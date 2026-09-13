Viajaron desde Lima para secuestrar a empresario Jenss Lara: el plan al descubierto en nuevas imágenes

Una cámara de seguridad registra el desplazamiento de la camioneta blanca utilizada por delincuentes durante el secuestro de un empresario en Trujillo. (Panorama)

Guardar

Los supuestos implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara viajaron desde Lima hasta Trujillo, donde la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga un presunto plan que incluyó el uso de vehículos, uniformes policiales y una vivienda ubicada en Moche. Nuevas imágenes de seguridad muestran a uno de los investigados junto a dos mujeres que también aparecen en otros registros del caso.

El material, difundido por Domingo al Día, forma parte de los elementos que analiza la División de Inteligencia de La Libertad. Las grabaciones permiten reconstruir algunos desplazamientos previos al secuestro y ubicar a los sospechosos en zonas vinculadas con los vehículos y el inmueble que los investigadores consideran como un punto de planificación.

PUBLICIDAD

La investigación está relacionada con el secuestro de Lara y con el cuádruple asesinato ocurrido en La Libertad. Las autoridades vinculan el caso con la organización criminal Los Pulpos.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

Cámaras los captan

Una de las imágenes centrales muestra a un hombre que camina cerca de una cámara de seguridad junto a dos mujeres. Ambas son las mismas que aparecen después en otra secuencia, cerca de un grifo, de acuerdo con el material audiovisual difundido.

Los registros permiten situar a ese grupo antes de la llegada al establecimiento. En las imágenes posteriores, las mujeres y su acompañante se desplazan hacia el grifo, donde se observa una camioneta y un automóvil Suzuki Swift negro que acompaña a una Toyota Hilux.

PUBLICIDAD

La secuencia difundida muestra que, tras detenerse en el lugar, los ocupantes cargan mochilas en la tolva de la camioneta. Según la información expuesta por la Policía, esas mochilas contenían materiales que habrían sido utilizados para confundir a las víctimas, entre ellos uniformes policiales.

En otro momento del video, uno de los hombres levanta a una de las mujeres. Los registros son revisados como parte de la reconstrucción de los movimientos previos al secuestro.

La Policía identificó al conductor del Suzuki Swift negro como Roy Peter Bocanegra Aguilar, de 42 años, conocido como Viejo. De acuerdo con el reportaje, el automóvil permaneció cerca de la camioneta Hilux durante los desplazamientos registrados en las cámaras.

PUBLICIDAD

Un inmueble adaptado con un ambiente subterráneo de seguridad funcionaba como centro de cautiverio atribuido a la banda criminal Los Pulpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Suzuki negro

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, informó que la identificación de la placa original del Suzuki condujo a los investigadores hasta su propietaria, María Natividad Flores Rodríguez.

Según la explicación policial, la propietaria indicó que había alquilado el vehículo a otra persona. Ese dato llevó a los agentes a un domicilio, donde encontraron a dos jóvenes y un teléfono celular con archivos que la Policía relacionó con el caso.

“Ese video muestra cómo se manipularon los uniformes de policía en esta vivienda”, declaró Espinoza Cuestas durante la presentación de los avances de la investigación.

PUBLICIDAD

El reportaje de Domingo al Día señaló que durante la intervención a Roy Bocanegra Marreros y Juan Manuel Bocanegra Enríquez se hallaron imágenes en las que se acondicionaban y mostraban las prendas policiales.

Una fuente policial sostuvo que el Suzuki negro estuvo involucrado en los hechos bajo investigación. “Este vehículo ha participado. Nosotros tenemos todos los elementos de convicción, todas las evidencias y podemos acreditar que este vehículo ha participado”, afirmó.

Los dos jóvenes aseguraron inicialmente que el teléfono celular pertenecía a su padre, según el relato expuesto por el general Espinoza Cuestas. La Policía identificó a ese hombre como Bocanegra Aguilar.

PUBLICIDAD

Una puerta de metal y un cubil insonoro: así era el cuarto donde ‘Los Pulpos’ mantenían cautivas a sus víctimas. Captura: Latina.

La camioneta y el “Airbnb”

Las nuevas imágenes también muestran una camioneta Hilux estacionada frente a un inmueble de la urbanización El Paraíso, en Moche. La Policía sostiene que la vivienda fue utilizada para planificar el secuestro del empresario.

El inmueble era denominado “Airbnb” por los investigados, de acuerdo con la versión atribuida a Bocanegra Aguilar. En ese lugar, los agentes encontraron el Suzuki negro identificado durante las diligencias y una camioneta.

Los registros de cámaras revisados por los investigadores sitúan a varias personas frente a la vivienda tres días antes del secuestro. Para la Policía, las imágenes permiten realizar una retrospectiva de los movimientos previos y establecer quiénes estuvieron en el lugar.

PUBLICIDAD

“Él ya nos lleva básicamente al lugar donde se ha realizado la planificación”, sostuvo un representante de la Policía en declaraciones recogidas por el programa. “La planificación está relacionado a este inmueble ubicado en la urbanización Paraíso, en Moche”.

El general Espinoza Cuestas indicó que el automóvil negro pertenece a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias Polo. Según la hipótesis policial, la presencia del vehículo en el inmueble refuerza la vinculación de esa persona con el caso.