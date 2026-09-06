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Gol de Juan Pablo II tras mala salida de Alejandro Duarte en duelo por Liga 1 2026

Matías Almirón se elevó en área contraria para anotar con un certero cabezazo ante la falla del portero del cuadro ‘blanquiazul’, poniendo la ventaja para los de Chongoyape

Esto tras grosero error de Alejandro Duarte en un tiro libre del conjunto local - Crédito: L1MAX.
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Alianza Lima se medía en condición de visitante contra Juan Pablo II en el marco de la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, la pelota estuvo dividida entre las dos escuadras, aunque luego los ‘blanquiazules’ se apoderaron de ella y buscaron tener la calma para encontrar los espacios y generar peligro, sin lograr ser incisivos en el ataque. No obstante, fueron los locales los que pudieron abrir el marcador con un gol de Matías Almirón tras la falla del portero Alejandro Duarte.

Esta acción se llevó a cabo a los 33 minutos de la primera mitad. Nicolás Díaz cobró un saque lateral y jugó con Federico Girotti, que no pudo apoyarse en un compañero y el balón siguió en los pies de Álvaro Rojas. El canterano de Universitario de Deportes jugó con Christian Flores y este mandó un pase por la banda derecha para Erinson Ramírez.

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El extremo peruano bailoteó con ‘Nico’ Díaz por esa zona, hasta que tocó con ‘Ojitos’ Flores, quien recibió una falta del ‘Tanque’ Girotti. El árbitro Joel Alarcón determinó un tiro libre para el conjunto ‘auriblanco’. Justamente, Paolo Reyna fue el ejecutor de la pelota parada, a la cual mandó por encima de la barrera y de los jugadores que se acumularon en el área ‘íntima’.

Sin embargo, Matías Almirón fue el que consiguió imponerse por todo lo alto y cabecear sin problemas en medio de la salida en falso del guardameta Alejandro Duarte, desatando la algarabía de toda la hinchada de Juan Pablo II en el complejo deportivo ubicado en Chongoyape.

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El centro de Paolo Reyna y el cabezazo de Matías Almirón ante la salida en falso de Alejandro Duarte en Juan Pablo II vs Alianza Lima.
El centro de Paolo Reyna y el cabezazo de Matías Almirón ante la salida en falso de Alejandro Duarte en Juan Pablo II vs Alianza Lima.

Sin duda, fue un mazazo para Alianza Lima, que sufría por el intenso calor de la ciudad de Chongoyape y los jugadores no parecían acomodarse a la cancha, lo que llevó al descontrol del técnico Pablo Guede, que en varios momentos dio indicaciones para que su equipo se ordene.

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