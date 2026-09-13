Gustavo Bolívar le contestó a Juan Manuel Santos por defender en evento el acuerdo de paz: “Esa remada había que hacerla hace 4 años”

El expresidente y Nobel de Paz compartió una emotiva anécdota de su primer encuentro con alias Timochenko y propuso un poderoso gesto de unidad: remar juntos diciendo 'paz' - crédito @JuanManSantos/X

Guardar

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió defender el proceso de paz y propuso que la ciudadanía convierta esa causa en una movilización colectiva durante un acto en la Universidad Javeriana.

El exmandatario recordó el inicio de las negociaciones con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y apeló a la imagen de una canoa cuyos ocupantes deben remar hacia el mismo destino.

PUBLICIDAD

“Hace diez años empezamos el camino hacia la reconciliación”, expresó Santos ante los asistentes. Según afirmó, ese recorrido comenzó luego de décadas marcadas por el conflicto armado, el dolor y el sufrimiento de amplios sectores de la población.

El exjefe de Estado sostuvo que la defensa de los acuerdos requiere participación de distintos sectores políticos y sociales. “La paz nos necesita a todos y a todas”, dijo, antes de invitar al auditorio a “subirse en este barco” y avanzar en una misma dirección.

Juan Manuel Santos pidió defender el proceso de paz en Colombia - crédito @JuanManSantos/X

Durante su intervención, Santos recurrió a una dinámica colectiva para reforzar el mensaje. Pidió a los presentes que acompañaran una consigna y el público respondió en varias ocasiones con el grito de “¡Paz! ¡Paz! ¡Paz!”.

PUBLICIDAD

La metáfora elegida por Santos surgió, según relató, de una escena que observó durante un Mundial de fútbol. El expresidente señaló que le llamó la atención la forma en que grupos de aficionados se organizaban para imitar el movimiento de remos mientras entonaban una consigna que, a su juicio, atrajo la mirada de espectadores de otros países.

A partir de ese recuerdo, el exmandatario evocó su primer encuentro en Cuba con quien entonces era conocido como alias Timochenko y que hoy se llama Rodrigo Londoño. Santos indicó que, en esa conversación, ambos reconocieron que habían pertenecido a bandos enfrentados durante 35 años.

PUBLICIDAD

“Usted y yo nos hemos tratado de matar durante 35 años, pero ahora acordamos hacer la paz, terminar la guerra”, recordó Santos sobre lo que le planteó a Londoño al comienzo de ese diálogo.

El expresidente afirmó que comparó ese entendimiento con una canoa compartida por dos personas. Si cada una rema hacia un lado distinto, sostuvo, la embarcación no avanza hacia su objetivo. De acuerdo con su relato, Londoño aceptó la propuesta y ambos sellaron el compromiso con un apretón de manos.

Gustavo Bolívar reclamó a Juan Manuel Santos por reformas pendientes tras su pedido de defender la paz - crédito Colprensa

Santos trasladó esa imagen al debate actual sobre la implementación de los acuerdos. “La invitación es que esa causa sea nacional y mundial”, manifestó. Para ello, planteó sustituir la consigna que escuchó entre los aficionados por una palabra vinculada con la salida negociada al conflicto.

PUBLICIDAD

El llamado ocurrió en medio de discusiones persistentes sobre el rumbo de las políticas de seguridad, la ejecución de compromisos rurales y la situación de los territorios afectados por la violencia.

Gustavo Bolívar cuestionó el momento del llamado y mencionó reformas pendientes

Las declaraciones recibieron una respuesta del exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, quien coincidió en la disposición a apoyar la paz, aunque cuestionó el momento en que Santos formuló su convocatoria.

Gustavo Bolívar respaldó la paz, pero cuestionó el momento del llamado de Juan Manuel Santos - crédito @GustavoBolivar/X

“Con todo respeto, expresidente, esa remada había que hacerla hace cuatro años”, escribió Bolívar. El dirigente señaló que, desde entonces, se impulsaron iniciativas relacionadas con la entrega de tierras, la jurisdicción agraria, una reforma política y un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Bolívar sostuvo que esas propuestas no avanzaron como esperaba debido a diferencias entre dirigentes. “Los egos de los dirigentes no permiten que las cosas funcionen”, afirmó en su mensaje.

El exfuncionario indicó que la colaboración sigue disponible pese a sus reparos. “Nunca es tarde y ayudaremos a remar siempre”, expresó. Aun así, advirtió que la tarea será más compleja “en el gobierno de la guerra total”, una definición con la que cuestionó la situación política y de seguridad que describió en su publicación.

La intervención de Santos y la réplica de Bolívar expusieron dos miradas sobre la vigencia de la paz como objetivo nacional. Mientras el expresidente convocó a una acción conjunta alrededor de los acuerdos, el exsenador reclamó avances en reformas que considera pendientes para sostener ese propósito.

PUBLICIDAD