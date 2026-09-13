El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

El velorio de Enrique Espejo Yuca se realizó en la parroquia San Antonio de Padua de Jesús María con la asistencia de figuras de la televisión peruana.

Guardar

Enrique Eduardo Espejo Peña, recordado por el público peruano como ‘Yuca’, murió el viernes 11 de septiembre a los 75 años. La noticia fue confirmada por Jorge Benavides, quien la difundió en sus redes sociales antes de que la propia familia del comediante emitiera un pronunciamiento oficial.

“Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia. La única manera de recordarlo no es poniéndonos tristes sino recordando hermosos momentos que vivimos juntos compartiendo risas y carcajadas”, escribió Benavides en el mensaje que compartió junto a un sketch del programa ‘La Farmacia’.

PUBLICIDAD

El velorio se realizó el sábado 12 de septiembre en el segundo piso de la parroquia San Antonio de Padua, en el distrito limeño de Jesús María. Hasta el lugar llegaron decenas de figuras de la televisión y el humor nacional que compartieron años de trabajo con Espejo en producciones como ‘Risas y Salsa’, ‘El Especial del Humor’, ‘La Paisana Jacinta’ y ‘El Wasap de JB’.

Entre los asistentes se encontraban Martín Farfán, Lelo Costa, Walter Ramírez (‘Cachito’), Melcochita y las hermanas Gabriela y Claudia Serpa, además de Jorge Benavides, quien llegó acompañado de su esposa.

Compañeros de décadas recuerdan su carisma y su capacidad para hacer reír sin hablar

Jorge Benavides fue uno de los primeros en hablar ante las cámaras que cubrían el velorio. Consultado sobre el recuerdo que se lleva de Espejo, el conductor lo describió como una persona comprometida con su trabajo y cercana a sus compañeros.

PUBLICIDAD

Figuras de la actuación peruana, como 'Lelo' Costa y 'Cachito' Ramírez, se congregan en el Auditorio San Antonio de Padua para despedir a su amigo y colega, el recordado comediante Enrique Espejo 'Yuca'. Video: TikTok @victorlyperu

“Enrique, una persona muy responsable con su trabajo, le encantaba compartir con nosotros y se le extraña muchísimo”, declaró Benavides para Víctor Ly, creador de contenido digital, quien precisó que la amistad entre ambos se remontaba al inicio de su carrera televisiva y que “nunca perdimos la amistad”.

Martín Farfán, quien trabajó junto a Espejo desde la primera temporada de ‘JB Noticias’ en la década de 1990, destacó en declaraciones a RPP la particularidad del trabajo actoral de su colega. “Yuca no necesariamente tenía que decir un texto o hablar para que la gente se ría. Bastaba su rostro, nada más”, explicó Farfán, quien añadió que “es difícil que un actor sea exclusivo para el remate de un sketch, él era el remate total, siempre”.

PUBLICIDAD

El comediante también recordó el lado personal de Espejo, alejado de las cámaras. “La gente piensa que era serio o renegón. Era un tipo que tenía muchas pilas durante los cortes, a la hora del almuerzo. Era muy chistoso, le gustaba cantar boleros y nos poníamos a bailar”, relató.

Walter Ramírez, conocido como ‘Cachito’, coincidió en el reconocimiento hacia la persona detrás del personaje y mencionó cerca de dos décadas de vínculo con Espejo.

“Muchos recuerdos, buen tipo que todo el mundo lo quería. Yo tengo casi como veinte años con él”, afirmó Ramírez, quien agregó una reflexión sobre el desenlace de la enfermedad de su compañero. “Por un lado también una tranquilidad, porque él ha estado ya mucho tiempo internado. Yo creo que una persona no puede estar sufriendo en la vida. Descansa la familia, pero el que más descansa es él”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En las afueras del auditorio donde se le rinde homenaje, Jorge Benavides, colega y amigo cercano del comediante Enrique Espejo 'Yuca', comparte sus más preciados recuerdos. Con visible emoción, lo describe como una persona responsable y un gran amigo con quien mantuvo una relación inquebrantable a lo largo de los años. Video: TikTok @victorlyperu

Monique Pardo rompe en llanto y cuestiona a colegas que “no son nada”

Entre las presencias más comentadas del velorio estuvo la de la exvedette Monique Pardo, quien se quebró frente a las cámaras al recordar una fotonovela que protagonizó junto a Espejo años atrás.

