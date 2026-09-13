Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 comenzó este viernes 11 de septiembre y finalizará el domingo 13. La programación no incluye el partido de Cienciano, que fue reprogramado por la participación del club en la Copa Sudamericana. Los resultados de la jornada pueden generar cambios en la tabla de posiciones. Revisa la ubicación de tu equipo en esta nota.
Sport Boys se fue con las manos vacías en su visita a Sport Huancayo, tras perder 2-1 en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un partido marcado por jugadas polémicas que incidieron en el resultado final.
¡Día de partido! Sport Boys desafía a Deportivo Garcilaso, en el estadio Miguel Grau del Callao, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Las acciones del choque están programadas para iniciar a las 13:00 horas.
Así llega Sport Boys a la novena fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026
Sport Boys, a todas luces, se está regalando un recorrido sobresaliente en el Torneo Clausura 2026. Después de largos años en el ostracismo, ha encontrado esa regularidad anhelada de la mano de Carlos Desio para amigarse con una región tan necesitada de alegrías deportivas como el Callao.
Por un momento, incluso, se ha consignado a la ‘misilera’ como un candidato para luchar por el segundo torneo de la Liga 1, aunque su reciente tropiezo contra Sport Huancayo, con polémica arbitral incluida, ha trastocado esa imagen, la cual buscará recuperar en su nueva evaluación contra el líder.
Así llega Deportivo Garcilaso a la novena fecha del Torneo Clausura de Liga 1 2026
Deportivo Garcilaso lidera el Clausura 2026 y se afirma como la revelación del torneo peruano. El conjunto cusqueño demostró que puede competir fuera de la altura: sumó victorias ante FC Cajamarca, ADT, CD Moquegua, Cusco FC, Alianza Lima y Atlético Grau; igualó con Cienciano y solo perdió frente a Sporting Cristal.
La campaña responde a la continuidad del técnico Lisandro Greppo, exasistente de Sebastián Domínguez, y a la eficacia de su ataque. Francisco Arancibia, Facundo Castelli y Beto da Silva forman el tridente ofensivo que sostiene la producción goleadora del equipo. En su último juego, superó a Atlético Grau, en el Inca Garcilaso de la Vega.
Alineaciones probables del Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
- Sport Boys: Diego Melián; Mathias Llontop, Hansell Riojas, Carlos Zambrano, Emilio Saba; Hernán Da Campo, Oslimg Mora; Luis Urruti, Christian Cueva, Jostin Alarcón; Pablo Erustes.
- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Xavi Moreno, Agustín Gómez, Aldair Salazar, Erick Canales; Agustín González, Carlos Ramos, Kevin Sandoval; Francisco Arancibia, Facundo Castelli, Beto da Silva.
Horario del Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
El partido, a desarrollarse en el estadio Miguel Grau, se disputará HOY, domingo 13 de septiembre, a partir de las 13:00 horas locales. En cuanto a los demás países, el listado queda de la siguiente manera:
- Colombia: 13:00 horas
- Ecuador: 13:00 horas
- Bolivia: 14:00 horas
- Chile: 14:00 horas
- Paraguay: 14:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
- Miami, Estados Unidos: 14:00 horas
- Argentina: 15:00 horas
- Brasil: 15:00 horas
- Uruguay: 15:00 horas
- España: 20:00 horas
Dónde ver Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura de Liga 1 2026
L1MAX asume el rol de canal exclusivo para la transmisión de todos los partidos. Los aficionados pueden acceder a la jornada completa a través de operadores como Best Cable, DIRECTV, Claro, Win y Movistar, lo que elimina restricciones y amplía las opciones de visualización.
Además, la digitalización se consolida con la aplicación oficial Liga 1 Play, que permite seguir los encuentros en directo desde dispositivos móviles o computadoras. La cobertura periodística complementa la experiencia de los seguidores. Infobae Perú ofrece información previa, relatos minuto a minuto, detalles de goles y jugadas claves.
Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: antecedentes del partido en Liga 1
• Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys | Torneo Apertura 2026
• Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso | Torneo Clausura 2025
• Deportivo Garcilaso 4-0 Sport Boys | Torneo Apertura 2025
• Deportivo Garcilaso 2-0 Sport Boys | Torneo Clausura 2024
• Sport Boys 2-0 Deportivo Garcilaso | Torneo Apertura 2024
• Deportivo Garcilaso 3-0 Sport Boys | Torneo Clausura 2023