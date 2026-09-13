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Pablo Guede minimizó el blooper de Alejandro Duarte que le costó la derrota a Alianza Lima ante Universitario en Liga 1

El entrenador argentino defendió a su arquero pese al blooper que definió el clásico, mientras el exarquero Erick Delgado calificó la jugada como “una desgracia”

Tras ser consultado por el momento futbolístico del arquero Alejandro Duarte, Pablo Guede, DT de Alianza Lima, minimizó los errores y mostró total respaldo. "Esto es fútbol, se crece de los errores", afirmó en conferencia de prensa.
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Pablo Guede habló ante la prensa sobre el error de Alejandro Duarte que le costó la derrota a Alianza Lima en el clásico ante Universitario de Deportes, disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El entrenador argentino restó importancia a la jugada que derivó en el segundo gol del equipo crema y remarcó que la confianza en su arquero permanece intacta pese al desenlace adverso.

La secuencia se produjo en los últimos segundos del clásico, exactamente en el minuto 97, cuando una confusión entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez dejó el camino libre para que Lisandro Alzugaray definiera y sellara el 2-1 definitivo a favor de Universitario. Consultado sobre el impacto de ese error en el ánimo del arquero, Guede fue categórico. “¿Cuánto le preocupa? Cero. Cero. Cero. Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás. Pero no me preocupa”, sostuvo el técnico.

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Pantalla dividida con Pablo Guede en conferencia de prensa a la izquierda y el arquero Alejandro Duarte sobre el césped a la derecha
El director técnico Pablo Guede ofrece una conferencia de prensa donde defendió al arquero Alejandro Duarte tras el blooper que cometió en el clásico del fútbol peruano (L1MAX)

“El equipo está más vivo que nunca”, aseguró el entrenador

El técnico de Alianza Lima insistió en transmitir confianza pese al resultado adverso y a la seguidilla de partidos sin triunfos que atraviesa el equipo. “El equipo está más vivo que nunca. Te lo firmo hoy, no sé ni qué día es hoy, pero está más vivo que nunca. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca”, afirmó Guede, quien evitó cualquier señal de cuestionamiento hacia su arquero titular.

El entrenador también fue consultado sobre las chances de su equipo de pelear el título del Torneo Clausura, en medio de una racha de cuatro partidos sin ganar. “Todavía no hay final. El 23 de noviembre vemos”, respondió en primera instancia, en referencia a la fecha en la que concluye la fase regular del campeonato. Ante la repregunta directa sobre si aún considera a Alianza Lima candidato al título, remató sin dudar: “Que no te quepa la menor duda. Y hoy más que nunca. Después de lo que dejaron los jugadores, hoy más que nunca. Lo tengo clarísimo. Clarísimo”.

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El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se muestra optimista y combativo en conferencia de prensa a pesar de la racha de malos resultados. El estratega respalda a sus jugadores, en especial al portero Alejandro Duarte, y asegura que el equipo seguirá luchando | L1MAX

Erick Delgado califica de ‘desgracia’ lo sucedido con Duarte

El exarquero Erick Delgado, quien vistió la camiseta de Sporting Cristal durante su carrera profesional, analizó la jugada del segundo gol de Universitario y responsabilizó de manera directa a Duarte por la decisión que tomó en el momento clave.

“El error de Alejandro Duarte es salir en busca del balón. Ahí no tenía que haber salido. Me parece que Chávez duda entre despejar y seguir reteniendo la pelota. Podemos decir un error compartido, pero sigo manteniendo de que en esa situación el arquero tiene que decidir”, explicó el ahora comentarista deportivo.

El exportero profundizó en la dinámica que suele producirse entre un defensor y su arquero cuando ambos dudan sobre cómo resolver una jugada. “Uno tiene que decidir. Hay veces las decisiones que tomas son contundentes y hoy día te pasa la factura. Creo que por eso hoy Alianza se va con la derrota”, sostuvo. Y agregó, sobre la magnitud de la equivocación: “Es un error, es garrafal, es un error donde no hay ni siquiera mucho que analizar”.

Delgado también compartió su reacción personal en el momento en que se produjo la jugada, desde su lugar como comentarista durante la transmisión del partido. “Voy a ser humano y te voy a ser sincero, estaba al costado de ustedes, estaba viendo el partido y yo me he volteado cuando la pelota ya la perdió de las manos porque dije, qué desgracia. O sea, literal, me puse en el pellejo de un excompañero y digo, esto es una desgracia”, relató.

El panel analiza la jugada que definió el clásico. Un error compartido entre el arquero Alejandro Duarte y el defensor Chávez le costó la derrota a Alianza Lima en el último suspiro del encuentro frente a Universitario | L1MAX

El exarquero reconoció que ese tipo de errores forma parte de los riesgos inherentes al puesto que ocupó durante su carrera. “Cualquier situación que podamos discutir tienen razón, porque el arquero tiene que decidir y en un microsegundo te pasa la factura. Y eso me ha pasado muchas veces a mí, me he tenido que hacer cargo y claramente lo único que hay que hacer a lo largo de tu carrera es reducir las situaciones para que eso no pase”, explicó.

Con esta derrota, Alianza Lima terminó la fecha en el décimo puesto de la tabla del Torneo Clausura, con la posibilidad de retroceder al undécimo lugar según los resultados de la jornada. El equipo dirigido por Guede deberá enfrentar los ocho partidos restantes del certamen con el objetivo declarado de pelear el título antes del cierre de la fase regular, previsto para el 23 de noviembre.

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