Perfiles falsos y un supuesto casting por TikTok: así captaba el ‘Monstruo de las redes’ a adolescentes

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Un joven de 20 años, identificado como Aldair Álvaro Huamaní Inga, recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser detenido en un hotel de San Martín de Porres, donde estaba con dos adolescentes de 15 y 17 años. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de trata de personas agravada.

La investigación está a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte. De acuerdo con la información policial, el detenido utilizaba perfiles falsos de mujeres jóvenes en TikTok para contactar a adolescentes, a quienes les ofrecía dinero bajo la promesa de participar en castings para trabajos como modelos o anfitrionas.

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Las menores señalaron que, luego de los primeros contactos, recibieron pedidos de fotos y videos con ropa interior. Según sus testimonios, la propuesta inicial ocultaba una exigencia posterior: mantener relaciones sexuales con el investigado e incluso sus imágenes aparecían en grupos de WhatsApp.

Investigan a hombre por ofrecer servicios sexuales de menores en WhatsApp | Foto: América Noticias

Adolescentes afirmaron que fueron convocadas a un supuesto casting

Una de las jóvenes, de 17 años, relató que el contacto se produjo a través de TikTok. La información que recibieron era para un falso casting y varias promesas.

“Te ofrecen ayudarte con dinero y como ahí dice colegialas, yo ya cumplí 17. Nosotras pensamos que era para ser modelo o anfitriona”, declaró a América Noticias.

La adolescente sostuvo que les solicitaron imágenes y videos en ropa interior, aunque luego comprendieron que el supuesto casting tenía otro propósito.

La otra menor, de 15 años, indicó que el investigado les prometió un pago de 400 soles a cada una después de una semana. Según su versión, antes de recibir ese dinero debían acceder a tener relaciones sexuales con él como parte de una presunta evaluación.

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Perfiles falsos y un supuesto casting: así captaba a adolescentes, según la Policía| Foto: Recreación de América Noticias

“Nos dijo que nos iba a pagar 400 soles por cada una después de una semana, pero antes teníamos que estar con él. Teníamos que calificar y él quería saber cómo éramos en eso”, contó la adolescente.

Policía intervino un hotel con dos menores de 15 y 17 años

El personal de la División de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes detuvo a Huamaní Inga el 24 de agosto en el segundo piso de un hotel de San Martín de Porres. En el lugar estaban las dos adolescentes que habían sido contactadas mediante redes sociales, según la investigación.

La joven de 17 años afirmó que ambas tuvieron miedo cuando estuvieron en la habitación. También señaló que el detenido insistió en que las relaciones sexuales eran necesarias para acceder al dinero ofrecido.

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“No sabíamos qué hacer ni qué decir. Estábamos en ese cuarto y teníamos miedo. Era insistente y decía que era necesario tener relaciones con él”, relató. La menor agregó que el investigado primero se acercó a su amiga y después a ella.

El director general de Investigación de Trata de Personas, Glenn García, señaló que, durante la intervención, el detenido habría presionado a una de las adolescentes para eliminar mensajes de WhatsApp y deshacerse de objetos que podían ser relevantes para la pesquisa.

La Policía investiga si el detenido creó, bajo identidades falsas de mujeres, un grupo de WhatsApp destinado a promocionar a adolescentes y ofrecer encuentros sexuales. Entre los mensajes atribuidos a ese grupo figuraba una publicación que anunciaba a una “colegiala” de 16 años y establecía un pago de 600 soles por una hora.

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García también afirmó que las adolescentes dijeron que el investigado les mostró imágenes y videos de otras jóvenes en situaciones sexuales. De acuerdo con la declaración policial, ese material habría sido utilizado para convencerlas y generar confianza antes de los hechos denunciados.