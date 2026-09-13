Miguel Araujo y la deuda que Sporting Cristal saldó como visitante en Moquegua: “Teníamos cargando esa mochila”

Miguel Araujo, elegido el jugador del partido, comparte sus impresiones tras la importante victoria de Sporting Cristal. El defensor analiza la racha positiva del equipo y la clave para conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura | L1MAX

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Sporting Cristal consiguió un triunfo importante en su visita a Moquegua. El conjunto celeste se impuso 2-1 y sumó tres puntos que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, más allá de la importancia del resultado, la victoria tuvo un significado especial para el plantel: finalmente pudo saldar una deuda que venía arrastrando jugando fuera de casa.

Santiago González fue el encargado de abrir el marcador para el cuadro ‘cervecero’, mientras que Miguel Araujo apareció para marcar el segundo tanto de los rimenses. Ricardo Chipao anotó para el conjunto local, que buscó el empate durante la segunda mitad, pero el equipo dirigido por Roberto Mosquera consiguió sostener la ventaja hasta el pitazo final.

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Tras el encuentro, Araujo conversó con L1 MAX y destacó la satisfacción del plantel por haber conseguido su primera victoria como visitante en el Clausura. El defensor reconoció que el equipo había tenido dificultades cada vez que le tocaba salir de casa y consideró que este triunfo representa un paso importante en la lucha por acercarse al líder.

“La verdad contentísimo, porque veníamos partido a partido y nos costaba de visita. Creo que era la deuda pendiente que hoy cumplimos y un paso importante para mantenernos ahí y acortar la distancia del puntero”, señaló.

Miguel Araujo celebrando su gol ante Moquegua. Crédito: Sporting Cristal

Miguel Araujo destacó la concentración del equipo

El defensor también fue consultado sobre qué había cambiado en Sporting Cristal para conseguir mejores resultados durante las últimas dos fechas. Para Araujo, una de las principales claves estuvo en la concentración de todos los jugadores y en la respuesta de quienes ingresaron desde el banco de suplentes.

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“En estar enfocados los once. Felicitar también a los compañeros que entraron, porque entran en el mismo enfoque, en el mismo análisis que tenemos en el primer tiempo”, explicó.

Araujo consideró que el partido tuvo dos caras. Sporting Cristal mostró un mejor rendimiento durante la primera mitad, pero en el complemento sufrió más ante el empuje del conjunto local. “Creo que fue dos tiempos distintos, porque el primero lo jugamos mucho mejor. El segundo nos costó, no sé si por el campo o el sol, pero algunos detalles”, comentó.

En ese sentido, resaltó la importancia de contar con un plantel que pueda responder en momentos complicados. “Creo que el banco es el que entra a cambiar el partido, a aguantar o a ganarlo”, añadió.

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Sporting Cristal celebró su primer triunfo como visitante en el Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

Sporting Cristal dejó atrás su deuda como visitante

El triunfo ante Moquegua fue especialmente valorado por Miguel Araujo porque significó dejar atrás una de las principales asignaturas pendientes de Sporting Cristal en el Torneo Clausura. El equipo ‘celeste’ no había podido conseguir una victoria fuera de casa, por lo que los tres puntos obtenidos en Moquegua representan un impulso importante para lo que viene.

“Esa deuda estaba ahí, teníamos cargando esa mochilita, pero hoy se dio”, manifestó el defensor, quien también aprovechó para reconocer el esfuerzo de los hinchas que acompañaron al equipo durante su visita. “Debo felicitar a la gente también que vino hasta acá”, agregó.

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Con este resultado, Sporting Cristal consiguió una victoria que vale más que tres puntos. El cuadro rimense pudo corregir una de sus principales dificultades en el Clausura y ahora buscará aprovechar este envión para mantenerse en la parte alta de la tabla y reducir la diferencia con el líder. Para Araujo, el objetivo está claro: seguir sumando y convertir este triunfo fuera de casa en un punto de partida para las próximas jornadas.