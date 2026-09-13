Perú

Perfiles falsos y un supuesto casting por TikTok: así captaba el ‘Monstruo de las redes’ a adolescentes

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Aldair Álvaro Huamaní Inga, investigado por presunta trata de personas agravada

Guardar

Un joven de 20 años, identificado como Aldair Álvaro Huamaní Inga, recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser detenido en un hotel de San Martín de Porres, donde estaba con dos adolescentes de 15 y 17 años. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de trata de personas agravada.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte. De acuerdo con la información policial, el detenido utilizaba perfiles falsos de mujeres jóvenes en TikTok para contactar a adolescentes, a quienes les ofrecía dinero bajo la promesa de participar en castings para trabajos como modelos o anfitrionas.

PUBLICIDAD

Las menores señalaron que, luego de los primeros contactos, recibieron pedidos de fotos y videos con ropa interior. Según sus testimonios, la propuesta inicial ocultaba una exigencia posterior: mantener relaciones sexuales con el investigado e incluso sus imágenes aparecían en grupos de WhatsApp.

Investigan a hombre por ofrecer servicios sexuales de menores en WhatsApp
Investigan a hombre por ofrecer servicios sexuales de menores en WhatsApp | Foto: América Noticias

Adolescentes afirmaron que fueron convocadas a un supuesto casting

Una de las jóvenes, de 17 años, relató que el contacto se produjo a través de TikTok. La información que recibieron era para un falso casting y varias promesas.

“Te ofrecen ayudarte con dinero y como ahí dice colegialas, yo ya cumplí 17. Nosotras pensamos que era para ser modelo o anfitriona”, declaró a América Noticias.

La adolescente sostuvo que les solicitaron imágenes y videos en ropa interior, aunque luego comprendieron que el supuesto casting tenía otro propósito.

La otra menor, de 15 años, indicó que el investigado les prometió un pago de 400 soles a cada una después de una semana. Según su versión, antes de recibir ese dinero debían acceder a tener relaciones sexuales con él como parte de una presunta evaluación.

PUBLICIDAD

Perfiles falsos y un supuesto casting: así captaba a adolescentes, según la Policía
Perfiles falsos y un supuesto casting: así captaba a adolescentes, según la Policía| Foto: Recreación de América Noticias

“Nos dijo que nos iba a pagar 400 soles por cada una después de una semana, pero antes teníamos que estar con él. Teníamos que calificar y él quería saber cómo éramos en eso”, contó la adolescente.

Policía intervino un hotel con dos menores de 15 y 17 años

El personal de la División de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes detuvo a Huamaní Inga el 24 de agosto en el segundo piso de un hotel de San Martín de Porres. En el lugar estaban las dos adolescentes que habían sido contactadas mediante redes sociales, según la investigación.

La joven de 17 años afirmó que ambas tuvieron miedo cuando estuvieron en la habitación. También señaló que el detenido insistió en que las relaciones sexuales eran necesarias para acceder al dinero ofrecido.

“No sabíamos qué hacer ni qué decir. Estábamos en ese cuarto y teníamos miedo. Era insistente y decía que era necesario tener relaciones con él”, relató. La menor agregó que el investigado primero se acercó a su amiga y después a ella.

El director general de Investigación de Trata de Personas, Glenn García, señaló que, durante la intervención, el detenido habría presionado a una de las adolescentes para eliminar mensajes de WhatsApp y deshacerse de objetos que podían ser relevantes para la pesquisa.

La Policía investiga si el detenido creó, bajo identidades falsas de mujeres, un grupo de WhatsApp destinado a promocionar a adolescentes y ofrecer encuentros sexuales. Entre los mensajes atribuidos a ese grupo figuraba una publicación que anunciaba a una “colegiala” de 16 años y establecía un pago de 600 soles por una hora.

García también afirmó que las adolescentes dijeron que el investigado les mostró imágenes y videos de otras jóvenes en situaciones sexuales. De acuerdo con la declaración policial, ese material habría sido utilizado para convencerlas y generar confianza antes de los hechos denunciados.

Temas Relacionados

peru-noticiasSan Martín de PorresTrata de PersonasPolicía Nacional del PerúTikTok

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

El zaguero peruano se elevó en el área de la ‘fuerza del sur’ y puso la ventaja para los ‘cerveceros’ tras una asistencia de Santiago González

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-1 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto de Roberto Mosquera tiene la obligación de romper la extensa racha de no ganar de visita en la Liga 1 cuando enfrente a la ‘fuerza del sur’. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal 2-1 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

El cuerpo de Ysidro Kagami Fujimori fue encontrado luego de varios días fallecido en el domicilio de La Molina donde vivía solo. Vecina indicó que el hombre no era visto “hace casi un mes”

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

El extremo argentino se lució con una notable ejecución de media distancia para darle la ventaja a los ‘celestes’ ante la ‘fuerza del sur’

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

El líder de Renovación Popular afirmó que esperaba una respuesta más “radical” por parte de la presidenta y la comparó con su padre, el exdictador Alberto Fujimori, frente a la época del terrorismo en Perú

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

DEPORTES

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Gol de Miguel Araujo tras letal cabezazo en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-1 CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs CD Moquegua HOY?: Partido por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Pablo Guede, pese a derrota de Alianza Lima ante Universitario, cree que aún puede ganar el Clausura: “Seguimos en carrera”