“Hicimos una fotonovela y yo ni me acordaba. Y me acuerdo que cuando me propusieron lo dudé y él me dijo, ‘Monique, es mi trabajo’. Y yo lo abracé y le acepté, hasta le di un piquito para que pareciera un gran beso. Y tuvo mucho éxito esa novela”, relató Pardo en declaraciones recogidas por La República.

La exvedette aprovechó el momento para reivindicar la calidad humana de su excompañero y lanzar un cuestionamiento hacia otras figuras del medio. “Yuca era la persona más humilde, más buena y más valiosa en este momento para mí. Su corazón valía oro”, afirmó.

PUBLICIDAD

“Ahorita tengo mucha tristeza porque se va joven. Lo voy a recordar como que la humildad y la nobleza de Yuca deberían aprender tantos artistas que ahora se dicen artistas y no son nada”, agregó Pardo, en una crítica que no dirigió a ninguna persona en particular.

Melcochita también se hizo presente en el velatorio desde tempranas horas de la mañana y expresó su intención de asistir al entierro. “Así es, mi amigo Yuca, pues que nos conocemos muchos años. Era un señor de señores, buena gente y siempre colaboraba y cambiábamos chistes, porque él era bien gracioso”, comentó el cómico, quien lamentó la escasa presencia de artistas en el velorio.

PUBLICIDAD

El cómico Pablo Villanueva, 'Melcochita', recuerda con cariño los años de amistad que compartió con Enrique Espejo, 'Yuca', y lamenta su partida. Video: TikTok @victorlyperu

“Pero lo que me llama la atención es que creo que han venido pocos artistas. Tenía que estar lleno de todos los artistas, porque ahí se ve a los amigos que vienen a ver a mi amigo Yuca, que ya está en el cielo”, señaló.

Gabriela y Claudia Serpa destacan su perseverancia de casi cinco décadas en televisión

Las hermanas Gabriela y Claudia Serpa, quienes compartieron cerca de diez años de trabajo con Espejo, resaltaron la trayectoria del comediante y su condición de referente para la televisión nacional. “Yuquita, un gran artista, un gran personaje de la televisión, icónico de la televisión peruana”, afirmó Gabriela Serpa, quien recordó una anécdota particular sobre los ensayos junto al comediante.

PUBLICIDAD

“Siempre lo voy a recordar cuando pasábamos letra, que me decía, ‘Ayúdame a pasar mi letra para no olvidarme’, y siempre se olvidaba su letra”, contó entre risas.

Consultada sobre alguna enseñanza que le dejó su compañero, Gabriela Serpa mencionó la constancia como el rasgo más destacable de la carrera de Espejo. “Yo creo que la perseverancia, el dale y dale, insiste. Ya cuarenta y cinco años en la televisión”, sostuvo.

Claudia Serpa coincidió en esa apreciación y subrayó el mensaje de autenticidad que deja el legado del comediante. “Lo que creo que deja como ejemplo es ser uno mismo sin que los demás te juzguen. Tu personalidad, tu esencia es lo más importante”, afirmó, antes de despedirse con un mensaje breve: “Un beso al cielo”.

PUBLICIDAD

En una sentida entrevista, Gabriela y Claudia Serpa, amigas y colegas de 'Yuquita' comparten sus recuerdos más preciados del icónico personaje de la televisión peruana, Enrique Espejo, destacando su perseverancia y las lecciones de vida que les dejó. Video: TikTok @victorlyperu

La salud de Espejo se había deteriorado desde la madrugada del 14 de marzo de 2025, cuando quedó inconsciente tras sufrir una caída en una calle del distrito de Lince, un episodio que sus familiares calificaron en su momento como una presunta agresión, dada la gravedad de las lesiones.

El comediante recibió el alta médica en diciembre de ese año, pero volvió a recaer meses después y permaneció internado en el Hospital Alberto Sabogal hasta el día de su fallecimiento. Según relató Martín Farfán, él y Walter Ramírez visitaron a Espejo en tres ocasiones durante su internamiento, aunque no pudieron entablar conversación directa con él debido a que permanecía en un área restringida del hospital.

La familia del comediante pidió privacidad durante el velorio y restringió el ingreso de la prensa al recinto, aunque sí permitió el paso de colegas cercanos que quisieron despedirse de él.