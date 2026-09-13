Minedu deja sin efecto la ENLA 2026: prueba de logros de aprendizaje de estudiantes se reprogramará para 2027

Minedu deja sin efecto la ENLA 2026: la prueba se reprogramará para 2027| Foto: Andina

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El Ministerio de Educación (Minedu) dejó sin efecto la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes 2026 (ENLA 2026), la medición que debía aplicarse este año a estudiantes de cuarto y sexto grado de primaria y de segundo grado de secundaria en instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica Regular. Sin embargo, no se podrá conocer el nivel de los escolares.

La decisión quedó formalizada en la Resolución Ministerial N° 550-2026-MINEDU, publicada el 11 de setiembre, que anula el artículo 1 y el anexo de la Resolución Ministerial N° 285-2026-MINEDU, norma que había dispuesto en mayo la implementación de la evaluación con carácter muestral a nivel regional.

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Perú cancela la evaluación de logros de aprendizaje prevista para este año|Foto: Andina

¿Por qué se deja sin efecto ENLA 2026?

El origen de la medida se vincula con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 008-2026, que autorizó a distintos pliegos del Estado a exceptuarse de las limitaciones presupuestales vigentes para enfrentar el peligro inminente por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La norma buscaba garantizar recursos para salvaguardar la infraestructura pública y asegurar la continuidad de las operaciones esenciales del Estado.

En ese contexto, la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del Minedu, evaluó el estado de la implementación de la ENLA 2026 a la luz de las disposiciones presupuestarias emitidas durante el año fiscal.

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A través del Informe N° 01153-2026-MINEDU/SPE-UMC, la UMC identificó escenarios técnicos sujetos a la priorización del sector para garantizar sus operaciones esenciales, lo que derivó en una segunda evaluación con la propuesta formal de dejar sin efecto la evaluación.

Loreto y Ucayali lideran el crecimiento en promedio de aprendizajes. (Foto: Andina)

Minedu asegura que no genera gastos adicionales

La Unidad de Planificación y Presupuesto, de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, señaló que el documento, desde el punto de vista presupuestal, dejar sin efecto la ENLA 2026 no generará gastos adicionales al Pliego 010 del Ministerio de Educación durante el año fiscal en curso. En materia de planificación, la unidad indicó que no correspondía emitir opinión, dado que la propuesta no incide sobre instrumentos de gestión vinculados a esa materia.

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La misma dependencia recomendó a la UMC realizar las acciones técnicas necesarias para evaluar la pertinencia de los indicadores de resultado del Programa Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular, así como comunicar al MEF las acciones ejecutadas y los mecanismos alternos de información.

Perú por debajo del nivel básico

Esto sucede, a pocos días de conocerse que Perú retrocedió en la última edición de la prueba PISA 2025, la evaluación internacional que la OCDE aplica cada tres años a estudiantes de 15 años. El país obtuvo 382 puntos en Matemática, nueve menos que en 2022, y quedó en el quinto lugar entre las 13 naciones latinoamericanas evaluadas.

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El dato más alarmante es que siete de cada diez estudiantes peruanos no lograron alcanzar el Nivel 2, el umbral mínimo que la prueba considera necesario para demostrar competencias básicas. La caída también se replicó en Lectura, donde Perú bajó 18 puntos hasta los 390, y en Ciencias, con un descenso más leve de dos puntos hasta los 406.