terminar las hostilidades. “Una estabilidad y seguridad” para los territorios forma parte de los propósitos expuestos en el documento.

La comunicación no informa si el grupo contempla compromisos previos como la suspensión de acciones violentas, la entrega de armamento o el sometimiento a medidas judiciales.

Walter Mendoza planteó ocho peticiones al Gobierno en busca de una negociación - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS
Walter Mendoza planteó ocho peticiones al Gobierno en busca de una negociación - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Verdad, justicia y reparación figuran entre los puntos planteados

La carta solicita incorporar en una eventual agenda mecanismos de verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación a la vida civil.

Uno de los apartados pide que las víctimas y las comunidades que hayan sufrido efectos de la violencia participen en el proceso y sean escuchadas. La solicitud no define qué organizaciones las representarían ni cómo se garantizaría su intervención.

El documento hace referencia a familias que todavía esperan información sobre lo ocurrido con sus seres queridos. “Existen heridas profundas”, afirma la comunicación.

La solicitud también contempla programas sociales dirigidos a niños, niñas y jóvenes que viven en zonas afectadas por acciones armadas. Entre las alternativas mencionadas aparecen la educación, el empleo, el emprendimiento y proyectos productivos para quienes abandonen actividades ilegales.

Asimismo, el planteamiento incluye la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento. La intención sería medir el avance de los acuerdos y su impacto en las comunidades.

Abelardo de la Espriella
Pidieron a Abelardo de la Espriella retomar diálogos de paz - crédito Presidencia

La misiva apela a una decisión “por la vida”

El último apartado de la carta lleva por título “Una decisión por la vida”. Allí, alias Walter Mendoza afirma que el mensaje no debe entenderse únicamente como una solicitud ante la administración de Abelardo de la Espriella; aseguró que es una expresión de voluntad frente a Colombia y a las comunidades.

De igual manera, indicó que el diálogo, la verdad, la reparación y la reconciliación pueden contribuir a una salida para territorios en los que persisten consecuencias de la confrontación armada. También mencionó el propósito de alcanzar una paz con “diálogo sociopolítico y justicia restaurativa”.

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