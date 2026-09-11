Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzará este viernes 11 de septiembre y finalizará el domingo 13. La programación no incluye el partido de Cienciano, que fue reprogramado por la participación del club en la Copa Sudamericana. Los resultados de la jornada pueden generar cambios en la tabla de posiciones. Revisa la ubicación de tu equipo en esta nota.

Tabla del Torneo Clausura durante la fecha 9

Deportivo Garcilaso quedó como único líder del Torneo Clausura tras su triunfo en Cusco. Universitario lo sigue con 17 puntos, mientras que Alianza Atlético suma 16 y se mantiene en los primeros puestos. Alianza Lima y Sporting Cristal, en cambio, se alejaron de la pelea por la cima debido a los resultados obtenidos en esta segunda etapa del campeonato.

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Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Alianza Lima se mantiene en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 2026, aunque Universitario de Deportes redujo la distancia tras los últimos resultados del Torneo Clausura.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026 - Crédito: Captura.

Programación y resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de setiembre

- UTC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Cusco FC vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 12 de setiembre

- Los Chankas vs FC Cajamarca (10:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Universitario (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 13 de setiembre

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Miércoles 23 de setiembre

- ADT vs Cienciano (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)*

* Partido actualizado con el horario confirmado.

La programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

El mejor partido de la fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes será el partido principal de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. ‘Blanquiazules’ y ‘cremas’ se enfrentarán en Matute en un duelo que concentra la atención de la jornada por la rivalidad histórica y la necesidad de sumar tres puntos.

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Ambos equipos llegan tras empatar sus partidos de la octava fecha y buscarán volver al triunfo en un momento determinante del campeonato. El resultado también puede influir en la pelea por los primeros lugares, con Deportivo Garcilaso como líder de la tabla de posiciones.

La rivalidad más grande de Perú tiene un nuevo capítulo. Los 'blanquiazules' buscan romper una racha de 8 años sin ganar en casa, mientras que los 'cremas' llegan invictos. Descubre los enfrentamientos clave como Eryc Castillo contra Andy Polo y Federico Girotti contra Williams Riveros. (Video: Paula Elizalde)

Dónde ver los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura

Todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura tendrán transmisión de L1 MAX, señal disponible en los operadores que la incluyan en su programación.

Los encuentros también se podrán seguir por streaming a través de L1 Play, plataforma que requiere suscripción y conexión a internet para acceder desde celulares, tabletas y computadoras.

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Infobae Perú cubrirá cada partido con la previa, las incidencias minuto a minuto, los goles y los resultados actualizados.